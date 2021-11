Un cortometraje con financiación navarra opta a un Oscar

El Monstruo Invisible' es un cortometraje que cuenta qué es la desnutrición crónica de la mano de los hermanos Javier y Guillermo Fesser. Se trata de una cinta promovida por ' es unque cuenta qué es lade la mano de losSe trata de una cinta promovida por 'Acción contra el hambre' que muestra una realidad invisible que afecta a 149 millones de niños y niñas en el mundo y cuya producción contó con financiación navarra. Ahora ha sido anunciada como candidata a los Premios Oscar.

DN CEDIDO

obra, que fue financiada por más de 360 personas a través de una plataforma de crowdfunding, y que contó con el apoyo del seleccionada por la Academia de Hollywood para optar al premio a Mejor Corto Documental en su 94ª edición. La, que fuepora través de una plataforma de, y que contó con eldel Gobierno de Navarra y de la Comunidad de Madrid, ha sidopor lapara optar al premio a

Después de proyectarse en exclusiva a los 364 mecenas que la hicieron posible, de su recorrido por centros culturales, de su distribución en colegios a través del proyecto 'La Carrera contra el Hambre' y de su exhibición en Movistar+ durante seis meses, 'El Monstruo Invisible' ha dejado una estela de proyecciones, reconocimientos y premios que la han situado como un referente audiovisual en materia de cine social.

Desde su estreno en noviembre de 2019 hasta la fecha, la obra ha recibido más de 40 premios y reconocimientos nacionales e internacionales, como el Grand Prize for Best Short Documentary en el Festival Rhode Island de Flickers, el Sammy and Jules Award for the Short with the Biggest Heart en el Cleveland Film Festival, la Mención del Jurado y Premio de la Juventud en la Semana de Cine de Medina del Campo, el Premio del Público y Mejor Fotografía en Festival de Cine de Comedia Tarazona y Moncayo o la Mejor Dirección de Producción para Luis Manso en los Premios Fugaz – CortoEspaña, entre muchos otros.

El corto ya está en el screening room de la Academia americana para que sus académicos puedan votarlo y hemos iniciado una campaña entre ellos animándolos a su visionado. Losresponsables del proyecton confían en llegar a la short list y, como dice Javier Fesser, “si los astros se alinean, a la soñada nominación como Mejor Corto Documental en la 94 Edición de los Academy Awards. En ello estamos poniendo todo nuestro empeño porque estamos convencidos de que esto permitiría a 'El Monstruo Invisible' llegar a millones de personas de todo el planeta e inspirar en ellas esa idea tan potente que tuvimos nosotros la suerte de aprender en esta aventura: lo contrario de pobreza no es riqueza, es justicia. El hambre es la consecuencia de muchos factores, entre los que se encuentran muy a menudo involucrados la injusticia, el egoísmo y la falta de solidaridad de quienes no la padecemos. Y, lo que es muy importante, terminar con ella dista mucho de ser una utopía”, asegura.