Nominados e invitados desfilan por la alfombra roja de los Premios Goya

Actualizada 02/02/2019 a las 22:59

Los primeros invitados a la 33 ceremonia de los Premios Goya han comenzado a llegar a la alfombra roja del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) hacia las 18.20 horas de este sábado 2 de febrero. La gala de entrega de los galardones, que sale de Madrid por segunda vez en su historia, tiene previsto su comienzo a las 22.00 horas.



Fuera del Palacio de Congresos se congregaban curiosos desde al menos las 17.00 horas para ver entrar a las estrellas a la ceremonia. "Abrid la puerta", gritaban algunos de ellos, que rodean un recinto vallado que les impide ver más de cerca a las estrellas.



Entre los primeros en llegar, ha podido verse a Susi Sánchez, nominada a los Mejor Actriz por 'La enfermedad del domingo', aunque ausentará poco después para actuar en una obra de teatro y volver a la ceremonia después. Entre los que han llegado pronto, también se encuentran Antonio Dechent o Blanca Marsillach.



Este año la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales (CIMA) tiene previsto repartir 2.500 abanicos rojos con dos lemas. El más novedoso será #NIUNAMENOS, contra la violencia de género y, junto a él vuelve la reivindicación #MÁSMUJERES, que reivindica el incremento de la presencia femenina en el mundo del cine. Un total de 41 mujeres están en alguna de las nominaciones de este año, sin contar a las que optan a los premios a mejor actirz revelación, de reparto o principal.



Te puede interesar





En lo que va de año han fallecido seis mujeres a causa de la violencia machista -hay un caso más en investigación, y un total de 981 desde 2003. Respecto a las mujeres y el cine, el año pasado de las 187 películas estrenadas, 36 estaban dirigidas por mujeres.

La ceremonia contará con 3.200 invitados, entre ellos 1.000 académicos, y hay más de 300 medios de comunicación nacionales e internacionales acreditados.



Tal y como ha avanzado la Academia de Cine, muchos rostros conocidos y políticos han apostado por pasear moda española en esta alfombra roja, aunque algunos han optado por modistos internacionales. Es el caso del modelo con el que podrá verse a Silvia Abascal, que ha elegido Marchesa, la firma de Georgina Chapman, exmujer del productor de Hollywood acusado de abusos sexuales Harvey Weistein.



Respecto a los maestros de ceremonias Silvia Abril y Andreu Buenafuente, lucirán en la alfombra roja un vestido exclusivo hecho a medida por Nacho Aguayo para Pedro del Hierro y un traje de Toque de Sastre, respectivamente, y además tendrán varios cambios de vestuario a lo largo de la ceremonia. La presentadora llevará looks de Teresa Helbig, Fernando Claro, Duyos y Yolancris; zapatos de Úrsula Mascaró y joyas de Bárcena, Suárez y Anton Heunis.



Ana Locking, Paco Varela, Vicky Martin Berrocal, Rosa Clará, Agatha Ruiz de la Prada, Benjamin Friman, Santos Costura, Lander Urquijo, Adolfo Domínguez, Alejandro Postigo, García Madrid y Roberto Verino, Martinelli, Bárcena o Vicky Martin Berrocal son algunas de las firmas y diseñadores que vestirán a nominados, entregadores, presentadores e invitados de la 33 edición de los galardones.



Te puede interesar





También se podrán ver modelos y complementos de los internacionales Dolce&Gabanna, Jimmy Choo, Oscar de la Renta, Yves Saint Laurent, Hackett London; Armani, Christian Dior, Louboutin, Carolina Herrera.



LA ALFOMBRA DE LOS POLÍTICOS



Entre los políticos, el ministro de Educación y Cultura, José Guirao, es el único que, por el momento ha adelantado que irá con un 'total look' de Ana Locking.



En la alfombra roja, además de los nominados, se espera la presencia de políticos como el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, la líder de la oposición Susana Díaz. También acudirá el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas.



Junto con ellos, estará el presidente del PP, Pablo Casado, así como el secretario general, Teodoro García Egea, y la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, así como el secretario de organización de Podemos Pablo Echenique y la presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso y portavoz de Ciudadanos en este área, Marta Rivera de la Cruz.



Las ausencias más notables serán las de los Reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Mientras, la Academia no ha cursado invitación a Vox, al entender que se cursa ésta los principales partidos con representación parlamentaria, decisión que la formación de Santiago Abascal ha respondido criticando las subevenciones al cine y recomendando que se ruede una película sobre Blas de Lezo.



LA ALFOMBRA DE LOS ARTISTAS



Los cineastas Javier Fesser, Rodrigo Sorogoyen, Isaki Lacuesta, Arantxa Echevarría y Marcela Said; el guionista Paul Laverty; el compositor Alberto Iglesias; y los intérpretes Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre, Jose Coronado, Susi Sánchez, Najwa Nimri, Penélope Cruz, Lola Dueñas, Eduard Fernández, Natalia de Molina, Anna Castillo, Carlos Acosta y Eva Llorach, son algunos de los nominados que se espera que en breve hagan el paseíllo para asistir a la ceremonia.



También desfilarán artistas como Belén Cuesta, Martín Cuenca, Alberto Rodríguez, Manolo Solo, Jesús Carroza, Belén López, Cuca Escribano, Benito Zambrano y Adelfa Calvom, que participarán en la que es la edición número 33 de estos trofeos, velada en la que también intervendrán Belén Rueda, Eduardo Casanova, Leonor Watling, Daniel Grao, Keyvin Martínez, Nathalie Poza, Marisa Paredes, Rossy de Palma, Karra Elejalde, David Trueba, Santiago Zannou, Nora Navas y el equipo de baloncesto de Campeones, que en el año en el que las personas con discapacidad han tenido una mayor visibilidad e importancia entregarán un premio.



También se espera a Rosalía, James Rhodes y el trío formado por Amaia Romero-Rozalén-Judit Neddermann, que en la gala interpretarán una pieza compuesta por Manu Guix en la que se incluyen los cuatro temas nominados a Mejor Canción Original; el guionista y humorista Raúl Pérez; y Berto Romero y David Broncano, que también intervienen en la ceremonia.



Además, estarán los cineastas Alejandro Amenábar, Jaume Balagueró, Juan Antonio Bayona, Rodrigo Cortés, Álex de la Iglesia, Juan Carlos Fresnadillo, Paco Plaza y Nacho Vigalondo que rendirán un homenaje a su maestro, Chicho Ibáñez Serrador, Goya de Honor 2019.

Selección DN+