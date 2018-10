Músicos profesionales y estudiantes crean la Asociación Pamplona Jazz

14/10/2018 a las 06:00

No le cuesta rememorar la última imagen de aquel concierto: la Biblioteca de Navarra repleta de público aplaudiendo y él, mirando a los suyos y sus caras sonrientes. Fue el momento en que decidió que aquello no podía quedarse allí, que no podía acabar. Él es Iñaki Rodríguez, saxofonista navarro; los suyos, sus alumnos de la Pablo Sarasate Big Band, y el concierto, el que ofrecieron a finales de mayo junto con los bailarines de Pamplona Swing. Aquella sensación de satisfacción llegó

Selección DN+