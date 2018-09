Madrid no descarta parar las obras cercanas a la Academia de Bellas Artes

Actualizada 02/09/2018 a las 15:03

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, no descarta paralizar las obras en la plaza de Canalejas para "proteger el patrimonio", después de que ayer la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando notificase la existencia de daños en al menos una de sus esculturas.



En declaraciones a la cadena Ser, el concejal ha dicho que aún es pronto para "poder confirmar" si estas obras son las causantes de los daños registrados en la escultura 'Hércules Farnese', de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ya que aún no se han hecho "las pruebas necesarias".



"A partir de mañana haremos las inspecciones oportunas para poder identificar las causas de esos problemas que han surgido, tratar de resolverlos y que no vayan a más", ha añadido.



Preguntado sobre si desde el Ayuntamiento prevén plantear la paralización de esas obras, ha respondido que contemplan "cualquier medida" encaminada a "proteger el patrimonio".



La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando notificó el sábado la existencia de daños en al menos una de sus esculturas, el 'Hércules Farnese', que atribuyó a "los trabajos que se están realizando en las proximidades del edificio".



La cuenta oficial de Twitter de esta institución informó de que por este motivo habían sido clausuradas tres salas que dan a la calle Alcalá de Madrid; concretamente, las número 19, 20 y 21, que acogen piezas de Francisco de Goya, Giuseppe Arcimboldo, Pedro Pablo Rubens y Anton Van Dyck.

Disculpen las molestias,

Por motivos de conservación de las obras del museo y ante los daños ya ocasionados debido a los trabajos que se están realizando en las proximidades del edificio, nos vemos obligados a... https://t.co/MEhu9Atlzq — Academia S. Fernando (@rabasf) 31 de agosto de 2018



Varias obras se encuentran actualmente en ejecución en las cercanías del museo, vinculadas al proyecto para unir seis edificios protegidos de la calle Alcalá y de la plaza de Canalejas en una única manzana, y construir un hotel y un centro comercial junto a la Puerta del Sol.

Etiquetas Madrid

Selección DN+