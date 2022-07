Muere el actor James Caan, uno de los protagonistas de 'El Padrino'

El actor James Caan, que pasó a la historia del cine al interpretar a Sonny en la saga 'El Padrino', falleció en la noche del miércoles 6 de julio a los 82 años, informó su familia a través de su perfil de Twitter.

"La familia aprecia el amor y las condolencias y pide que se continúe respetando su privacidad en este difícil momento", añadió el comunicado.

Por su papel en la primera entrega de 'El Padrino' (The Godfather), Caan recibió una nominación al Óscar a mejor actor de reparto. Entre su filmografía destacan otros títulos como 'The Rain People' (también bajo la dirección de Francis Ford Coppola) 'Brian's Song', 'Rollerball' y 'A Bridge Too Far'.