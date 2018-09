La Pamplonesa lleva al Gayarre la música de John Williams

28/09/2018 a las 06:00

La música del consagrado y multipremiado compositor John Williams visitará el Teatro Gayarre el domingo 7 de octubre de la mano de La Pamplonesa. Será el primero de los cuatro conciertos que la banda ha preparado como nuevo ciclo de otoño octubre-diciembre 2018 y que se va a celebrar íntegramente en el teatro pamplonés. Beloki, concejal de Cultura Pamplona, recalcó que “este ciclo es ya un clásico de la programación del Teatro Gayarre, como siempre con una propuesta muy variada y para todos los públicos en un viaje musical en el que esta vez abarcará tanto el mundo del cine, como la zarzuela o los cuentos. Es un honor tener una banda de semejante calidad”. Los Rolling Stones de Pamplona, les llamó.



El concierto del 7 de octubre se titula 'Welcome Mr. Williams'. Jesús Garísoain, recuerda que la banda lo hizo “hace cuatro años. Pero para esta ocasión lo hemos remodelado añadiendo nuevas obras para conformar un repertorio que contará con la música de bandas sonoras de películas como 'E.T', 'Indiana Jones, Supermán' o 'La guerra de las galaxias', además de algunas sorpresas. No va a ser un concierto al uso sino un espectáculo con una puesta en escena mucho más ambiciosa por los efectos de luces y sonido, la narración del propio John Williams y el acompañamiento de imágenes de las escenas más significativas de cada película. Queremos que las sorpresas y los gags se vayan sucediendo de una forma divertida”. La narración del espectáculo la centrará Rubén Velasco, trombonista de la banda, caracterizado como John Williams. “Es un auténtico fenómeno en su capacidad para transformarse”. Álvaro Díaz se ocupa de los efectos audiovisuales.



Rubén Velasco destacó que ante todo quieren resaltar la figura de John Wiliams, “que a sus 86 años es quien mas premios ha recibido como compositor. Además este concierto tiene su parte didáctica porque iremos explicando cómo se construye la música que acompaña a cada personaje. Deseamos que todos los sentidos de los asistentes estén en continuo funcionamiento”.



Vicent Egea, director de La Pamplonesa, estará al frente del concierto de Música original para banda el domingo 21 de octubre. “Hemos contado con la colaboración de la Asociación Vasco-Navarra de Compositores Musikagileak. Así hemos preparado un programa con cinco obras de autores que trabajan en nuestro entorno como Tomás Aragües, Jesús Echeverría, Koldo Pastor, Carlos Etxeberria y yo mismo. Entre ellas, dos estrenos absolutos que muestran el interés de los creadores que quieren componer para La Pamplonesa. Será un concierto para disfrutar de las nuevas tendencias de la composición”



Mª Eugenia Echarren, directora de la Escuela de Canto Eugenia Echarren , comentó los conciertos del 29 y 30 de noviembre de 'La Gran Vía, una Noche en la Zarzuela'. “Es una música muy amable, muy conocida y muy cantable, con un carácter de crítica social del pueblo hacía las instituciones que les gobiernan, y que va a ser defendida por un elenco de cantantes navarros”.



Vicent Egea también dirigirá el concierto de Navidad en el que además de una parte de música navideña se representará el cuento de Peer Gynt. “Vamos a contar con la narración de la actriz Belén Otxotorena, Toda la familia acude a este concierto con las emociones a flor de piel. Tendrá arreglos musicales espectaculares y algunas otras sorpresas”.

