Lista de actividades de ocio en Navarra para el fin de semana

‘VI Festival Otras Luces’. Ciudadela Pamplona. Hasta el 9 enero. Con proyecciones de videoarte (17:30-20:30 h) y diversas muestras artísticas.

Pamplona-’Reflejos, tu aventura en la música’. Carpa situada en la avenida Carlos III, frente al Monumento del Encierro. Experiencia sonora inmersiva e interactiva con Suakai. Hasta el 9 enero. Horarios (con pases cada 30 minutos): 7, 8, 9 enero: 10 a 15 y 16 a 21 h. Necesario reservar a través de: www.pamplonaescultura.es

‘Brif Braf Bruf 2021’: Festival de literatura infantil e ilustración. Barrio Txantrea, Pamplona. Caseta de información hasta el 8 de enero en la Plaza del Euskera (C/ Magdalena-C/ San Cristóbal), de 17:30 a 20 h. ‘Los 4 Universos Fantásticos’: a) ‘La Ciudad Fantástica’. Plaza Arriurdiñeta. 12 a 14 y 17.30 a 20 h. b) ‘El Bosque Fantástico’. Parque del Mundo. Todo el día. c) ‘La Feria Fantástica’. C/ Magdalena-C/ San Cristóbal. 17.30 a 20 h. d) ‘Casas y Tiendas Fantásticas’. C/Miranda de Arga 2. Todo el día.

Campaña Navideña ‘El Chocolate de Comercio Justo sabe mejor’. Mercado Santo Domingo de Pamplona. Organiza el Consorcio de Consumo Responsable y Transformador formado por las ONGD SETEM Navarra-Nafarroa, Proclade-Yanapay y Pueblos Hermanos. A través de 6 paneles la muestra describe la cruda realidad del mercado del cacao, con cifras sobre explotación laboral infantil y deforestación, pero invita a la esperanza a través de testimonios de personas productoras de pequeñas cooperativas de Comercio Justo. Hasta el 10 de enero.

Pamplona-‘Los Belenes en Baluarte’. Hasta el 9 de enero. Asociación de Belenistas de Pamplona. 44 belenes en 1.000 m2. Horario general: 10:30 a 13:30 y 17 a 21 h. Precio: mayores de 14 años: 3 €. 7 a 14 años: 1 €. Menores de 7 años: gratis.

Pamplona-Civican. Vestíbulo. Belén de 80 figuras en colaboración con Asociación de Belenistas de Pamplona. Olentzero creado por Mari Ganuza. Hasta hoy, de 9 a 21 h.

Huarte-Belén de Lego en Itaroa. Ocupa 15 m2 y consta de 180 módulos y unas 750.000 piezas. En el gran pasillo de moda todas las Navidades.

Belenes Villava. Organiza Asociación Belenistas San Andrés de Villava. Hasta el 9 de enero. Zaguán Ayuntamiento: Belén Nacimiento vasco-navarro. Horario: horario oficina y 17:30 a 20 h. Parroquia San Andrés: Exposición Tradicional en el atrio de la Iglesia, y Belén Monumental, en el interior. Horario: 18 a 20 h y en horario de culto. Casa de Cultura: Belén Monumental de 20 m2, diez piezas y unas 50 figuras. Horario: 18 a 21 h.

VIERNES 7

Música

Los Secretos en concierto: ‘Recuperando las emociones’. Baluarte. 20.30 horas. Ciclo ‘ANAIM Club Fest’. Entradas: entre 35 y 45 €.

Cine

‘Film Polska. Universo Lem’. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. Ciclo de Cine Polaco-’Film Polska. Universo Lem’. Cortometrajes basados en el universo de Stanisław Lem. Entradas: 3 €. ‘El autor de Solaris’. Polonia, 2016. Dirección: Borys Lankosz. Se ha escrito y filmado mucho sobre Lem, pero su vida aún esconde muchos misterios y paradojas. ¿Cómo se las arregló para sobrevivir al Holocausto? ¿Cuál fue su actitud hacia la República Popular de Polonia?, Por un lado, escribió obras de propaganda y por otro, actuó en la clandestinidad. ¿Cómo logró mantenerse al día con la ciencia y la tecnología mundiales en la década de 1950? ¿Por qué colaboró con el católico Tygodnik Powszechny toda su vida, siendo abiertamente ateo? La película presenta archivos únicos que se muestran por primera vez. ‘Milhojas’. Polonia, 1968. Dirección: Andrzej Wajda. La acción de la película, filmada a finales de la década de los sesenta del siglo XX, tiene lugar en el año 2000, cuando la medicina ya presume de éxitos fantásticos en el trasplante de órganos humanos. El protagonista de la película es un piloto de rallies, Richard Fox, laureado en múltiples ocasiones y ganador de numerosos premios, que a menudo salva la vida haciendo uso de los trasplantes después de una serie de accidentes en la pista. ‘Un viaje al cosmos’. Polonia, 1961. Dirección: Krzysztof Dębowski. Un anciano turista en lo alto de las montañas ensambla una cápsula por su cuenta, que le lanza al cosmos en un cohete. El héroe llega a un planeta extraño. Los nativos, cuyas siluetas son como lágrimas con cabezas de cubos, le saludan amablemente y empieza a descubrir ese nuevo mundo...

‘El Casco Viejo: El sabor de la diversidad’. Plazara!, c/ Mayor 31, Pamplona.19 horas. Documental que visibiliza testimonios de personas nacidas en diversos puntos del mundo, que se encuentran en lugares comunes: el sabor de los recuerdos y sus experiencias como vecinas de Alde Zaharra. Presenta AZ Ekimena. Las personas que asistan podrán disfrutar también de una exposición fotográfica y un recetario.

Con niños

‘El niño que se escondía dentro de una caja de galletas’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 18:30 horas. Texto ganador del concurso de textos teatrales dirigidos a público infantil 2021. El pequeño Simón se siente a gusto y a salvo dentro de su caja de galletas. Ahí puede jugar, imaginar, divertirse y hablar con Martín y Marieta. Afuera sus padres, el colegio, los vecinos, parecen tan distintos y tan normales… pero quizá todo vaya a cambiar. ‘El niño que se escondía dentro de una caja de galletas’ cuenta una historia pequeña sobre algo tan gigante como el miedo a lo diferente y a lo desconocido y a la posibilidad de transformarlo a través de la aceptación y del encuentro… Autor: José Luis Baños de Cos. Dirección: Virginia Senosiain. Entradas: 7 €.

‘Afrofest’. Casa de Cultura de Huarte. 18 horas. Baobab Danza. Espectáculo de danza familiar. Viajaremos a diferentes países de África a través de las danzas y ritmos africanos. Música, danza, percusión corporal y dinámicas de animación. Aprenderemos cultura africana, sus danzas y sus músicas, desde las percusiones más tradicionales, hasta los ritmos más modernos y callejeros. Somos Maitane Domench Aristu, Ainhoa Carrera Igeltz y María Arcos Corretjé, artistas polifacéticas con muchos años de experiencia dedicadas a la transmisión de la cultura africana. Idioma: bilingüe. Entradas: 3 €.

‘Mis miedos favoritos’. Casa de Cultura María de Maeztu de Berrioplano (en Artica). 18 horas. Con Producciones Maestras. Sobre los miedos infantiles… Entradas: anticipada 5 €, taquilla 6 €.

SÁBADO 8

Navidad

Dicastillo. 19 h Musicata. Cata dirigida de 4 vinos navarros con música en directo. Anuncio de los Ganadores del concurso de: Relatos. Balcones navideños. II Rally fotográfico.

Tudela. 19:30 h. Dantzaldi-Bailables populares de Navidad. Inicio Calle Herrerías. Recorrido por las calles del Casco Antiguo de Tudela.

Música

Morgan. Baluarte. 20 horas. ‘VI Festival Santas Pascuas’. Morgan vuelve a los escenarios después de casi 2 años con su gira ‘The River Tour’ para presentar su tercer trabajo de estudio titulado ‘The River and the Stone’. El nuevo álbum de estudio de Morgan es un conjunto de diez canciones en las que empezaron a trabajar tras el confinamiento, en 2020. ‘The River and the Stone’ es el resultado de muchas conversaciones, muchas horas de creación conjunta y, sobre todo, de disfrutar haciendo música con amigos. Morgan ya era uno de los grupos más queridos tanto por el público como por la crítica. Además de agotar las entradas de muchos de sus conciertos y llegar a tocar en Irlanda y UK, ganaron cinco Premios de la Música Independiente, entre ellos el de mejor artista, mejor álbum y mejor directo del año…. Entradas: 28, 31 y 34 €.

Puro Relajo, ‘Canciones de tu Vida’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 horas. Después de dos años, Puro Relajo, uno de los exponentes actuales de la música en Navarra, vuelve a Pamplona. Ofrecerá un espectáculo lleno de alegría y sentimiento, con un recorrido por canciones de nuestra vida que nos harán vivir una experiencia de sensaciones única. Con una cuidada y potente puesta en escena, el espectáculo contará también con artistas invitados que harán de la velada un evento inolvidable. Entradas: 20 a 25 €.

Concierto Año Nuevo-In Tempore Abesbatza-Coro & Ensemble. Iglesia del Carmen de Villafranca. 20 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto de Navidad Agrupación Musical Los Arcos. Casa de Cultura de Los Arcos. 18 horas.

Teatro

‘Viaje a la piel del otro’. Casa de Cultura de Burlada. 20 horas. Representación final del Taller de Teatro. Un viaje a la diversidad, a la empatía, a la generosidad, a través de cuentos, poesías, canciones, imágenes, situaciones..., que nos recuerdan que el mundo no pertenece a unos pocos,

que los derechos son universales y que tenemos el deber de preservarlos. Organiza: Servicio de Diversidad Cultural y Migración del Ayuntamiento de Burlada. Colabora: Departamento de Políticas Migratorias y Justicia de Gobierno de Navarra. Entrada gratuita hasta completar el aforo.

‘Losers’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 horas. Con Txalo. Imanol y Sara rondan los cuarenta y no tienen nada de lo que la sociedad supone que deberían de tener a esta edad. Ni hijos, ni pareja, ni dinero, ni casa... Y se ven a sí mismos como perdedores. Piensan que no podrán salir adelante, que ellos no merecen ser felices. Pero se equivocan. Porque todo el mundo tiene derecho a la felicidad, y porque ser feliz no depende de los bienes materiales o de lo que determinen las modas, depende de nosotros y nosotras mismas. De superar nuestros miedos y nuestras limitaciones. Entradas: 12 €.

Venga Monjas y Miguel Noguera: ‘Hits Live’. Sala Totem, Villava. 20.30 horas. Venga Monjas y Miguel Noguera unen fuerzas para presentar este cabaret infernal que es ‘Hits Live’, el show que mezcla el humor más absurdo con actuaciones en directo de temazos míticos como ‘Almendrero’ de Doraemon o ‘Alien Fumeta’, así como tantas otras leyendas de la música salida de internet. Entradas: anticipada 15 € más gastos, taquilla 18 €.

Con niños

‘El niño que se escondía dentro de una caja de galletas’. Escuela Navarra de Teatro. 18:30 horas. Autor: José Luis Baños de Cos. Dirección: Virginia Senosiain. Entradas: 7 €.

Cuentos, Magia y Mucho Más: ‘Las Buenas Brujas, Tiriticuentos’. Civivox Milagrosa, 12 horas. Civivox Ensanche, 18 horas. En castellano. A partir de 4 años (acompañados por una persona adulta). Con Colectivo Humo. Sesión de cuentos, tanto tradicionales como actuales, sobre el mundo de las hechiceras, brujas y seres mágicos que trascienden el binomio bien/mal… Entrada gratuita, previa inscripción en tfno. 010, los Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘The Magic Show”: Tributo a Harry Potter. Auditorio de Barañáin. 16:30 y 19 horas. ¡Disfruta del nuevo espectáculo de magia tributo a Harry Potter! ‘The Magic Show’ es un espectáculo para que pequeños y grandes puedan disfrutar de los hechizos y la magia del mago más conocido del planeta. Un show mágico y trepidante… ¡que no te puedes perder! Tendrás que verlo para poder creerlo…¡Ven y siente la magia del mejor mago del mundo en directo! A partir de 4 años. Entradas: anticipada 15 € + gastos. Día de la función 18 €.

‘Dumbo. El Musical’. Iortia Kultur Gunea (Altsasu). 17 horas. Espectáculo Inclusivo. Candileja Producciones Teatrales S.L. Entradas: anticipada 5 €, taquilla 7 €.

‘Casilda entre cartones’. Casa de Cultura del Valle de Aranguren (Mutilva). 18 horas sesión en castellano. Domingo 18 horas sesión en euskera. Con TDiferencia. “Comedia musical optimista, divertida, tierna e inspiradora”. Casilda tiene ocho años y un montón de sueños… Entradas: 3 €.

‘Mina y el mundo de los sueños’. Casa de Cultura de Villava.17 horas. Cine Infantil. Dinamarca, 2020. Directores: Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck. Entradas: 1 €.

DOMINGO 9

Música

‘¡De mayor quiero ser música!’. Teatro Gayarre, Pamplona. 12 horas. La Joven Orquesta de Pamplona vuelve al Gayarre con un exigente repertorio enfocado como un viaje a través de los ojos de un niño que descubre la música, conociendo diferentes obras y solistas. El concierto tiene una misión pedagógica no solo para los niños sino también para los adultos, convirtiéndolo en una perfecta experiencia familiar. La orquesta contará con su plantilla completa para interpretar a Dvorak, Shostakovich, Grieg y Borodin, entre otros, además de incluir colaboraciones con artistas navarros como la soprano Saioa Goñi y el barítono Álvaro Blasco. Este concierto será una gran oportunidad para disfrutar del talento joven navarro y conocer la música clásica desde una perspectiva desenfadada y amena. Entradas: 10 €.

Mikel Urdangarin. Zentral Pamplona. 20:30 horas. Mikel Urdangarin y su banda se acercan a Iruña para presentar ‘Izurdeen lekua’, el último disco de Urdangarin. Es el anteúltimo concierto de esta gira. ‘Bira hau bukaerara iritsi da eta azken aurreko kontzertua izango da hau’. ‘Izurdeen lekua’. Una sencilla dedicatoria. La música como terapia. Mikel Urdangarin llega, entre otros anhelos, con una serie de canciones con las que quiere homenajear a su madre, fallecida hace dos años, que, aunque nacen en el seno del duelo, quieren mirar constantemente hacia la luminosidad. En esta ocasión, Mikel nos presenta un espectáculo que se divide en dos partes. En la primera, con la ayuda de sus compañeros habituales, nos presentarán su nuevo trabajo. Una producción que consta de 11 temas. 11 evocaciones. 11 paisajes diferentes que buscan la unidad con la que reflejar la versatilidad que tiene el grupo en directo. Un trabajo integral que comienza con la primera pieza y termina con la undécima. Para la segunda parte, con un planteamiento más libre, el zornotzarra interpretará una selección de las piezas más significativas de su larga trayectoria, un listado de “grandes éxitos” que se ha convertido en la banda sonora de muchos de nosotros. Que tendrá como único objeto la celebración. ‘Izurdeen lekua’. El lugar de los delfines. En mayo de 2020 unos delfines aparecieron en nuestras costas con la naturalidad de ocupar el espacio que les correspondía. Aquella visita extraordinaria a los ojos de la gente reflejaba, desde hace miles de años, la normalidad del espacio de los delfines. Los animales se convirtieron en símbolo de libertad en tiempos estrictos. Urdangarin también, tal y como los delfines hicieron en mayo, se presenta en su medio natural, el escenario. Entradas: anticipada: 15 € + gastos.

‘The Holy Spirit Mass’. Casa de cultura de Villava/Atarrabia.19.30 horas. Concierto Año Nuevo con In Tempore Abesbatza-Coro & Ensemble. Dirección: Carlos Etxeberria. Autoría: Kim André Arnesen. Obra para coro y orquesta estructurada en formato de misa con estilo cinematográfico y raíces musicales noruegas. Lleva al espectador por un viaje personal de introspección y reflexión, lanzando un mensaje de esperanza para el futuro del mundo... Entradas: 8 €.

Elizondo-Bailables. Plaza de los Fueros (si llueve, en el frontón Braulio Iriarte). 12:30 horas. Muxikos, jotas y larrain-dantzak.

Concierto de Estitxu Pinatxo. Harriondoa, Lesaka. 18.30 horas.

Teatro

Raúl Massana y Aroa Berrozpe: #YoNunca’. Sala Informal de Tafalla. 18 horas. Desde el BeerStation Madrid, llega #YoNunca de la mano del gran amigo y monologuista Raúl Massana. ¿Quién no ha jugado alguna vez a “Yo nunca”? Un show sencillo, original y totalmente inesperado. Basado en el juego de bar “yo nunca”, la dinámica del juego es sencilla. TODOS JUEGAN. Massana invita a un artista para jugar, y el invitado sólo tiene que responder con total sinceridad. ¿Te animas a jugar…? Entradas: anticipada 6 € + gastos, en puerta 9 €.

‘La Santa Paz’. Centro Cívico de Dicastillo. 18 horas. Grupo Mireni de Allo. Aforo limitado (mayores de 12 años). Entrada libre.

Con niños

Ene Kantak-’Liluragarria, gorputz barrura goaz’. Baluarte.12y 17 horas. Espectáculo musical en euskera dirigida principalmente al público infantil, en la que a través de las canciones y coreografías del grupo, Nere y Eneko emprenderán un nuevo viaje a un lugar fascinante. En esta nueva aventura en la que también participará la Comparsa de Gigantes y Kilikis de la Txantrea, gracias a una poción mágica, los personajes viajarán al interior del cuerpo de una niña y vivirán un viaje fascinante a través del cuerpo humano. En el interior conocerán a Lilu, una simpática célula que les explicará la importancia del cerebro y de algunos de los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Entradas: 12 y 15 €.

‘El niño que se escondía dentro de una caja de galletas’. Escuela Navarra de Teatro. 18:30 horas. Autor: José Luis Baños de Cos. Dirección: Virginia Senosiain. Entradas: 7 €.

‘Dumbo. El Musical’. Auditorio de Ribaforada.18 horas. Espectáculo Inclusivo. Con Candileja Producciones Teatrales S.L. Entradas: 10 €.

‘Soy una nuez’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 18 horas. Zum-Zum Teatre. La vida de Marinetti, una abogada implacable y amargada, cambia el día en el que Omar, un niño refugiado, cae de una rama de su nogal. El niño la transforma hasta tal punto que para poder quedarse con él, alega, ante la incredulidad de juez, fiscal y testigos, que Omar es una nuez y que, según una ley antigua, todo fruto que caiga en su jardín le pertenece. Mientras, Omar recuerda cómo tuvo que huir de un país en guerra y cómo perdió a sus padres en el mar. Entradas: 4 €.

‘Casilda entre cartones’. Casa de Cultura del Valle de Aranguren (Mutilva). 18 horas. En euskera. Con TDiferencia. Entradas: 3 €.

‘Matilda’. Centro Cívico de Orkoien. 18 horas. Musical familiar con ANTEM. Entradas: 2 €.

Los Secretos en concierto: ‘Recuperando las emociones’

​

En el marco del ciclo ANAIM Club Fest, hoy llega a Baluarte el grupo Los Secretos, con un concierto titulado Recuperando las emociones. El incombustible grupo madrileño es santo y seña de la movida madrileña y uno de los abanderados del pop rock español de los años 80, salpicado por la influencia del estilo New Wave británico. Hoy en día siguen deleitando al público con su buena música y buen hacer encima de los escenarios. Con más de 40 años a las espaldas, Los Secretos surgieron en la llamada nueva ola madrileña de los años 80. A pesar de ser golpeados con la muerte de tres de sus miembros históricos -sus dos primeros baterías (Canito y Pedro Antonio Díaz) y después la de su buque insignia, Enrique Urquijo, a finales de 1999-, han sabido resurgir cual ave fénix tras cada golpe. Sus canciones se han convertido en auténticos himnos de toda una generación. Temas considerados clásicos, como Déjame, Sobre un vidrio mojado, Quiero beber hasta perder el control y Pero a tu lado, hacen de los Secretos una de las agrupaciones más importantes de la historia de la música pop rock en España.

​

​Viernes 7 de enero



Lugar: Baluarte.



Horario: 20.30 horas.



Entradas: entre 35 y 45 €.

‘Dumbo, el musical’ llega a Alsasua y Rifaborada



Este sábado en Alsasua y el domingo en Ribaforada el público familiar tendrá la oportunidad de disfrutar con Dumbo, el musical, un espectáculo de Candileja Producciones Teatrales S.L.que fue Premio Nacional al Mejor Musical Infantil Broadwayworld 2020. Se trata de una divertida obra con una gran puesta en escena y voces en directo que no sólo habla de la inclusión sino que toca temas como el acoso que sufren los que son diferentes. Un musical con alma que muestra que todos los individuos tienen algo que decir, a pesar del tamaño de sus orejas. Todo eso y más es Dumbo, el musical, un colorido espectáculo que cuenta con actores con y sin discapacidad y que está repleto de divertidas canciones que sirven de contexto para que pequeños y mayores disfruten juntos mientras aprenden la importancia de respetar a los que son diferentes.

​

​En datos:

​

Sábado: Centro Iortia de Alsasua. 17 h. Entradas: anticipada 5 €, taquilla 7 €.

Domingo: Auditorio de Ribaforada. 18 h. Entradas: 10 €.