Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

PRIVILEGIO DE LA UNIÓN

Día del Privilegio de la Unión. 17 h Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Recorrido: plaza de la Paz, Yanguas y Miranda, García Ximénez, Tudela, plaza del Vínculo, paseo de Sarasate, Comedias, Zapatería y plaza Consistorial. 17.45 horas: Comitiva con la Corporación Municipal, Comparsa de Gigantes y Cabezudos, gaiteros, txistularis y danzaris. Recorrido: Casa Consistorial, Mercaderes, Curia y Catedral. En el desfile se interpretará la música de pasacalles creada exprofeso para esta conmemoración. 18.30 h Responso y ofrenda floral ante el mausoleo de Carlos III en la Catedral, 19 h Regreso de la comitiva con la Corporación Municipal. Recorrido: Catedral, Curia, Mercaderes y Plaza Consistorial. Regreso de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Recorrido: Zapatería, Comedias, San Nicolás, San Miguel, paseo de Sarasate, calle del Vínculo, plaza del Vínculo, Tudela, Conde Oliveto, plaza de la Paz y estación de autobuses. 19.30 h Recreación histórica: ‘Los tres núcleos de Pamplona y la firma del Privilegio de la Unión’. Grupos de reconstrucción histórica. Plaza Consistorial. 20.30 h Concierto de La Pamplonesa. Plaza del Castillo. 22 h Espectáculo de drones. Explanada estación de autobuses.

Mercado de los Tres Burgos. En seis calles del Casco Viejo, como antes. De viernes a domingo. Con 120 puestos de diferentes productos y ambientación medieval. Horarios: viernes de 17 a 21 h y sábado y domingo, de 10 a 14 h y 17 a 21 h.

MÚSICA NAK

IX Festival de Música Contemporánea de Navarra ‘NAK 23: KRONOS’. Hoy: Soinuaren Bidaia: ‘El Canto de la Ballena’. Civican. 18 h. ‘NAK Txiki’. Espectáculo didáctico dirigido a familias con niñas y niños a partir de 6 años. Elenco Artístico: Néstor Sutil: flauta; Itxaso Sainz de la Maza: piano; Teresa Valente: violonchelo; Eduardo Chávarri: narración. Aunar conceptos tan abstractos como la música de vanguardia y la ecología con el objetivo de transmitirlos de forma amena al público infantil y familiar representa todo un desafío. La fórmula encontrada resulta precisamente de la interdisciplinariedad a través de la creación de un nuevo formato de espectáculo, la puesta en escena de un cuento original a través de unos personajes que escenifican la narración de la historia y acompañan la interpretación de la obra musical en directo. George Crumb, el compositor de “Vox Balaenae” (El Canto de la Ballena), creó esta pieza en 1971 recogiendo los sonidos producidos por la ballena jorobada. A través de efectos sonoros sorprendentes, los instrumentos se transforman en sonidos de ballena, gaviotas y fondos marinos, transportándonos al hábitat oceánico. La fábula creada para este espectáculo por el musicólogo Eduardo Chavarri representa una alegoría en defensa del cuidado del medio ambiente. Su objetivo: concienciar sobre la importancia de la preservación de nuestros hábitats a través de la música contemporánea. Una hermosa búsqueda de exploración sonora por medio de una fábula ecologista. Entrada libre previa inscripción.

Edith Alonso & Antony Maubert & Elena Juárez: ‘Liminaris’. Baluarte. 20 h. ‘NAK Conciertos Temáticos’. Albores temporales. Elenco Artístico: Edith Alonso & Antony Maubert: composición, electrónica, y láser; Elena Juárez: videocreación en directo. Cuando pensamos sobre el concepto del tiempo nos surgen innumerables cuestiones e interrogantes. ¿A qué tiempo nos referimos? Según los antiguos filósofos, podríamos referirnos al del Kronos, el tiempo del reloj de arena, del antes y del después; al del Aión, el tiempo de lo eterno, de lo que no nace ni muere; al del Kairós, que es un momento-lugar del disfrute de las artes, como la música… Edith Alonso y Antony Maubert, integrantes del colectivo Músicas Abiertas, imaginan una propuesta que incorpora música electrónica en directo y proyecciones de video y láser donde se explora el origen del tiempo en el universo y la naturaleza, ese instante en el que la materia inorgánica pasó a ser materia orgánica. Naissance du temps, de Antony Maubert, se basa en una exploración de los primeros instantes del universo: la explosión del Big Bang, y la creación del tiempo y la materia. La obra está inspirada por las múltiples etapas del nacimiento temporal del universo que abarcan desde el nanosegundo hasta los eones, desde los primeros átomos hasta las primeras estrellas. Momento 0.0, de Edith Alonso, surge del asombro por el devenir temporal en la naturaleza. A diferencia del tiempo del ser humano, en la naturaleza el devenir está supeditado a una suerte de ley natural: las cosas en la naturaleza no eligen sus cambios. Más allá de una serie de reacciones químicas quizá debió ocurrir algo mágico que hace que todos los seres vivos estemos interconectados. Dos obras de estreno absoluto que exploran los albores temporales para inaugurar los conciertos temáticos del NAK 2023. Entradas 15 €.

MÁS MÚSICA

‘V Beltza Weekend’: JP Bimeni + The Ready Mades. Zentral Pamplona. 19:30 h. Concierto. J.P. Bimeni (Soul, Burundi). El cantante de Burundi afincado en Reino Unido y descendiente de príncipes, J.P. Bimeni, cotiza al alza en el maravilloso universo del soul, y cada día que pasa más. Pero no es un valor bursátil, a la mierda el Dow Jones y el Ibex35, J.P. Bimeni es un talento de carne y hueso, con un directo soberbio. El burundés no ha dejado de tocar desde que publicó su flamante primer disco, Free Me (2018), con el sello madrileño Tucxone Records, y grabado con su banda, también madrileña, The Black Belts, con los que está ofreciendo uno de los mejores directos de Soul de Europa. J.P. Bimeni es soul de corte clásico, es sonido Motown, es psicodelia y afro-funk inspirados en Stax, pero, del mismo modo, es contemporáneo, hijo de su tiempo, tal y como se revela en su segundo disco, Give Me Hope (2022), donde la conciencia profunda y la vulnerabilidad de Bimeni se exhiben por completo sin perder la sensibilidad pop. Pero además, lo que define a Bimeni son sus dramáticas circunstancias personales. Bimeni es un superviviente de la masacre de Kibimba en 1993. Pudo venir a Europa gracias a una beca de estudios, y a su conclusión, se vio obligado a obtener el estatus de refugiado para poder permanecer en el Reino Unido. Unas circunstancias difíciles que ha sobrellevado gracias a la música, como el mismo ha relatado: “Si no tuviera la música no sé cómo habría podido sobrevivir”. The Ready Mades (Soul & Beat, París). Quinteto francés de soul/beat formado en los suburbios parisinos en 2015. Influenciados por la música negra estadounidense desde sus orígenes, el ritmo de la pérfida Albion y el underground francés de los años 60, The Ready Mades viene por primera vez a la vieja Iruña, y seguramente a este lado del río Ebro, para hacernos sudar embutidos en sus trajes ajustados con su sonido salvaje y refinado a partes iguales, y, por supuesto, con mucho groove. The Ready Mades acaban de publicar su segundo álbum este mismo 2023: Tumbling Walls, que viene después de dos sencillos en vinilo y el álbum Autogestion Sentimentale (Soundflat Records, 2018) con el que debutaron. Así que The Ready Mades se trae doce temas nuevos llenos de melodías febriles, sonido vintage y groove irresistible, todo ello aderezado con la increíble voz de Sonia Nickel, que nos hablará de sororidad, ecología, amor, rebelión, paternidad, desconfianza hacia la clase política y la nación start-up. Soul de los 60 y conciencia desde una perspectiva contemporánea. Sus influencias confesas son Etta James, Big Maybelle, Nino Ferrer, Ronettes, Small Faces, Larry Greco, Ike & Tina Turner, Clotilde, The Action, Ronnie Bird, Dexy’s Midnight Runners, Detroit Cobras, Nick Waterhouse, Sharon Jones, Charles Bradley, Amy Winehouse, Kent, Federal, Stax, Norton, Motown. Qué casualidad, todo lo que nos gusta por aquí… Bono 2 Días: 45 € + gastos. Entrada día: 28 € + gastos.

‘Kuartolegua Fest-Rock’: Tutuki Splash + Vargas Blues Band. Plaza de la Casa de Cultura de Zizur Mayor. 21 h. Tutuki Splash. El grupo zizurtarra, del colectivo Rock Etxea, versionarán temas de Platero y tú, Los Secretos, Kaotiko, Iggy Pop, The Doors o The Beatles, entre otros. 22.30 h Vargas Blues Band. El legendario guitarrista Javier Vargas formó la Vargas Blues Band en 1991. Desde entonces, ha lanzado 27 álbumes y ha recibido 8 discos de platino. Ha trabajado con leyendas del blues estadounidense como Carey Bell, Louisiana, Red o Junior Wells, y con otros grandes de la música como Carlos Santana, Flaco Jiménez, Chris Rea, Canned Heat, Prince o Miguel Ríos. Entrada libre.

Miguel Talavera & The Sultans Of Swing Band. Plaza de los Fueros de Altsasu/Alsasua. 20 h. Show monográfico sobre la música de Dire Straits, con un estilo muy personal. ‘Kultur 2023’. EUna actuación que coincide con una importante efeméride en 2023, el 45 aniversario del primer disco publicado por la banda británica, su homónimo Dire Straits.

Concierto Prefiestas Coral Nora de Sangüesa. Auditorio del Carmen. 19:30 h. Entrada gratuita, previa retirada de invitaciones.

Chuchin Ibañez & Garibaldi Band Taldea. Ziordia. 00.00 h.

Mariachi Zacatecas. Erasun. 16:30 h.

SALÓN CÓMIC

XIV Salón del Cómic de Navarra/Nafarroako Komikiaren XIV. Azoka. Hoy : Taller de Introducción al álbum Pop-Up (1ª sesión) . Civivox Condestable. 18 a 20:30 h. A cargo de Mila García, de Similarte Estudio. Adultos. Plazas limitadas. Inscripciones: tizacomic@gmail.com 18 a 19 h. Nadia Hafid-Firma de ejemplares. Librería Chundarata, Pamplona. . 19:30 a 21 h. Nadia Hafid-Entrevista con público. Civivox Condestable

TEATRO

Escape Room: ‘Houdini Experience’. Fachada del Teatro Gayarre, Pamplona. Con la compañía Héctor Sansegundo. Hasta el de septiembre. Cada día funciones a las 18 h., 18:45 h., 19:30 h. y 20:15 h. Descubre el primer escape room en una caravana. Viaja hasta 1908 y entra en el interior de la casa del mayo r escapista e ilusionista de todos los tiempos: el gran Harry Houdini. Conoce su apasionante vida de la mano de su mujer Bess. Después de asombrarte con increíbles artilugios mágicos y artefactos extraños usados por su marido, pondrá a prueba tus dotes de escapista retándote a meterte en la piel del mismísimo Harry. ¿Serás capaz de escapar de su casa antes de que una trampa mortal os atrape? ¿Podrá la magia ayudarte…? Disfruta de una experiencia única y 100% original llena de historia, misterio y magia en una antigua caravana transformada. Y recuerda, los desafíos de Houdini siempre son al límite. Espectáculo dirigido a mayores de 12 años. Entradas: 2 €.

MÚSICA ANTIGUA

54ª Semana de Música Antigua de Estella-Lizarra (SMADE) 2023: ‘Los siete’. Hoy: Nacho Fresneda (actor) & Daniel Zapico (tiorba): ‘La cigarra y la hormiga’. Iglesia San Miguel. 19 h. PEREZA. La fábula original de Esopo y las posteriores versiones que en tiempos barrocos e ilustrados hicieron La Fontaine y Samaniego convirtieron a la cigarra en el símbolo por antonomasia de la pereza frente a la laboriosidad de la hormiga. En esta producción ideada por la SMADE, es la cigarra la que toma la palabra para explicarse, arropada por el virtuosismo de Daniel Zapico a la tiorba. La creación del texto corresponde al escritor Miguel Barrero. Entradas: 12 € (6 € con carné joven).

DANZA

Arnau Pérez (‘Young Blood’ ) y Julia Godino y Alexa Moya (‘Picnic in the Moon’ ). Plaza del Ayuntamiento de Ribaforada. 19:30 h. ‘Ribera en Danza 2023’. ‘Young Blood’: “Young Blood, we see you”. Somos esta generación de jóvenes con energía, creatividad e implicación para desarrollar nuevos caminos pero que se ve truncada por el talante de esta sociedad. Tenemos mucho que decir y reivindicar en cada lugar. Nos estáis viendo. Estamos preparados, pero… ¿lo estáis vosotros? ‘Picnic in the Moon’. Los niños están tan acostumbrados a las marionetas que al ver el verdadero ventrílocuo no acaban de entenderlo. Los adultos están tan acostumbrados a las marionetas que al ver el verdadero ventrílocuo no quieren entenderlo. Los ventrílocuos dan a sus marionetas la oportunidad de llevar una vida normal. El mundo, el lugar donde vivimos, es un lugar enfermizo. Un ventrílocuo sin sus marionetas es como una marioneta sin sus hilos. Las marionetas son sólo la versión mezquina del lunático que los sostiene. Es así de simple. Va más allá de mi comprensión.

‘Gira Dantzabira’-Grupo Lakarri (Valle de Egüés). Plaza Francisco Zubiate «Parrita» de Burlada. 19:30 h. Tras la actuación, se celebrará una Topadantza, sesión de danzas populares abierta al público aficionado. Promueve la Federación de Dantzaris de Navarra. En caso de lluvia se trasladará a Ermitaberri.

CINE

‘CIMA en corto’ Filmoteca navarra. 19:30 h. Proyección de los cortometrajes: Sólo son peces (España, 2017). Dirección y guión: Ana Serna y Paula Iglesias. Alas/Tierra (España, 2017). Dirección y Fotografía: Maddi Barber. Aviones (España, 2022).Dirección y guión: Amaia Yoldi. Cuando crece la hierba (España, 2022). Dirección: María Monreal. Patchwork (España, 2022). Dirección, guión y fotografía: María Manero. Minifalda (España, 2022). Dirección, guión: Sofía Albelda. Agua (España, 2021). Dirección, guión: Marina González Fortuño. Entradas: 1 €.

EN EL BARRIO

‘Milagrosa: codo con codo’. Organizan Civivox y Biblioteca Milagrosa y la Asociación de Vecinos y Vecinas Santa María la Real. Programa hoy: 10.30 a 12 h Taller de cuentos teatralizados en familia. 10 a 13 h y 17 a 21 h Taller participativo de pintura mural, organizado en colaboración con la Asociación de Mujeres de Pintura Santa María La Real, la Unidad de Barrio de Lezkairu, la asociación SEI y la Asociación Síndrome de Down de Navarra. Se quieren decorar las paredes del patio de Civivox Milagrosa con tres nuevos murales. Imparte el taller Diana Arboniés, de La Crafetera. Gratuito, y para todos los públicos. 10.30 a 12.30 h Patio Civivox Milagrosa. Punto Informativo sobre el programa de intervención con familias gitanas de origen rumano ‘Sune Lafela’. En colaboración con la ONG Médicos del Mundo. 11 h Yincana literaria, en colaboración con la Biblioteca Milagrosa. Al señor Motxuelo le gusta mucho leer y volará de un lado a otro de Arrosadía, dejando pistas para completar las pruebas de la yincana. La clave estará en las rosas de ganchillo. Los equipos estarán capitaneados por dinamizadoras de la Asociación Síndrome de Down de Navarra, ANASAPS (Asociación Navarra para la Salud Mental) y Asociación Río Irati. 18 h Taller intergeneracional de yoga en el Centro Convive Larrabide, organizado por la Red de Mayores Milagrosa. Para mayores de 6 años en compañía de una persona adulta. Gratuito, con inscripción previa.

CON NIÑOS

Jornada infantil ‘Descubriendo la ópera’. Sala de Cultura de Cabanillas. 11:00h. Organizan Ayto de Cabanillas y Asociación Gayarre Amigos de la Ópera (AGAO). 6-12 años. Inscripciones; 948 810 107.

VARIOS

Encuentro con la artista Diana Chow. Pabellón de Mixtos, Ciudadela de Pamplona. 18:30 h. Para comentar su exposición ’水Shuǐ 墨Mò / Agua+Tinta’, en la que hace un ejercicio de aproximación contemporánea a la caligrafía y la pintura oriental.

‘Vida y obra de Joakin Lizarraga de Elcano’. Delegación de la Real Academia de la Lengua Vasca en Navarra. 18 horas. Charla en castellano. Organiza Euskaltzaindia.

‘VII Semana fotográfica de Burlada’: Villar López Vallés, fotógrafa Casa de Cultura. 19:30 h. Organiza: Asociación Fotográfica Desenfoque. Villar López Vallés es Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía Artística por la Escuela de Arte de Pamplona. Trabaja como redactora gráfica en la Agencia Efe desde 2002. Sus fotografías sobre la información diaria forman parte de los distintos medios de comunicación nacionales e internacionales.

FIESTAS

Andosilla-Día de la Virgen. 7 h Aurora a la Virgen por las calles de nuestro pueblo cantada por el grupo de Auror@s de Andosilla.11 h Recepción de Autoridades en el Ayuntamiento.11:45 h. Salida de la corporación, ayuntamiento infantil e invitados acompañados de la Banda Municipal hacia la iglesia. 12 h. Solemne Eucaristía en la Parroquia amenizada por el Coro Parroquial, procesión por las calles de nuestro pueblo, por donde acompañaremos a nuestra Patrona la Virgen de la Cerca hasta la Basílica. En la procesión nos acompañarán el grupo de jotas, Voces Navarras. Acto seguido, actuación de la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y grupo de Dantzas de Andosilla en el corro, acompañados de los Gaiteros y La Banda.13:30 h Vermut en la sede de El Motarrón a cargo de Las Pitus. Con cada consumición, tapa gratis. 14 h. Pasacalles por la carretera con la Charanga Malatxo. 17:30 h. Encierro de reses bravas de la ganadería “Jose Antonio Ustarroz” de Arguedas. Director de lidia Puskas y Baby. En la sede de Herriko Gazteak actuación de ICE Dj y Pablo Le Club. 18 a 20 h En la plaza del ayuntamiento, Gran Parque Infantil. Toro mecánico con regulador digital, hinchable de saltos, tobogán e hinchable de humor amarillo gladiadores. 18:30 h Salida con la Charanga Malatxo hacia la plaza de toros. 19 a 20 h Capea de los Kintos 2005. Precio 3 euros. No incluido en Bono. 20:30 a 22 h Pasacalles con la Charanga Malatxo. 22 h Toro de fuego. A continuación, toro de agua. 22:30 h Fuegos artificiales desde el patio de las escuelas. Pirotecnia Zaragozana. 00:00 h. En el corro concierto del grupo “Valira”. 02:00 h. Pasacalles con la charanga Malatxo.

Añézcar. 18 h. Teatro ‘Txus & Txu" (Carpa). 19h Chocolatada. 20 h Txupinazo desde la iglesia (lluvia de txutxes). 20.15 h Música con DJ Josu Millan & Eneko Rivera Musika DJ. 21.15 h Toro de fuego. 22:30 Cena popular. 00:30h a 4:30 h Musica con DJ Josu Millan & Eneko Rivera Musika Dj.

Alsasua-Prefiestas. 20 h Concierto Tributo a Dire Straits con Miguel Talavera & The Sultans Of Swing Band. ‘Kultur 2023’. Foru Plaza(Plaza de los Fueros. 22 h Semifinales del LII Torneo Santo Cristo de Otadia. Organizado por SD Alsasua y Pilotajauku. Frontón Burunda Pilotalekua.

Artica. 18 h Reparto Premios ganadores Concurso Infantil de Carteles de Fiestas. Sala de Plenos del Concejo de Artica. Imposición Pañuelico en el Concejo a niños y niñas nacidos/as desde septiembre de 2022. A continuación, Fotos Familias en la puerta del edificio concejil. 18:30 h Cohete Reparto de balones, caramelos… y animación con la Zanpantzar de Berriozar y gaiteros Haizeberri con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Artica. 19 h Bajada Gigantes + Gaiteros + Zanpanzar por las diferentes calles de Artica. 19:30-21 h Batukada, Plaza central, vuelta por las calles de Artica y final en la zona joven. 20-22 h DJ Risas Plaza Central María Domínguez. 21:45 h Karrikiris (Toricos de ruedas), 22 h Doble Toro de Fuego en la Plaza Central María Domínguez. 22:00-02:00 h DJ´s Mikel Lizarbe & Lucas Esparza. Zona joven. 23-02:00 h Kojo Mante-K Plaza Central María Domínguez.

Arróniz-Día de Nuestra Patrona, la Virgen de Mendía y Mascarada. 8 h Aurora a cargo del Coro. 11:30 h Ceremonial Pasacalles, con la Banda Mendi Zarra en traje de gala. 11:55 h Desde la Casa Consistorial, salida de la Corporación acompañados por la Banda Mendi Zarra. 12 h Misa en la Iglesia Parroquial que se celebrará en honor de nuestra Patrona la Virgen de Mendía. A continuación, magna Procesión a la Basílica de Mendía con la Banda y la Comparsa de Cabezudos. 13:45 h Sesión de vermú amenizada por el Trío Tal Kual por la zona de los bares. 18 h Por el recorrido de costumbre, sensacional Encierro del ganado bravo. (Ganadería Murillo Conde de Tauste). 19:15 h En la Plaza, Vaquillas: suelta, toreo, quiebros, recortes, etc. La Charanga ambientará la tarde. 20:30 h En la Fuente, primer pase con la Orquesta Nueva Era. 21:45 h En la Fuente, nuevo Bingo, organizado por el Club Deportivo Zarramonza. 22 h Carreras a toda máquina delante de un auténtico Torico De Fuego. 00:30 h En la Fuente, Verbena Popular con la Orquesta Nueva Era. 01:30 h Continuación con la Concentración y Concurso de Disfraces para adultos con premios para los mejores.

Azagra-Nuestra Patrona la Virgen del Olmo. 7 h. Aurora de la Virgen del Olmo. 10 h. Dianas y pasacalles recorriendo “la Calengua”. 12 h. Procesión y Misa de Nuestras Patrona la Virgen del Olmo portada por los Quintos del 2024 y acompañada por la Banda Municipal de Música, Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Reina y Damas de 2023, Ayuntamiento y Parroquia. A continuación, Misa Navarra cantada por la Coral Virgen del Olmo. 16:30 h. Salida Charanga Los Rrotundos hacia la Plaza de Toros. 17 h. En la Plaza de Toros, especial Arriazu con toros, vacas y capones sorteando obstáculos. 19 h. Encierro de la ganadería Enrique Domínguez de Funes. A continuación, Bingo en beneficio de la Peña El Jolgorio. 20:30 h. Verbena con la orquesta Nueva Etapa. 21:30 h. Torico de fuego desde el corral del encierro por Avda. Gregorio Berisa. 00:00 h. Verbena con la orquesta Nueva Etapa. 02:30 h. Salida de la Charanga Los Rrotundos desde el Ayuntamiento. Actos en las Peñas: Peña La Resaka 14.30 h. Comida. Socio Adulto 6 € /Infantil 3 € - No socio Adulto 12 € / Infantil 6 €. 22:30 h. Cena. Menú: patatas rancheras + pizzas + postre + bebida (Agua, vino y gaseosa). Socio Adulto 6€ /Infantil 3€ - No socio Adulto 12 €/ Infantil 6 €. Peña El Jolgorio. 22:00 h. Cena aniversario. A continuación, Concurso de Lanzamiento de Txapela. 00:30 h. Fiesta con DJ’s.

Caparroso-Día ‘Entreverado/a’. 10:30 h Almuerzo de ternera asada. Reparte la Asociación de Mujeres La Calleja. Precio: 2 €. 11:30 h Encierro de reses bravas a cargo de la ganadería de Teodoro Vergara. 12 h Espectáculo infantil detrás Ayuntamiento. 14 h Comida “Entreverado” en la Sociedad. A partir de 30 años. A continuación, gran fiesta con el mítico DJ Paco Pil (entrada libre). 17:30 h Salida desde la zona de bares hasta la plaza con la charanga El Petardeo. 18:00 h Encierro de reses bravas desde La Cabrería, a cargo de la ganadería de Teodoro Vergara. 18:00 h Fiesta Dj años 80-90, en la parte detrás Ayuntamiento. 19:15 h Capea en la plaza. Premio al mejor recortador de la tarde, 200 €. 20:30 h Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y la charanga El Petardeo. 00:30 h Gran Concierto en la carpa de la Zona de bares con Apache. A continuación, Dj.

Cáseda 11 h. Gigantes y cabezudos. 12.30 h. Rondalla. 14 h Comida de la juventud. 16.30 h, Cafe concierto con Energy Show. 16.30 h. Ronda copera de la juventud. 18 h. Encierro vacas de la ganadería Miguel Resta. 20.30 h Baile de la Era. 21 h. Orquesta Energy Show. 22.15 h. Torico de fuego. 23 h. Dj en Plaza de Oriente. 1 h. Orquesta Energy Show.

Cintruénigo-Día de la Patrona. 7 h Cantos a la Virgen de La Paz por los Auroros de la Villa. 8 h Encierro con los Toros de la corrida, con entrada a la Plaza de Toros. Después vaquillas. 10 h Acto Presentación de los Nuevos Trajes de los Gigantes. Plaza del Ayuntamiento. 11 h Misa Solemne en la Parroquia de San Juan Bautista, y procesión en honor a Ntra. Sra. La Virgen de la Paz. En el recorrido, imposición del pañuelo y canto de jotas a la Patrona por la Escuela de Jotas Aires del Alhama. 13 h Reconocimiento al Cirbonero Popular. Plaza del Ayuntamiento. 13,30 h Recepción del Ayto a las diversas Autoridades y Asociaciones cirboneras en el Jardín del Centro Parroquial. 16,45 h Salida Charanga La Unión por el recorrido del encierro. 17 h Encierro Novillos a cargo de la Ganadería Toropasión, Rincón de Soto. 17,30 h Concentración Peñas en la sede de Ajuci y pasacalles con La Charanga la Unión hasta la Plaza de Toros. 18 h Gran Corrida De Toros Mixta, con 6 astados para los diestros Miguel Ángel Perera, Pablo Aguado y el rejoneador Roberto Armendáriz. 18 h Concierto en Los Paseos con Tarantella Quatro. 18,30 h En el Parque de Capuchinos, actuación para los más pequeños de Gorgorito y Sus Amigos de Maese Villarejo. 20 h. Pasacalles con la Banda de Música, la Charanga y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, desde la Plaza de Toros a la del Ayuntamiento y El Gigantón. 20,45 h. Encierrillo Infantil a cargo de la ganadería Rebote Alcurrucen desde la Plaza del Ayuntamiento. 21 h Torillo Embolado de Fuego. Plaza del Ayuntamiento. 21,15 h Danzas de la Tierra en el Quiosco, con el Grupo de Gaiteros. 00,00 h Fuegos Artificiales a cargo de la Pirotecnia Oscense. Se dispararán desde el Centro de Interpretación de la Naturaleza. 00,15 h. Discovaquilla DJ´S + Vacas. Plaza de toros. 00,45 h. Concierto en Los Paseos con Puro Relajo. 02,30 h. DJ Adonys. Los Paseos. 04,00 h Tras el DJ Salida Charanga La Unión desde Los Paseos.

Cordovilla-Día de la Juventud. 19:30 h Entrega del pañuelico a los nacidos en 2022 (2 planta edif. Dotacional). 20 h Lanzamiento del chupinazo desde el balcón del Edifico dotacional (Cordovilla alto). 20:15 h Pasacalles con la comparsa de Gigantes y Kilikis de Noáin, acompañados de la Txaranga Turrutxiki. 20:45 a 21:45 h Baile amenizado por la Txaranga Turrutxiki. 22:00-00:00 h Cena popular en la Carpa (Cordovilla alto). 00:00-01:00 h Espectáculo humorístico amenizado por "Mikel Bermejo" (Carpa- Cordovilla alto). 01:00-04:00 h JB Riders DJ (carpa).

Elizondo-Fiestas de Txokoto. 19 h Chupinazo, y a continuación, pasacalles con la comparsa. 20 h Baztanzopas. 21:00 h Mutildantzas. 23 h Conciertos: Roña, Kurkuma y Bananas.

Fitero-Prefiestas. 18 h. Imposición del pañuelo de fiestas a los mayores y empleados de la residencia de ancianos San Raimundo Abad de Fitero y reconocimiento a la empleada jubilada este año, amenizado por la escuela de jotas de Fitero.

Fontellas-Día de la Mujer. 11:30 a 13,30 h Parque infantil en calle norte 12 h. Misa para las mujeres. 12,30 h. Vacas en la plaza y seguido encierro de reses bravas. 13 h. Imposición de bandas a la alcaldesa y concejala del día de la mujer. Alba Serrano alcaldesa y Andrea Humanez concejala. Seguido cohete anunciador del día de la mujer, a continuación pasacalles con la charanga. 14,30 h. Comida en la carpa para las mujeres. 18 h Concierto en la carpa para las mujeres orquesta Mister Cover versiones 80 y 90. 16,30 a 19 h Parque infantil, calle norte 18,30 h. Vacas en la plaza, seguido de encierro. 21 h. Toro de Fuego por el recorrido habitual. Seguido de encierro chiqui. 00,30 h. Baile en la carpa a cargo de Circus Show.

Garínoain-Día de la Patrona. 9 h Dianas con Alai-Taldea. 12 h Procesión y Misa en honor de nuestra patrona, la Virgen Blanca. 13 h Lunch Popular amenizado por Alai-Taldea en la plaza del Ayuntamiento. 13 h Hinchables para los más txikis 15 h Comida autogestionada por cuadrillas en la carpa 17 h 2º Completo a cargo de Txaranga Zidakos 18 h Ronda copera con la Txaranga Zidakos 20 h Concierto con el grupo Jon Koldo y cabezudos para los niños. 22 h Jabalí de fuego Krisantemo y toro de fuego Txiki. A continuación, fuegos artificiales de la mano de pirotecnia Santoyo. 22:30 h Cena de bocatas en la plaza del Ayuntamiento. 23:30 h Conciertos a cargo de los grupos: Eztitan. Ahuntzak. Maruxak. 04:00 h Música en la carpa a cargo de DJ Moreira. Después after-hours en los garitos.

Gorraiz. 18 h. Chupinazo. Plaza del Palacio. 18 h. Actuación de Charanga. Plaza del Palacio. 18 a 21:30 h. Hinchables y zona recreativa. Plaza del Palacio. 18 a 23 h. Punto violeta contra las agresiones sexistas. Plaza del Palacio. 18:30 h. Actuación de la Comparsa de gigantes. Plaza del Palacio. 19 h. Concierto grupo Combos Escuela Municipal de Música en la carpa grande. 21 h. Toro de fuego. Recorrido: salida de la parroquia San Esteban, por Avenida de Egüés hasta la rotonda de entrada al aparcamiento posterior de la Plaza del Palacio. 21:15 h. Cena de fiestas en la carpa grande. Menú adulto: 27 €. Niños y Jóvenes: 7 € 23:30 h. Concierto Los Habituales en carpa grande. A continuación, música pinchada desde la barra hasta las 04:00 a.m.

Milagro-Dia de las Peñas. 8:30 h Caldico en la calle Dos de agosto. 9 h Encierro desde la calle Dos de Mayo con la ganadería de Adrián Domínguez 12-13 h Suelta de vaquillas por el recorrido de costumbre 13 h Encierro chiqui y después Charanga acompañada por los Gigantes de Milagro 13:30 h Concentración de peñas con la Charanga Los Cachorros en el escenario de las verbenas y recorrido por las calles hasta el lugar de la comida 14 h Comida popular de peñas en el Pabellón La Cereza 16 h Pasacalles con la Charanga Los Cachorros 16:30-18:30 h Fiesta Bambola con Mikel Sevillano junto a la Casa de Cultura 17:30 h Actuación infantil en el patio de Spacium con “Linaje Show” 18:30h Subida de las peñas a la plaza 19-20:30 h Gran Prix para las peñas a cargo de Ruedo Bravo en la plaza y vacas en la calle, sin descanso 20:30h Bajadica con las charangas. A continuación toro de fuego 21 h Merienda-cena para las peñas junto a la Casa de Cultura 21:00-03:00 h Djs junto a la Casa de Cultura 00:00-03:00 h Verbena con la orquesta Gamma Live.

Monreal-Día de la Patrona. 9 h. Dianas 12 h. Misa en Honor a nuestra Patrona con la participación de la coral “Ilarkoa” A continuación Procesión por las calles de nuestra Villa. 13:30 h. Aperitivo en la Plazuela del Ayuntamiento 15 h. Comida Popular en el Frontón Nuevo. Habrá servicio de catering para el que quiera y sitio para los que prefieran autogestionada A continuación, Campeonatos de Mus, Pintxazo y Brisca. 18 h. Tobogán Acuático Gigante en la Calle Carretera de la Higa 20 h. 22 h. Baile con Orquesta Nueva Samuray en el Frontón Viejo 22:15 h Torico de Fuego en la Plaza del Mercado y calles próximas 01:00-05:00 h. Baile con la“Orquesta Nueva Samuray en el Frontón Viejo

Peralta-Día de las Peñas. 8:30 h. Dianas con la txaranga El Garrafón hasta el puente. 9 h. Segundo encierro desde el puente con reses bravas de la ganadería Enrique Domínguez. A continuación, pasacalles con la txaranga El Garrafón. 11:30 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Enrique Domínguez. 12 h. Salida de la comparsa de gigantes y cabezudos acompañados de gaiteros. Recorrido por la Avda. Leizaur, Casas Baratas, Avda. La Paz, Irurzun, y Ayuntamiento. Aperitivo en la calle San Blas, organizado por los vecinos del barrio. 13 h. Música en la Plaza Principal con el grupo Cuarteto Azabache. 13 h. Degustación de platos típicos ecuatorianos en la calle Mayor (junto al Ayuntamiento), organizado por ASODEP, Asociación de Ecuatorianos en Peralta. 14 h. Concentración de las peñas, disfrazadas, en la Plaza de los Fueros. 14:30 h. Comida de peñas en la carpa municipal acompañados de la txaranga El Garrafón. 17 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Enrique Domínguez de Funes. 18:30 h. Festejo popular de las peñas en la plaza de toros. A continuación, salida de las peñas con la txaranga El Garrafón. 20 h. Actuación infantil en la Plaza de los Fueros con el espectáculo “El último reto”. 21 h. Música en la Plaza Principal con la orquesta Alaska on tour. 21:30 h. Torico de fuego por la calle Irurzun. 21:30 h. Espectáculo de ‘Cornelia Power’, en el Paseo de San Miguel, organizado por la asociación juvenil Azkoiengo Gazteria. 22-03:00 h. Exhibición de danzas latinas en la Plaza de los Fueros, organizado por ASODEP. A continuación, concierto de la “Orquesta Fragancia” y, después, fiesta de DJ’s. 21-23 h. Fiesta de las peñas, en la carpa municipal, con DJ Diego Valencia. 23-03:00 h. Fiesta Dance 90 con DJ Ventura y Óscar Kin-C, en la carpa municipal. 00:30 h. Verbena en la Plaza Principal con la orquesta Alaska on tour.

San Adrián. 7 h. Aurora. 10 h. Dianas con los gaiteros de San Adrián. 11 h. Apertura del mercado medieval. Desfile de músicos, bailarinas, malabaristas y diversos personajes. Viaje por el Medievo Mercado Medieval San Adrián 11:30 h. Teatro de calle "Los señores del bosque". 11:45 h. Forja de una espada en la herrería. 12 h. Procesión de la Virgen de la Palma: acompañada por la Corporación, banda de música, Orfeón Adrianés, reyes de las fiestas, madrinas y padrinos de las peñas, comparsa de gigantes y gaiteros de San Adrián. A continuación, misa solemne. 12:30 h. Teatro de títeres "El hada de la cueva". 12:30 h. Visita guiada al campamento mundialización y exposición de armas. 13 h. Espectáculo de magia. 13:15 h. Marquesado: Desfile desde la plaza Vera Magallón hasta el Rebote. A continuación, baile medieval y representación teatral, y desfile desde el Rebote hasta plaza Vera Magallón. 14 h. Espectáculo de música medieval en vivo y danza del vientre. 14:30 h. Parada para comer. 17 h. Reanudación del mercado con desfile de músicos, bailarinas, etc. 17:30 h. Batalla infantil participativa con espadas de gomaespuma y catapultas con globos de agua. 18 h. Forja de una espada en la herrería. 18:30 h. Espectáculo de magia. 19 h. Marquesado: Desfile desde la plaza Fructuoso Muerza hasta el Rebote. A continuación, baile medieval y representación teatral. Posteriormente, desfile desde el Rebote por la calle mayor hasta el Ayuntamiento. 19:30 h. Teatro participatiuo itinerante "Los médicos de la peste". 20 a 22 h. Concurso de pinchos. Participan: Restaurante Rios, Bar Al -Andalus, Bar Bodegón Pepe y Bar Anay. Sorteo de un jamón entre los participantes. 21:30 h. En Calle Mayor, desfile con antorchas y espectáculo de fuego, con combates de espadas de fuego (magia, danza, teatro, malabares de fuego y música en vivo). 22 h. Dj Ice, en el barrio de La Humedad. Además, durante todo el día: campamento medieval, exposición de armas medievales, exposición de instrumentos de tortura, catapultas medievales a tamaño real y atracción infantil ecológica con precios populares.

Viana-Prefiestas. 00.00 a 2.00 h. En la Plaza de los Fueros, concierto de Razkin.