El momento 'tierra, trágame' de Omar Montes en 'El Hormiguero'

Omar Montes visitó este lunes el plató de 'El Hormiguero' para presentar, en exclusiva, un anticipo del videoclip de su nuevo tema 'La llama del amor'. El cantante reconoció que tenía ganas de ampliar sus fronteras musicales con esta incursión en el "flamenquito", dejando un poco al lado el reguetón.

El de Pan Bendito derrochó su habitual simpatía, pero también le tocó vivir uno de los momentos más incómodos del programa cuando realizó la llamada para regalar la Tarjeta Hormiguero OpenBank.

"Mire, escuche, ponga usted Antena 3 y no cuelgue que le vamos a dar un regalito ahora mismo, que se va a ir usted de vacaciones con su marido", le comentó el cantante a la señora que atendió la llamada, cuyo número se elige al azar. Lo que no se esperaba ni él ni Pablo Motos fue la respuesta de la mujer: "¿Con mi marido? Porque a mi marido lo tendré que sacar del cementerio si me tengo que ir con él".

Las caras de ambos en el plató fueron un poema y, aunque Motos instó a la señora a que no colgara, los posibles 6.000 euros que podía ganar se esfumaron. "No metas a gente de la familia. Tú dirígete solo a la persona", le recomendó el presentador al invitado. "¿Qué hacemos? ¿Llamamos otra vez?", comentó el artista. "Si la llamamos nos va a mandar a la porra", aventuró Motos.

"La llamamos otra vez. Los seis mil euros deberían ser para esta persona y sino lo dejamos para la semana que viene", decidió Pablo Motos antes de descolgar nuevamente el teléfono. Pero no hubo suerte. Saltó el contestador y ahí acabó la aventura de la llamada.