La película 'Staff only', de la española Neus Ballús, se estrena en la Berlinale

Actualizada 10/02/2019 a las 15:40

La cineasta española Neus Ballús regresa este domingo a la Berlinale, donde ya estuvo en 2013 con su ópera prima, con una película "coming-of-age" ambientada en Senegal, en la que retrata a través de los ojos de una adolescente las complejas relaciones de los turistas con los nativos dependientes del turismo masas.



En entrevista, Ballús cuenta que la protagonista de 'Staff only', Marta, interpretada por Elena Andrada, se da cuenta por primera vez del impacto que tienen nuestras decisiones y "hasta qué punto debes ser responsable de tus actos".



En el filme "hay una explosión, hay un error muy grave y hay cierta reparación" que marcan el fin de la adolescencia de Marta, que se da cuenta en un momento determinado que se ha equivocado mucho, que su actos, inconscientes, han sido muy egoístas y que "han tenido unas consecuencias nefastas que ella no había calculado".



Marta pasa las vacaciones de Navidad en Senegal junto a su padre, interpretado por Sergi López, y su hermano.



Para escapar del típico programa turístico de safari y folklore y también de su padre, que precisamente trabaja en el sector del turismo, Marta busca la compañía de Khouma, que trabaja filmando las excursiones de los turistas, y de Aissatou, una joven que limpia habitaciones.



'Staff only', explica Ballús, nace de la idea de "revisitar varios viajes de adolescencia", aquellos donde intentas descubrir "qué es esto de relacionarte con los demás", con culturas distintas a la tuya, en las que la gente habla otros idiomas y se relaciona de forma distinta.



Aunque la película no es autobiográfica, sí que hizo un viaje a Senegal hace unos catorce años, donde aunque no le pasó lo que a Marta, sí que sintió ese "choque tan brutal", esa gran dificultad para alguien blanco y de otro nivel socioeconómico y cultural de relacionarse "de forma honesta" con la gente.



Si bien cree que "casi todas las relaciones son interesadas" en algún punto y en todas partes, es en el contexto del turismo de masas donde esto se hace tan evidente que "es dificultoso establecer una relación normal".



Fue tan fuerte el choque en aquel viaje a Senegal, que se dijo que no volvería nunca más y poco se podía imaginar, señala, que años más tarde "resurgiría como idea de película".



La protagonista empieza este viaje con "un rebote muy clásico" de adolescente que está en contra de todo lo que su padre dice y hace.



Marta se siente moralmente superior, porque cree que sus relaciones con los senegaleses son "auténticas" o "reales" y las de su padre no.



Le juzga antes de tiempo, sin darse cuenta que "ella va a equivocarse mucho más que él quizás", señala Ballús.



Es un "triste descubrimiento" para Marta ver que ella misma reproduce los sistemas de dominación, de posesión, de la sensación casi de comprar a alguien, "como se hace mucho en este contexto y a nivel geopolítico".



Esto la marca en su paso a la edad adulta y la acerca a la vez a su padre, que le da refugio cuando se encuentra "desarmada" en lo que va a suponer "un empezar de cero" en su relación futura.



En el filme ha intentado que la descripción de la realidad y de lo que sucede sea lo suficientemente rica y compleja para escapar de la simple secuencia de clichés y ha buscado, sobre todo, que los personajes no se dividan en buenos y malos.



"Todo el mundo tiene sus matices, todos se equivocan, todos lo hacen lo mejor que pueden y casi todos tiene en su ADN un cierto comportamiento por el lugar y la estructura en los que les ha tocado nacer", señala.



El filme, subraya, no es una crítica al turismo masivo: no se trata de "los blancos malos que van y actúan de esta forma delante de los pobrecitos negros", porque "todos en su realidad son dignos de defender su posición".



"Todos, ellos y nosotros, formamos parte de esta estructura y el hecho de ser más o menos conscientes de ello es lo que hace que nos intentemos desmarcar o actuar de manera diferente", dice.



Rodar 'Staff only' después de 'La plaga', una película de historias cruzadas que transcurre en la periferia de Barcelona en una España en crisis, ha supuesto para Ballús "un salto mortal hacia adelante" en el que ha vuelto a trabajar otra vez, a excepción de López, con no actores.

Etiquetas Cine

