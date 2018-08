05/08/2018 a las 06:00

"Me ha dado muchas pautas. Me corrige mucho, y con muy buen criterio. ¡Y me mete mucha caña!”. Asun Abad no puede evitar la carcajada al pronunciar la última frase. Está hablando de su hija Ane, de 20 años, que en la obra con la que la compañía Atikus ha actuado hasta hace unos días en el Festival de Teatro de Olite, 'Tres tristes tigresas', ha sido ayudante de dirección y ha dirigido alguno de los ensayos. Asun jamás imaginó esta situación cuando Ane era pequeña. “Nac

Selección DN+