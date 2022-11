Paco León: “Hace mucho tiempo que identifico el éxito con hacer lo que te da la gana”

Damián acaba de ser despedido tras 20 años trabajando en la misma empresa. Su reacción, furiosa y un tanto violenta, le lleva a salir corriendo y a esconderse en el primer sitio que encuentra al salir de la oficina: un armario cargado en una furgoneta. El armario, con él dentro, es entregado en casa de Lucía y Fede, una pareja de su edad que vive con su hija adolescente, María. Esa misma noche un impulso inesperado le lleva a quedarse con la familia para convertirse en una misteriosa presencia que observará y se moverá “desde la sombra”, como el título que le dio Juan José Millás al libro que inspira la nueva película de Félix Viscarret y que se estrena hoy. “Todos tenemos un Damián dentro”, asegura León.

¿Cómo ha sido trabajar bajo las órdenes de Félix Viscarret?

Ha sido un gustazo. La verdad es que es un director con una sensibilidad muy especial y ha sido un gusto entregarme y ponerme en sus manos. Tiene un sentido de la medida... una determinación… Lo tiene todo clarísimo y sabe muy bien lo que quiere. Y yo le veo muchísimo a Félix Viscarret en la película. En el guión se le ve a Millás, pero en la película está también él, le reconozco mucho en su personalidad, en su sutileza, en su sensibilidad.

¿Había leído a Millás?

¡Sí, claro! y la película plasma muy bien todo el imaginario de Millás, esa cosa absurda y surrealista que parte desde lo cotidiano. Y habla mucho de todas las realidades mentales, de todos los planos de realidad que hay, y los mezcla y los investiga y los pasa de uno a otro y nunca sabes qué está pasando de verdad. Para mí una de las cosas que dice Damián: “Que esté en mi cabeza no significa que no sea real” es lo que explica un poco todo ese universo de Millás.

Damián también dice en un momento de la película: “Ser una buena persona me ha alejado del mundo” ¿Son malos tiempos para ser una buena persona?

No son peores que otros. Ser una buena personal, ser sensible y acostumbrarte a todas las injusticias, al dolor con el que se convive... En todas las épocas ha habido un mundo súper cruel. Todo depende de cómo lo vivas.

¿Se ha visto reflejado en Damián?

Muchísimo. No sé si es porque ya te mezclas con los personajes y como el trabajo es empatizar tanto al final te sientes uno. Pero yo me veo muy cercano a Damián. Primero en la necesidad de apartarse del mundo. Yo el otro día me sorprendía a mí mismo echando de menos el confinamiento, por ejemplo. A veces es que apetece. Y eso de meterte en un armario y acobacharte en un espacio y desaparecer. Y lo de ser invisible, espiar a otras personas, el voyeur... Todos tenemos un Damián dentro.

Y es también el lugar donde se escondían los monstruos de pequeños… ¿los suyos también?

Sí, todos hemos vivido con esas sombras del armario. Pero fíjate que para mí tenía también esa cosa como erótica. Yo recuerdo de jugar a escondernos, y de repente en los armarios pasan cosas… esa emoción… la excitación de esconderte en un armario. Lo que sustenta toda la película es la emoción de alguien que se esconde y que sabe que le van a pillar. Creo que eso es lo que mantiene la tensión, lo que me atrapó de este guion, el pensar ¿Esto dónde va a llegar? Y llega lejos, lejísimos.

¿Y qué tal el rodaje en Pamplona?

Fue una especie de confinamiento también. Fue en la época Covid y nos tenían muy controlados. Eso también te metía un poco en el mood de la película: el ambiente en Pamplona, todo como llovizno... Esa soledad de los paseos que me daba por Pamplona, por la Taconera para meterme en el personaje me vinieron muy bien…¡Y aún nos pilló en una época en la que algunos restaurantes ya estaban abiertos y tuvimos la suerte de poder disfrutar de cómo se come de bien en Pamplona!

¿Qué le gusta más, actuar, dirigir o escribir?

¡Escribir no! (risas). Cuando quieres contar historias es inevitable tener que implicarte en la dirección, la producción, la escritura... pero mi verdadero oficio es la actuación.

Un actor que aporta muchísimo a cada personaje

Es que el actor no es un mero intérprete, también es un creador. Aquí ha sido muy bonita la creación del personaje de Damián con todos los equipos. Eligiendo el vestuario, viendo que rebequita le pega más, la peluquería, la perilla, el pelo… haciendo aportaciones al director... Después de tanto tiempo dedicándome a esto seguir explorando nuevos territorios y hacer personajes diferentes me parece muy guay, ¡se me abre todo un mundo! espero que haya muchos personajes así, diferentes.

¿Qué es el éxito para Paco León?

Hace mucho tiempo que identifico el éxito con hacer lo que te da la gana y creo que tiene poco que ver con el reconocimiento, con el dinero... Hay otro tipo de éxito que te hace prisioneros y te desconectan de ti mismo. Hacer lo que a uno le da la gana está bien. Para mí es un lujo.