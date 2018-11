Reporteros gráficos defienden su trabajo “responsable y veraz”

29/11/2018 a las 06:00

Una imagen vale más que mil palabras... si la imagen es buena. La frase la expuso hace unos días el Colegio de Periodistas de Cataluña respecto del entorno digital y la hicieron suya ayer los reporteros gráficos navarros que, preocupados por la precariedad laboral “que va extendiéndose en el sector y que no se corresponde con la responsabilidad que las reporteras y reporteros gráficos asumen diariamente en el ejercicio de su labor profesional en sus respectivos medios”, se han unido en una asociación para defender sus intereses profesionales y una información “reponsable y veraz”. Porque, añadía el Colegio de Periodistas de Cataluña, estos profesionales deben marcar diferencias y posicionarse “como garantes del auténtico valor añadido en los medios y organizaciones informativas”. La Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra (Aregna) cuenta con una treintena de asociados del alrededor de medio centenar de profesionales en la Comunidad foral.



Fue su presidente, José Luis Larrión, quien planteó la proliferación en los medios de comunicación de imágenes cedidas cuya publicación o emisión diaria, no obstante, “dan paso a contenidos de dudosa calidad, en ocasiones con intenciones claramente publicitarias o carentes de la ética que caracteriza a la labor profesional”. Defendió de este modo que la presencia de un reportero gráfico “garantiza una propuesta visual diferenciada y de calidad que redunda en la credibilidad de la noticia, algo necesario en una situación como la actual, de sobreabundancia continuada de información y opinión”.



La frase pretendió ser una llamada de atención a las direcciones de las empresas informativas. “Estamos comprobando que las imágenes cedidas van a más día a día. Las redes sociales son imparables y todo el mundo, bomberos, Guardia Civil, Policía Foral... quiere expresar su quehacer diario. Pero hay que reconocer que muchas de esas imágenes cedidas son planas, sin ninguna calidad. Las comparamos con las ruedas de prensa sin preguntas”, añadió.



La solución pasaría, por ejemplo, por no prescindir de editores gráficos, una figura que, “por cuestiones de rentabilidad, está siendo relegada”. “Hay que tener criterios profesionales, de calidad, y poner coto a estas imágenes de escasísimo valor estético y que nada aportan en muchas ocasiones a la noticia”, destacó.



Le acompañaba en la mesa Cristina Núñez Baquedano, que remarcó la importancia de dar a conocer a las Administraciones públicas que no incentiven acciones de precariedad laboral “con licitaciones en las, quizás por desconocimiento, los precios degradan bastante la profesión”. Así, la agrupación busca promocionar la fotografía y el vídeo de prensa profesional y la imagen y el trabajo de sus asociados; sensibilizar a organismos y entidades de la importancia de su labor informativa; proporcionar una cobertura legal a sus miembros, y promover la defensa de los derechos de autor.



No olvidó Núñez Baquedano la cobertura de estos profesionales de una de las fiestas más importantes del mundo. “Y en la Mesa del Encierro no estamos presentes cuando nosotros somos quienes damos visibilidad a esta fiesta en todas sus vertientes. Esto se puede extrapolar a cualquier acción que se tiene en Navarra. Tenemos cosas que decir y que aportar, y tal vez de enseñar”.



Y en esta primera comparecencia Aregna se solidarizó con su asociado Clemente Bernad y su compañera, Carolina Martínez, juzgados por grabar para un documental imágenes del interior de la cripta del Monumento a los Caídos. “Con este proceso judicial se pretende cercenar las libertades de expresión e información y la trayectoria profesional como investigador y documentalista de Bernad”.



Etiquetas Laura Puy Muguiro

Selección DN+