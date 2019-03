Actualizada 10/03/2019 a las 08:16

Garbiñe Ortega (Vitoria, 1981) presenta una edición del festival Punto de Vista que, para empezar, no tiene un cartel, sino un universo visual creado por el artista Dani Sanchis que se materializa en 28 pósters que, a su vez, son uno solo; y la cabecera que antecede a las proyecciones se multiplica también por cuatro, y sin imágenes, solo con voces sugerentes. ¿Si no experimentamos aquí, dónde?, pregunta. ¿La voz nunca miente? Cuando lo leí en una entrevista a Meredith Monk me pa

Selección DN+