Llega febrero y con él, vienen un montón de actividades nuevas con las que poder apasionarte y compartir tiempo con los tuyos. Charlas, música, recitales de poesía, teatro... ¡Hasta el tradicional mercadillo de San Blas en el preciosísimo Paseo Sarasate! Podrás degustar y compartir multitud de roscos y dulces...

Saca tu agenda y... ¡apúntate a todo!

LUNES 31 DE ENERO

Charlas

'Estudiar: más que técnicas de estudio'. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19 horas. Aula 2: Rosana Díaz. Claves para estudiantes y familias. Organiza: Ediciones Eunate. Entrada libre hasta completar aforo.

Música

El Drogas: ‘Akustik Fraktion’. Casa de Cultura del Valle de Aranguren (en Mutilva). 19 horas. Enrique Villarreal vuelve a sorprender con un nuevo libro y un nuevo disco. En su gira participan nada menos que 7 músicos para interpretar un repertorio que abarca desde nuevas canciones hasta clásicos de su carrera. Músicos: Txus Maraví, Eugenio Aristu ‘Flako’, Germán San Martín, Selva Barón, Patricia Greham, Nahia Ojeta y Enrique Villarreal ‘El Drogas’. Entradas: 6 €.

MARTES 1 DE FEBRERO

Charlas

Jornada ‘Tenemos mucho que decir sobre D. Santiago Ramón y Cajal’. Casa Natal de Santiago Ramón y Cajal, Petilla de Aragón. A partir de las 12 horas reunirá a entidades públicas y privadas del territorio nacional. En el acto central intervendrán Juan Cruz Cigudosa García, Consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Cruz Cigudosa García. Ignacio Hermoso, Secretario General Técnico del Ministerio de Ciencia e Innovación y responsable del grupo de trabajo para la proyección y difusión del Legado Cajal. Juan A. de Carlos, Responsable Científico del Legado Cajal y Director del Dpto. de Neurobiología molecular y celular del Instituto Cajal (CSIC). Ignacio López Goñi, Director del Museo de Ciencias y Catedrático de Microbiología en la Universidad de Navarra. Humberto Bustince Sola, Catedrático de Ciencia de la Computación en la UPNA. Jose Lanciego Pérez, Investigador del grupo de neurociencias en el CIMA y representante de España en la Organización Internacional de Investigación del Cerebro. Juanjo Rubio, de la Unidad de Innovación Social de Navarra.

Literatura

Encuentro con los escritores Noemí Trujillo y Lorenzo Silva. 19.30 horas. www.diariodenavarra.es Presentarán el libro titulado ‘La forja de un rebelde’.

Club de Lectura: ‘Ítaca. Nuevas voces latinoamericanas’. Aula 1 de Civican. 18 horas. Martes 1 de febrero, 1 de marzo y 29 de marzo. Dirigido a público adulto, interesado en la literatura histórica y de viajes. Conducido por Diana Pindado, bibliotecaria. Recorrido por los paisajes sudamericanos de la mano de los autores más contemporáneos que con su nueva visión nos traen las frescas letras de un continente en evolución, rico en matices, diverso en sus gentes y con paisajes impresionantes que nos retratan una sociedad múltiple con mil rostros. Acceso gratuito, previa inscripción y hasta completar aforo en: informacioncivican@fundacioncajanavarra.es o tfnol 948 222 444.

Música

‘Universo barroco. Concierto de música de cámara barroca’. Edificio Central de la Universidad de Navarra. 19.30 horas. Mariano Bas, flauta. Beatriz Pomes, flauta. Pedro J. Rodríguez, clavicémbalo. Organiza Colegio Mayor Belagua.

Audición del alumnado de piano de Héctor Pérez. Salón de actos de la Escuela Especial de Música Joaquín Maya de Pamplona.19:30 horas.

Cine

‘Moby Dick’. Golem Baiona. 19 horas.John Huston, 1956. ‘V Edición Cine y Ciencia’. Inglés, con subtítulos en euskera. Presentación a cargo de Juan Ignacio Pérez Iglesias. Entradas: entre 3,50 y 4 euros (sin incluir descuentos).

Arte

Inauguración exposición de Inma Rodríguez: 'Mar y tierra'. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19 horas.

Varios

‘#Cafeteando’-Combo de Juegos: ‘Microbios’ y ‘Construye’. Cafetería Casa de la Juventud, Pamplona. 19 horas. Para jóvenes de 14 a 30 años. El primer juego tiene como objetivo completar el propio cuerpo. Hace falta reunir sobre la mesa los cuatro órganos de la persona que juega, que deben estar en perfecto estado de salud. El segundo, ‘Construye’, es de los de habilidad física y control mental. Se trata de apilar bloques. Los jugadores se turnarán para retirar un bloque de la torre y equilibrarlo en la parte superior, creando una estructura cada vez más alta y cada vez más inestable a medida que avanza el juego. Entrada libre hasta completar aforo.

MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO

Charlas

‘Rogier van der Weyden, pictore nobilismo’. Museo Universidad de Navarra (MUN). 19 horas. Ciclo de conferencias ‘La primavera del arte. El renacimiento en la Europa del siglo XV’. Ponente: José Juan Pérez Preciado. Entradas sueltas: 20 euros.

Literatura

Nueva Poesía Ángel Urrutia. Sede del Ateneo Navarro. 19:30 horas. Vuelve la reunión de poetas que leen y comentan sus versos. Todas aquellas personas que quieran participar, también como oyentes, serán bienvenidas. Coordina/Koordinatzailea: Javier Martínez Echeveste. Organiza/Antolatzailea: Ana Martínez Mongay.

Música

Audición del alumnado de piano de Joel Reynoso. Salón de actos de la Escuela Especial de Música Joaquín Maya de Pamplona.17.30 horas.

Cine

‘Vampyr, la bruja vampiro’. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. ‘Cine imprescindible’. Alemania, 1932. Dirección: Carl Theodor Dreyer. Un joven viajero, Allan Gray, se aloja en un extraño castillo, cuya atmósfera densa y enrarecida recuerda la de las pesadillas. El joven comienza a tener espeluznantes visiones, de las cuales la más terrible es el descubrimiento de una mujer inconsciente que ha sido atacada por un vampiro en forma de bruja. Entradas: 3 €.

Con niños



'La primera de la Comparsa'. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 18 horas. Cuentacuentos con Miguel Izu. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Mil y un cuentos, Mila eta bat ipuin’. Sala infantil de la Biblioteca de Navarra 18 horas. Sesión de cuentacuentos con la colaboración de Asier Fernández. Castellano. Mayores de 4 años

Jóvenes

Cafeteando: ‘¿Hablamos?. ‘Cómo desconectar y encontrar la calma’. Cafetería Casa de la Juventud, Pamplona. 19 horas. A cargo de la Asesoría Psicológica de la Casa. Idoia Ángel abordará este tema forma teórico-práctica. Para jóvenes de 14 a 30 años. Entrada libre hasta completar aforo.

JUEVES 3 DE FEBRERO

Charlas

Seminario ‘Jóvenes Programadores’. Aula 1 de Civican. 16:30 a 19:30 horas. Actividad dirigida a público joven, de entre 15 y 19 años, interesado en el cine y la programación audiovisual. Dinamizado por Mercedes Álvarez, directora de cine y profesora de la Escuela de Artes Visuales LENS, y Arturo Redín, docente de cine y guionista El festival de cine Punto de Vista, en colaboración con Fundación Caja Navarra, organiza este programa en el que un grupo de jóvenes se reunirá para visionar una serie de películas, dialogando sobre las mismas, para finalmente seleccionar una que se proyectará en el marco del festival. Acceso gratuito, previa reserva en: informacioncivican@fundacioncajanavarra.es o tfno. 948 222 444, y hasta completar aforo.

Música

Audición del alumnado de piano de Ainhoa Martínez. Salón de actos de la Escuela Especial de Música Joaquín Maya de Pamplona. 16.30 horas.

Literatura

‘Miguel Hernández, la voz truncada’. Biblioteca Pública de Tudela. 18. 30 horas Charla y recital de poemas por parte de José Andrés Álvaro Ocariz con motivo del ochenta aniversario de la muerte del poeta. Entrada gratuita. Aforo limitado. Organiza la Asociación Cultural Literatura y Sociedad.

Cine

‘Surcos’. Filmoteca Navarra. 19:30 horas. España, 2020. Dirección y guión: Julio Mazarico. Cinco historias de personas mayores en tiempos de pandemia. Presentación y coloquio: Julio Mazarico. Entradas: 1 €.

Varios

Mercadillo de San Blas en Pamplona. Paseo de Sarasate. Tradicional mercado, con 21 puestos de roscos y dulces. Horario: 9 a 20.30 h.

Festividad de San Blas en Pamplona. 9.45 h. Inicio de la Procesión que partirá de la iglesia de San Nicolás y recorrerá las calles adyacentes.La imagen del santo llegará también hasta el paseo de Sasarate donde se realizará una primera bendición de los productos que allí se venden. A continuación, una vez de vuelta en la iglesia, se procederá a la celebración de la eucaristía en honor al santo. Al final de la misma, se realizará una segunda bendición de alimentos.19.30 h en el paseo de Sarasate, junto a iglesia de San Nicolás, se recupera también el baile de la soka-dantza que realiza el grupo municipal de danzas Duguna.

Niños y jóvenes

Taller Científico ‘El Mundo Mágico de Harry Potter’. Planetario de Pamplona.17 horas. Taller para compañeros/as de viaje en las aventuras de Harry Potter. Con motivo de la ‘VIII edición de la Harry Potter Book Night-‘Noche del Libro de Harry Potter’. A partir de 7 años. Te invitamos a que acudas al taller con tus mejores galas de bruja o mago, armado con tu varita y acompañado de tu libro favorito de Harry Potter… Entradas: 10 €. Inscripciones a través de la web https://www.pamplonetario.org/es/inicio o en la taquilla del Planetario.

Taller: ‘Échale cuento’. Aula 2 de Civican.17.30 a 19 horas. Actividad dirigida a jóvenes, de 12 a 16 años. Impartida por Marisol Artica, escritora ¿Te pica el gusanillo de la escritura, pero nunca te has atrevido a lanzarte? ¿Ya escribes cuentos y relatos, pero siempre te parece que hay algo que falla? En este taller descubriremos cómo crear una historia que funcione y cómo atrapar la atención de nuestro lector o lectora para dejarle con ganas de más. Acceso libre previa reserva en: informacioncivican@fundacioncajanavarra.es o tfno. 948 222 444 y hasta completar aforo.

EKOencuentro. Geltoki, Pamplona. 20 h. Clase de cocina en directo y cena. Cocinero invitado: Javier Díaz Zalduendo, cocinero del restaurante Alhambra. Plato clase de cocina: Huevo cilíndrico, parmentier trufado, velo de hongo beltza y aire de verdura.Menú cena posterior: se degustarán la ración elaborada en la clase de cocina más otras tres (dos saladas y una dulce) elaboradas por el restaurante Geltoki con alimentos ecológicos. Vinos ecológicos. Con presencia de personas productoras. Precio: 20 € (previa reserva en https://ekomercado.org/ekoencuentros/.). Incluye la clase, las 4 raciones y el vino ecológico.

VIERNES 4 DE FEBRERO

Literatura

Encuentro: ‘Alicia más allá del espejo’. Biblioteca Civican. 19 h. Con la participación de Elisa MacCausland, escritora, crítica de cine, periodista e investigadora por la Universidad Complutense de Madrid. En el 190 aniversario de Lewis Carroll, autor de la celebérrima novela ‘Alicia en el país de las maravillas’ aprovechamos para investigar sobre cómo ha evolucionado la figura de Alicia en el audiovisual. Acceso libre previa reserva en: informacioncivican@fundacioncajanavarra.es o tfno. 948 222 444 y hasta completar aforo.

Música

‘Un ballo in maschera’, de Giuseppe Verdi. Baluarte. 20 h. ‘Un ballo in maschera’ es el primer trabajo de madurez de Verdi y una de las obras importantes del compositor inspirada en un hecho real, el asesinato del rey sueco Gustavo III durante un baile de máscaras en la Ópera de Estocolmo en 1792. La teatral y espectacular puesta en escena realizada por Waut Koeken para la Ópera de Lorraine utiliza el libreto original que ambienta la trama en Suecia, y no la versión censurada que obligó a Verdi a ubicarlo en Boston. Ópera coral, muy exigente para los tres personajes principales. Bailarines: Rémy Kouadio, Fernando Casanova Asa, Paula Platero García, Julia Razquin Gómara. Figuración: Daniel Cerezo, Adrian Cerezo, David Almazán, Michel Santamaria. Orquesta Sinfónica de Navarra. Coro Lírico de AGAO. Director: Iñigo Casalí. Director musical: Yves Abel. Director de escena: Waut Koeken. Entradas: 30, 46 y 62 €. Baluarte Joven: 24, 37 y 50 € durante todo el periodo. 9, 14 y 19 € desde 3 días antes de la función.

‘El viento y sus diferentes expresiones’. Nuevo Casino Principal, Plaza del Castillo 44 Bis, 1º, Pamplona. 19 h. Concierto ‘XVI Ciclo de Música de Cámara’ que organizan el Conservatorio Profesional Pablo Sarasate y Nuevo Casino..Quinteto de metal, Dúo flauta y marimba, Orquesta de flautas, Cuarteto de saxofones y Trío de acordeones. Entrada libre hasta completar aforo.

Audición del alumnado de piano de Ainhoa Martínez. Salón de actos de la Escuela Especial de Música Joaquín Maya de Pamplona. 17 h.

‘La perspectiva del tiempo’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20.30 h. Sinfonietta de Pamplona cumple 30 años en los escenarios y para esta gran ocasión la orquesta propone un programa sinfónico reflejado en imágenes musicales. El concierto cuenta como obra central la conocida e icónica obra de Modest Mussogski ‘Los Cuadros de una Exposición’. El programa incluye también dos canciones de Edvard Grieg y Antonin Dvorak, ‘Canción de Solveig’ y ‘Canción a la luna de Russalka’ respectivamente, interpretadas por la soprano navarra Itsaso Loinaz. ‘Un Retrato sinfónico’ de Gershwin une los sonidos del jazz y un compendio de las melodías más conocidas y populares de la Ópera Porgy y Bess .Entradas: 6 €.

Hard GZ. Zentral Pamplona. 21 h. Anticipada: 14€ + gastos- Entrada Meet & Greet: 50 € + gastos.

Cine

‘Oscuro y Lucientes’. Filmoteca de Navarra. 19:30 horas. ‘Sesión Especial’. España, 2018. Dirección y guión: Samuel Alarcón. Historia sobre la muerte de Francisco de Goya y Lucientes. Fallecido durante su exilio francés, en 1828, su cuerpo fue enterrado en el cementerio local de Burdeos. Nadie desde España, ni siquiera su familia, reclamó su cuerpo. Pasaron décadas hasta que el cónsul español en Burdeos encontró por casualidad la tumba del artista, convertida en ruina. Tras años de trámites, el cónsul acabó consiguiendo el permiso para exhumar el cadáver y poder trasladarlo a España. Pero al abrir la lápida, la sorpresa de todos los presentes fue grande: la cabeza de Goya había desaparecido. Presentación y coloquio con Samuel Alarcón, director del documental. Entradas: 3 €.

‘La danza de los mundos’. Cine Moncayo de Tudela. 20:15 h. ‘Ciclo de Cine de Medio Ambiente 2022’ organizado por Ecologistas en Acción de La Ribera. Una preciosa película que transita entre lo visual y lo sonoro, para contemplar de una manera muy especial la belleza y la danza de la naturaleza. Sin diálogos ni voz en off, la combinación de imágenes y música nos sumergen completamente en las formas, en las texturas, en el movimiento de los elementos de todos los mundos imaginables. Entrada libre.

‘Jornadas de Montaña’. Auditorio del Carmen de Sangúesa. 20 h. Películas Premiada Mendi Film 2021: ‘Melting Landscapes Glaciares’-Premio mejor cortometraje 2021. ‘Txango’. ‘Amagana’-Premio mejor película en euskera 2021. ‘Jotunn’ y ‘The Traverse’-Premio del jurado 2021. Entradas: 3 €.

Teatro

‘Elektra.25’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19:30 h. El punto de partida es la ‘Electra’ de Sófocles pero también la versión de Hugo von Hofmannsthal para la ópera de Strauss en una producción de la Compañía Atalaya. El personaje de Orestes se introduce al principio, igual que en los textos clásicos, y también al final, tras ejecutar su venganza, perseguido por las Erinias, de manera que su crimen no quede indemne y aún menos sea glorificado. Esta novedad permite generar una mayor tensión en el público ya que las protagonistas (Elektra, Crisótemis y Klitemestra) desconocen su presencia. Se añade además un nuevo coro, conformado por las doncellas de palacio, que en su mayoría recelan de Elektra. El ritmo trepidante, en el que la acción incorpora música y movimiento, hacen de esta producción una pieza apasionante en la que el coro cobra especial protagonismo. Dirección: Ricardo Iniesta. Entradas: 18 y 20 €.

‘Fuego’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Producción de Fundación Teatro Joven Función realizada en colaboración con el Instituto Navarro de la Memoria. Segunda parte de la tetralogía ‘Mapa de las ruinas de Europa’ sobre la idea pasada, presente y futura de Europa. ‘Fuego’ se sitúa en el umbral de la II Guerra Mundial. Dos historias suceden una noche. La primera, protagonizada por 4 chicas de la Liga de Muchachas Alemanas, ocurre en 1934 tras el discurso de Hitler a 70.000 jóvenes congregados en Núremberg. La segunda, protagonizada por cuatro chicos de las Juventudes Hitlerianas, pasa cuatro años más tarde, la víspera de la ‘Noche de los cristales rotos’. Idea y dirección: José Luis Arellano García Texto: QY Bazo. Entradas: 4 a 8 €.

Bocabeats Comedia: ‘La Que Hemos Liado’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. Tras su éxito en internet, y sus múltiples apariciones televisivas, Iván Pérez y Aitor Vidaurreta arrasan con su nuevo show. Bocabeats Comedia es una combinación de monólogo y canciones improvisadas a petición del público. Humor, improvisación y parodia en un stand up comedy fresco que gusta a todos los públicos. ¡La comedia vasca que más fuerte pisa! Entradas: 6 €.

‘Greenpiss’. Teatro de Ansoáin. 20 h. Divertidísima sátira sobre la ecología y el futuro de la humanidad. Un desmadre ECO-ILÓGICO. El calentamiento global, el uso abusivo de los plásticos, la exterminación de miles de especies animales, el consumismo desenfrenado y la posible desaparición de nuestra propia especie, son algunos de los temas que abordará Yllana, con su particular y corrosivo humor. Entradas: anticipada: 13 €, taquilla 16 €.

‘Cinco minutos’. Centro Cultural de Noáin. 21 h. Con Txalo. Nekane y Koldo. Un test de embarazo. Cinco minutos para saber el resultado. ¿Están preparados para ser padres? ¿Quieren serlo? ¿Es un paso adelante o un salto al vacío? Incertidumbre, ansiedad, miedo, esperanza… Entradas: 8 €.

‘La voz del Becario’. Casa de Cultura de Viana. 20 h. Zeus Tomas Quesada. ‘La Voz del Becario Show’ traslada a los escenarios los personajes de los vídeos virales de La Voz del Becario, con entrevistas que profundizan aún más en el absurdo de su naturaleza, así como monólogos de humor y un ejercicio de interacción constante con el público asistente. Entradas: 6 €.

‘¿Quién soy?’. Casa de Cultura de Lodosa. 21:30 h. Agustín Jimenez. Se define a sí mismo como un ingeniero del entretenimiento. Esto lo dice, primero porque suena bien y da mucho respeto y segundo porque durante más de tres décadas ha dedicado su vida a entretener de todas las formas posibles. Se las ha ingeniado para aprender de los mejores sin perder nunca un estilo propio y original (Vamos, que no he copiado mucho). Y de los peores ha procurado olvidar sin recurrir al alcohol. Forma parte de Las Noches de El Club de la Comedia. Entradas: 12 €.

‘El Matrimonio Palavrakis’. Centro Cultural de Corella. 21 h. Con Puntido Teatro. Ciclo de teatro amateur ‘Cortocircuito. Teatro en tensión’. Dirección: Iosu Kabarbaien. Autora Angelica Liddell. Entradas: 5 €. Cuenta la turbulenta vida conyugal de Elsa y Mateo, víctimas de malos tratos desde la infancia, hasta el final de sus vidas, y tiene como tema central las emociones que surgen entre ellos a la hora de enfrentarse a la decisión de tener un hijo. Unidos por el rencor hacia sus padres y hacia una sociedad que consideran enferma, parecen llevar una vida monótona e insustancial en la que su única diversión confesable son los concursos de baile a los que acuden y que siempre (o casi siempre) pierden. El nacimiento de Chloe, su única hija, les conducirá hacia una espiral de miedo y angustia que acabará por destruirles irremediablemente.

‘A la manera de los griegos’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea.19 h. Grupo Alhama de Teatro GAT. Ciclo de teatro amateur ‘Cortocircuito’. España, septiembre de 1931. Mientras en Madrid se debate los artículos que compondrán la nueva constitución, un grupo de mujeres feministas se reúne en el casino de su pueblo para luchar por conseguir el sufragio femenino… Entradas: 6 €.

Jóvenes

Cafeteando: Karaoke. Cafetería Casa de la Juventud, Pamplona. 19 horas. Para jóvenes de 14 a 30 años. Entrada libre hasta completar aforo.