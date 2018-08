23/08/2018 a las 06:00

Son nueve, con su profesora diez, y no hacen esperar al fotógrafo ni un segundo: se colocan para la instantánea rápidas, sin alboroto y sonrientes, la mitad de pie y la otra mitad sentadas en el sofá de la escuela de flamenco de Pamplona donde alguna baila desde hace 17 años. Las sonrisas y la diligencia no es una pose, aseguran. “Es que como grupo nos gusta estar juntas”, afirma una de ellas, Beatriz Rodríguez Hidalgo. Desde que en 2012 se auparon como integrantes de la Compañía de Flamenco Sandra Gallardo, han compartido multitud de horas de ensayo, y eso les ha unido y les ha permitido conocerse, mucho. Y les ha ayudado ha preparar en poco tiempo su actuación de este jueves en el Flamenco on Fire: un 'flashmob', una invitación al público a que salgan a bailar con ellas en la plaza de los Burgos a las 11.30 horas.

“Entendemos que no es Andalucía, pero sí creo que se animará gente a salir a bailar”. Es martes y la bailaora navarra Sandra Gallardo hace este comentario al día siguiente de haber dirigido una clase magistral en Baluarte sobre el 'flashmob' de este jueves.

Con la asistencia de personas de entonces pudo hacerse una idea de qué ocurrirá este jueves. Por eso se sentirá satisfecha si un centenar de espectadores se animan a bailar con ellas y a participar en una actividad que por primera vez programa el Flamenco on Fire. Porque ya se siente ahora “orgullosa y satisfecha”, y con ella las bailaoras de su compañía, que para esta actuación se haya contado “con gente navarra, con gente que aquí lucha a diario por el flamenco”.

A raíz de la propuesta de la organización, ambas partes estudiaron con qué canción preparar el 'flashmob'. Será A ti mujer, de Parrita. “Era por rumba y la hemos pasado a bulería”, explica Gallardo. La interpretarán Maritere Acosta Chumeca Chica al cante, Luís Chaves El Piti a la guitarra, Jabiertxo Pintor Dr. Txo al bajo, Rico Muñoz al cajón y Leo Dos Santos a los coros.

La bailaora navarra ideó la coreografía que el 6 de julio se estrenó en los canales del festival, explicada paso a paso por Gallardo mediante un vídeo didáctico y dirigido a quien quisiera aprenderse los pasos y participar de la acción este jueves. “Lo primero y más importante es que la gente baile. Pero es cierto que estuvimos valorando que bailará el que sabe bailar, el que va a clases. Es muy difícil que el que no lo hace durante todo el año salga al 'flashmob'. No es una coreografía difícil, pero hay que tener unas nociones mínimas”.

Las catorce bailaoras de su compañía (el martes faltaron cuatro) llevan emocionadas desde finales de mayo, desde que Gallardo les anunció a través del chat de WhatsApp con el que todas están conectadas que el festival quería contar con ellas este año, “una edición además especial por ensalzar a la mujer en el flamenco”, en palabras de una de las veteranas, Elisabeth Arenas Lázaro, de 22 años, que es miembro de esta escuela desde los 5. “Llevamos bailando desde pequeñitas, ¿qué más que participar en Navarra y en el Flamenco on Fire?”, añadía. Ensayos, grabación de vídeos, poses para fotos, ensayos de otras coreografías para otros compromisos... Han sido semanas intensas las de este grupo de bailaoras con edades que oscilan entre los 15 y los 25 años.

El grupo confiaba el martes en que, si el público no se anima este jueves a salir a bailar, sí lo haga a verles, como espectadores. Ya fue para ellas una alegría comprobar el lunes, en la clase magistral de Baluarte, “la de gente que había visto el vídeo”. “La mayoría se había estudiado la coreografía y venía a reforzarla”, comentaba Gallardo, para quien la afluencia que había tenido esta clase es consecuencia de la línea que lleva el festival, “innovándose cada año, cogiendo fuerza en cada edición, programando actividades variadas para que el público acceda a mil cosas, algunas gratis, y contando cada vez más con gente navarra, lo que es importante”.

“Tenemos unos carteles impresionantes, pero es un reconocimiento que nos tengan en cuenta a quienes llevamos años luchando aquí por el flamenco”, añadía Gallardo señalando a sus bailaoras, a las que se unirá este jueves “como una más”. “El Flamenco on Fire de este año para mí es que se les vea a ellas”. “Sandra”, añadía su alumna Beatriz Rodríguez, “siempre dice que va a ser nuestro día, que el hecho de que salgamos nosotras para ella es... uff”. Han sido una locura de semanas, “de pasar muchas horas juntas”, de sentarse entre descanso y descanso “a hablar, a llorar...”. “¡Todas hemos tenido nuestro momento de estrés!”, rememoraba sonriendo.

“No tengo familia andaluza, no sabía nada de flamenco y empezar en esta escuela como si fuera una extraescolar y verme este jueves participando en el Flamenco on Fire es ilusionante”. Son las palabras de otra de las bailaoras, Andrea López Oreja, a la que es fácil entender qué supone para ella la actuación de este jueves conociendo que llegó al mundo del flamenco por medio de una amiga “de familia andaluza”, con la que pasó mucho tiempo viéndole bailar hasta que también ella quiso intentarlo. Y eso solo en 2 años.

“Hay gente”, apuntaba Gallardo, “que tiene el don. Todo el mundo aprende a bailar, pero, si descubres en alguien que tiene un algo, sabes que hay donde sacar”.Ese algo lo descubrió hace un tiempo en una de sus alumnas, Amaia Romero. Miembro de la compañía y bailaora durante ocho años, el último curso -este pasado- estuvo apenas unos días: tenía las pruebas para entrar en Operación triunfo. “¡Nos vemos en una semana!”, se despidió de sus compañeras. Pero no volvió. El martes eran algunas de ellas las que, tras la sesión de fotos y la charla para este reportaje, se encaminaron hacia la Plaza del Ayuntamiento para verle inaugurar el festival. “¡Nos vamos a ver a Amaia!”, se despidieron.

Selección DN+