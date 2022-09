Omar Montes para un concierto después de que un joven le lanzase un mechero

Una persona del público había lanzado un mechero al escenario, junto a Omar. En el ese momento, el cantante pidió a su equipo de seguridad que hiciera subir al autor del lanzamiento. Y así fue. Todo marchaba según lo previsto en el concierto de Omar Montes en San Sebastián de los Reyes ( Madrid ) hasta que repentinamente el cantante paró su actuación. El público, desconcertado, se quedó atónito. Nadie entendía lo que pasaba.En el ese momento, el cantante pidió a su equipo de seguridad que hiciera. Y así fue.

Y por eso lo vamos a perdonar. Hay que perdonar, es bonito perdonar, no pasa nada, guárdate el mechero y pórtate bien, vale”, como se aprecia en varios vídeos en Omar, con el mechero en la mano mostrándolo al público y junto al joven fan, dijo en tono conciliador: “Ya sé que el chaval me ha tirado el mechero a la cara sin ánimo de hacerme daño. Lo ha hecho sin querer.Hay que perdonar, es bonito perdonar, no pasa nada, guárdate el mechero y pórtate bien, vale”, como se aprecia en varios vídeos en Twitter . Y se fundieron en un abrazo. El concierto continuó por sus cauces, y colmó las expectativas de los 20.000 asistentes.

Mi oficio no es menos respetable que otros”, dijo en su perfil de El cantante, que promocionó su disco en 'El Hormiguero' en junio , se ha defendido en su cuenta personal de las críticas que le acusan de humillar al fan. “Antes de artista soy persona y subo al escenario a gente que se lo pasen bien, por qué tengo que permitir agresiones hacia mi o hacia los míos solo por ser personaje público, si tú estás trabajando y te tiran un mechero a la cabeza, ¿te sentaría bien?”, dijo en su perfil de Twitter

Y sí admite que la manera de subirlo al escenario podría haber sido otra. “Es cierto que la forma que lo subieron no fue la mejor y lo siento pero ante una situacion así hay que actuar rápido, no sabemos si ese chico tiene más objetos para seguir lanzando ayer no vinieron mis abuelos pero normalmente están conmigo en el show si les da con 80 años que pasa?”, señaló zanjado la polémica.