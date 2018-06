Cultura se propone recuperar el patrimonio documental reciente más "vulnerable"

La Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra pone en marcha una nueva línea de acción con la que apuesta por proteger el patrimonio documental vinculado a la actividad de la sociedad navarra contemporánea. Con este propósito, el Archivo de la Administración abre sus puertas a la ciudadanía, a la que invita a colaborar en la recuperación de la documentación más cercana y la conservación del patrimonio documental reciente de Navarra.

Tal y como ha afirmado este lunes en una rueda de prensa la consejera de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera, el patrimonio que se pretende proteger y preservar "está en muchos casos en peligro de desaparecer, y su conservación es necesaria para transmitir una imagen más completa de la sociedad navarra contemporánea, y para generar conocimiento histórico sobre episodios de la época más reciente".

Durante la comparecencia, Herrera ha estado acompañada por el director del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental, Joaquín Llanso Sanjuan, y la jefa de la Sección de Gestión del Patrimonio Documental, Susana Herreros.

Con esta iniciativa, el Archivo se propone salir al encuentro del patrimonio documental de titularidad no institucional, no oficial, pero igualmente imprescindible para testimoniar el pasado reciente. Con este objetivo, abre su espacio y ofrece sus conocimientos técnicos y sus herramientas para recoger, conservar, organizar y difundir esa documentación de propiedad particular que, según Herrera, "es muy vulnerable tanto por sus materiales como por sus opciones de custodia".

En este patrimonio se incluye la documentación de partidos políticos, sindicatos, organizaciones y asociaciones de todo tipo, personalidades, familias, empresas, coleccionistas y ciudadanos en general que conservan documentos o piezas de interés para documentar la realidad de la sociedad navarra más reciente.

El Gobierno de Navarra ha destacado que, "en muchos casos, no se trata de grandes volúmenes ni documentos de gran valor material, y pueden parecer aportaciones modestas pero, sin embargo, pueden tener un enorme valor testimonial".

En esta línea, en los últimos meses se han recibido aportaciones como material gráfico aportado por la formación política Aralar, la documentación recopilada por la Asociación de Vecinos La Milagrosa/Arrosadía de Pamplona, el fondo bibliográfico de la Delegación de Trabajo, especializado en temas laborales, el fondo de la desaparecida 'Fábrica de harinas San Miguel' de Etxarri Aranatz donado por la familia Jaúregui, y el conjunto documental relacionado con el proceso del cierre de Potasas de Navarra cedido por José Luis Díaz Monreal.

La iniciativa que ahora se pone en marcha tiene previsto establecer un programa activo de contacto con personas y entidades que ayuden a crecer en esta línea de acción.

El trabajo ya iniciado con la apertura del Archivo a la ciudadanía tuvo como experiencia reciente el proyecto Salón Cinema, que se plasmó en la publicación del libro Cines en Navarra (1940-1990). El proyecto partió de la documentación administrativa conservada en el Archivo, y pasó a tener un importante reflejo ciudadano, con las aportaciones de muchas personas que, facilitando sus pequeñas colecciones, contribuyeron a ilustrar y visualizar el fenómeno social que supuso el cine en la sociedad navarra de esa época.

PAISAJES CON MEMORIA

En esta línea de acción que se inicia para destacar el valor y difundir entre la ciudadanía la documentación más reciente, cabe subrayar el proyecto 'Paisajes con memoria, naturaleza, patrimonio, cultura', puesto en marcha coincidiendo con el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018, cuyo lema es Donde el pasado se encuentra con el futuro.

'Paisajes con memoria' es un proyecto de largo recorrido que pretende acercar a la ciudadanía, aquellos documentos contemporáneos que acompañan al cambio paisajístico de Navarra.

Se trata de paisaje agrario, paisaje industrial, energético, de la minería, paisajes urbanos, itinerantes y hasta vertederos. Todos ellos producto de la actividad humana y, por tanto, parte de la historia del trabajo, de la tecnología y de la sociedad protagonista de estas huellas.

Entre las acciones contempladas para impulsar este proyecto, se ha elaborado una Guía de Fuentes Documentales para el estudio del paisaje. Esta acción pretende dar a conocer, a través de una breve descripción, aquellos documentos conservados en el Archivo de la Administración especialmente interesantes para la contextualización y estudio del paisaje, con indicación de los que se pueden consultar en el buscador de Archivo Abierto.

El objetivo, según ha dicho la consejera, es "facilitar el conocimiento de los documentos, tanto los existentes en el Archivo de Navarra, como los que ingresen procedentes de industrias, empresas o asociaciones que depositen su documentación para su custodia, conservación y difusión".

Además, se ha previsto poner en marcha actividades de difusión con el fin de hacer visible dicha documentación, a través de exposiciones virtuales como los vídeos que muestran distintos paisajes en el portal Navarra Archivos o bien físicas, como la titulada 'Arquitectura y arquitectos: Arraiza-Gaztelu-Esparza, 50 años después', relacionada con el Paisaje Construido, que se inaugurará el 28 de septiembre coincidiendo con las Jornadas Europeas de Patrimonio y la Semana Mundial de la Arquitectura.

En relación con este proyecto, también se quieren realizar algunas actividades para implicar a la ciudadanía en la percepción del paisaje como patrimonio cultural. En este sentido, se ha organizado el I Certamen fotográfico 'Paisajes con memoria', que en su primera edición se centrará en 'Paisajes Industriales de Navarra' y que se convocará a través del Portal de Cultura, el próximo 29 de junio.

POSIBLES DONANTES

Cualquier persona, familia, empresa o entidad que posea legalmente un documento, fondo o colección, independientemente de su soporte, que sea de interés para documentar la sociedad navarra contemporánea, puede contribuir con su donación a enriquecer este patrimonio documental.

Para iniciar un proceso de donación o entrega hay que contactar con la Sección de Gestión del Patrimonio Documental y facilitar los datos de contacto a través de:

Correo electrónico: archivo.administracion.informacion@navarra.es

Correo postal: Archivo de la Administración, Ctra de Zaragoza km 3 3º planta, 31191 Cordovilla (NAVARRA)

Teléfono: 848429727















Los técnicos de la Sección se pondrán en contacto con los posibles donantes para establecer el proceso a seguir en la donación o entrega.

