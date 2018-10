21/10/2018 a las 06:00

“La directora de mi periódico -Inés Artajo Ayesa- me chafó el día de mi 30 cumpleaños”, confesaba este viernes a los presentes Ainhoa Piudo mientras recogía el Teobaldo al trabajo periodístico en defensa de los valores y los derechos humanos. Ese día le comunicó que abandonaba la sección de Cultura para dedicarse a dar voz a temas sociales. “No me hizo ninguna ilusión”, reconocía, “porque, por aquel entonces, no sabía que dejar atrás los libros, el teatro y las exposiciones me iba a permitir conocer a personas como Ángel”.

Ángel González Cuesta es un cordobés, de 52 años, que el martes 8 de mayo de 2018 protagonizaba la página 26 de 'Diario de Navarra' gracias a un reportaje en el que Piudo contaba su historia, la de un hombre que había pasado un año “colándose en trenes para saltar de albergue en albergue por todo el país”, y la de la Fundación Varazdin, que le había ofrecido una oportunidad laboral, abriéndole la puerta a una nueva vida. “No necesitó más de media hora, una mañana de primavera para contarme que su vida se había torcido en los últimos años”, recordaba la periodista emocionada. “Fue una de esas entrevistas en las que apenas hacen falta preguntas porque el relato es tan poderoso que tú solamente lo estropeas si interrumpes mucho”.

Piudo no quiso perder la oportunidad de dedicarle el galardón al protagonista de esta historia de superación. “Este premio es más suyo que mío, por su honestidad, por su valentía y por su generosidad”, aseguraba, y destacaba que “antes de caer en el pozo”, Ángel había transitado por un filo por el que “cada día transitan también millones de personas”.

Por permitirle “estar ahí con ellos, poniéndoles nombre y cara, siendo el altavoz de los que se sienten invisibles”, Piudo quiso agradecer a este periódico, “por dar cabida a estos temas”, y también “a quien en su día me hizo salir de mi zona de confort y me lanzó a este mundo tan apasionante de lo social”.

Te recomendamos

Etiquetas Ainhoa Piudo

Selección DN+