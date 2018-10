Mala Rodríguez: "Nunca he pretendido ser un rapero del Bronx"

Actualizada 03/10/2018 a las 09:45

La maternidad ha insuflado "una energía distinta" en La Mala Rodríguez y en sus primeras canciones en 5 años para un álbum que "probablemente" no vea la luz hasta 2019 y que la tiene enfrascada en una exploración personal que considera vital como artista, ahora que tanto se habla de "apropiación cultural".

"Claro que el hip hop no nació en España, por eso yo no he pretendido ser un rapero del Bronx. Sería ridículo. Lo primero que escuché fue rap que hablaba de cosas de mi barrio con su acento. Ahí está la autenticidad. Lo bonito es sacar fuera tu personalidad y yo he sacado a María. He jugado a este juego siendo yo", argumenta la artista en una charla con Efe.

Las palabras de María Rodríguez (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1979) vienen a raíz de la polémica que arrancó hace semanas con una entrevista para ABC titulada "Me parece lógico que las gitanas se cabreen con Rosalía", a propósito de la fusión de flamenco, hip hop y pop que esa artista de Barcelona está tejiendo en temas como "Malamente".

"Fue una manipulación. Es como si te doy pie a que digas algo y lo coloco como titular. Solo pedí que se reconociese la cultura de los gitanos como pilar fundamental del flamenco. Hay muchas asociaciones con algo que decir a este respecto, pero es más fácil quedarse en el escaparate y enfrentar a dos artistas. Aún así no me arrepiento de lo que dije, porque no tuve mala intención", señala.

Casualmente uno de sus nuevos temas lleva por nombre "Gitanas", la primera que grabó el pasado mes de enero, y en ella vuelve a lanzar un grito de empoderamiento femenino, con un tirón de orejas a la justicia.

"Creo que la ley no nos protege, ni aquí ni en muchos lugares del mundo, donde todavía somos ciudadanas de segunda. El videoclip se grabó el día después de la sentencia de La Manada y fue sobrecogedor. Siempre tienes la esperanza de que pase algo bueno, pero a mí esa sentencia no me pareció ni respetable ni respetuosa con las mujeres", denuncia.

Con "Gitanas" rompía un silencio discográfico de 5 años desde la publicación de su último disco de estudio, "Brujas" (2013).

"Empecé el proceso para grabar nuevo álbum, pero me quedé embarazada y me planteé disfrutarlo. Ha sido un regalo verdaderamente y parece que ahora se ha colocado todo en el lugar preciso. Las canciones que he empezado a hacer me gustan mucho y tienen otra energía distinta de lo que hacía. Estoy muy contenta", señala.

Quizás por ello, en el otro sencillo conocido hasta ahora de su nueva remesa, "Contigo", se aproxima a los ritmos jamaicanos de la mano de Stylo G para hablar sin ambages del amor, entre imágenes rosas y flores.

"No se trata de estar suave o duro. Hay cosas que digo con aspereza y otras que hay que decirlas con dulzura, pero en todas soy yo. En esa búsqueda sigo con mi arte, en esa exploración para descubrir maneras distintas de expresarme siendo fiel a mi esencia", afirma.

En la variedad de coordenadas se mantendrá también un disco en el que trabaja a día de hoy, el sexto de estudio, por lo que, a pesar de lo dicho anteriormente, apuesta por que su publicación se retrasará finalmente a 2019.

"Todo lo que estoy haciendo ahora tiene mucha energía y responde a sensaciones mías. Habrá variedad en el sonido porque me lo pide el cuerpo y quiero seguir buscando. Mi carrera no es un período de 5 o 10 años, es hasta que me muera. Yo no me voy a poner límites y no tengo prejuicios para eso. Voy a seguir buscando y disfrutando", anticipa.

En esa búsqueda desprejuiciada, no tuvo reparos en colaborar recientemente en la canción "Usted" con el "rey del electrolatino", Juan Magán.

"Vino a uno de mis shows en Santo Domingo. Yo ya conocía su labor de la discográfica porque hacía muchos remixes. Me parece genial el éxito que ha cosechado porque es muy currante. Hablamos de hacer algo, pero no me cuadraba nada de lo que me mandaba hasta 'Usted'. Tenía mucha energía y potencia", defiende.

A punto de cumplir 20 años en esta profesión, cabe preguntarle si, como pronosticaba en el título de su álbum "Brujas", ahora se siente "más sabia y más libre".

"Libre no sé, pero los años te enseñan mucho. A mí me han enseñado a ponerle mucho amor a la música", concluye La Mala Rodríguez, que inicia esta semana una breve gira por Puerto Rico y México que, entre otros puntos, llevará a la artista a Monterrey (día 6), Guadalajara (día 11) y Ciudad de México (día 12).

