Qué hacer este fin de semana en Navarra

VIERNES 27

Con niños

‘¡Que nos lleva el aire!’ Taller en el Museo de Educación Ambiental. De 10.30 a 12.30 horas. Dirigidos a menores de 6 a 12 años y las inscripciones se pueden realizar en el teléfono 010 - 948 42 01 00. El aire es movimiento, aporta dirección, es ligero y tiene la cualidad de volar como los pájaros. Se jugará con este elemento para crear molinillos de viento hechos a mano. En euskera.

Recital de bertsolaris. Sustrai Colina, Ane Labaka, Andoni Egaña y Erika Lagoma. Presentador: Fernando Anbustegi. En la Plaza Euskal Herria de Berriozar. A las 19 horas. Para todos los públicos. En euskera.

Música

‘Ana Alcaine. Luna Sefardita’. Lodosa, plaza de España. 20h. Concierto, visita guiada al museo de la conserva y paseo interpretado por las orillas del Ebro para descubrir los álamos bicentenarios dentro de la 26ª edición del programa Kultur que se desarrolla en 38 localidades y enclaves de Navarra, con una oferta cultural, de música y artes escénicas, y turística.

Actuación Burlata Herriko Gaiteroak en la Plaza Eugenio Torres. 19h.

Kultur En el Paseo de Lodosa a las 20 horas.

Garra ROCA. Casa de cultura de Alsasua. A las 20 horas.

Electroduendes Plaza de Toros de Cintruénigo. Entrada 1 euro. A las 20 y a las 22.30 horas.

Unai Kox & Disruption Live Plaza de la Casa de Cultura de Zizur Mayor a las 20 horas.

Gussy. Programa Barakustik. Bar Alykriss de Barañáin a las 21 horas. Aforo limitado de terraza. Organiza TCM el Lago. Colabora el Área de Cultura del Ayuntamiento de Barañáin.

Concierto de Zuberoa Aznárez. ‘Ciclo Enklaves’. En la Vuelta del Castillo. Cantante y compositora, ofrecerá junto a Gorka Elso (teclados y percusión) un concierto íntimo en el que resucitarán antiguas y evocadoras melodías de diferentes lugares y épocas.

Concierto tributo a The Beatles: The nowhere plan. Plaza de los fueros de Falces. A las 21 horas.

IV Ciclo de órgano: Diego Gómez. En la Iglesia de San Miguel Arcángel de Larraga. A las 19.30 horas. Órgano: Ignacio Ribas Taléns. Director técnico: Jesús María Muneta.

Concierto de Hogei Berriro. En la carpa de la Plaza Consistorial de Villava. A las 20 horas. Último proyecto del guitarrista Txuma Flamarique, junto a Maite Txurruka (voz), Jabiertxo Pintor (bajo) y Jon Uribeetxeberria (batería) nos ofrecerán un repertorio de artistas euskaldunes, como Benito Lertxundi, Mikel Laboa, Itoiz , Hertzainak , Ruper ordorika, Xabier Lete etc. Hogei Berriro nos transportará a esas melodías con letras que se han convertido en parte de nuestro patrimonio musical. Duración: 75 minutos.

Concierto Chuchín Ibáñez y los Charros. Carpa de la pista Polideportiva de Funes a las 22 horas. Entrada libre hasta completar aforo. Certamen Verano Cultural organizado por el Ayuntamiento de Funes.

Gira Xacobea ‘El camino del agua’. Embalse de Alloz a las 19 horas. Entradas: 10 €, recomendada la reserva online en www.pianodulac.eu. El pedalopiano es un concierto flotante.

Danzas o Fanfarre Ortzadar. Buztintxuri, paseo de Santa Lucía junto al parque infantil a las 19.30 horas.

Javier Ruibal con ‘Ruibal’. Teatro Gayarre de Pamplona a las 20 horas.

Manuel Liñán con ‘¡Viva!’. Baluarte a las 21.30 horas.

Dolores ‘La Agujetas’ y Domingo Rubichi. Balcón del Ayuntamiento de Pamplona a las 12 horas.

Inés Bacán y Antonio Moya. Civivox Condestable a las 19 horas.

Rycardo Moreno y Ané Carrasco. Palacio Ezpeleta a las 20 horas.

‘Cómo me aficioné al flamenco’, conferencia. Casino Principal a las 13 horas con Juan Luis Cano. Cante: Cristina Soler. Toque: Salva del Real.

Cine

“Paperezko hegazkinak” (Aviones de papel). Lugar: plaza de la Casa de Cultura de Burlada. Inspirada en hechos reales, avalada y premiada por la crítica, cuenta la conmovedora historia de Dylan, un niño de once años que vive en Australia con su padre, quien no supera la pérdida de su esposa por lo que es incapaz de relacionarse con su hijo como lo hacía antes. Apta para todos los públicos. Hora: 22:00 h.

‘La familia Addams’. Parque de los Enamorados de la Rochapea a las 22 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro

Irkaia + Belako. Ka!Kultura Aurrera. A las 20 horas. Centro cultural los Llanos de Estella. Precio de entrada: 15 euros.

Circo

Sarini Zirko ‘Txoriak Txori (¡Qué pájara!)’. En la pista del polideportivo de Olazagutia a las 19 horas. Si lloviese se haría en el frontón. Espectáculo de Circo de la Cía. El quick change, el ojo aéreo, las verticales, los hula hoops, incluso algún lanzamiento de cuchillos, son las disciplinas de circo que enmarcan este espectáculo.

Otros

‘Gymkana sorpresa’. ‘Cada día un plan’. Casa de la Juventud de Pamplona de 19 a 20.30 horas. Actividad gratuita para jóvenes de 14 a 30 años. Con inscripción previa desde el día antes de la actividad hasta el comienzo de la misma. Teléfono: 948 233 512.

Taller de litografía Atelier Estella Lizarra. Del 23 al 27 de agosto. Información e inscripciones en atelier.estella.lizarra@gmail.com. Plazas limitadas. En colaboración con el Museo Gustavo de Maeztu. Opción de reserva para el alojamiento en Albergue Oncineda.

‘Los atardeceres poéticos o el embrujo del Medievo’. Cerco de Artajona. Veladas literarias con aroma épico alrededor de la poesía y de la música. Cerrarán el ciclo los intérpretes de Federico García Lorca, recitador, el poeta y vocal del Ateneo de Navarra, Javier Asiáin; el cantaor, Juan Muñoz “el Jolis”; el guitarrista, Pedro Planillo; la bailaora, Carmen Cepedo; en percusión, Rico Muñoz; y palmas, Antonio Santiago.

Festival de Bertsos. En la plaza de Euskal Herria de Berriozar. A las 19 horas. Bertsolaris: Andoni Egaña, Ane Labaka, Erika Lagoma y Sustrai Colina. Entrada libre.

Semana de apoyo al sector taurino local de Marcilla. Masterclass de toreo. A las 18 horas. Ganadería Juan José Laparte

SÁBADO 28

Con niños

‘Carabín Carabín’. A las 20 horas en Milagro.

Música

‘No more blues’. Azagra, plaza de los Fueros. 21h. Concierto y visita a bodegas manzanos dentro de la 26ª edición del programa Kultur que se desarrolla en 38 localidades y enclaves de Navarra, con una oferta cultural, de música y artes escénicas, y turística.

‘Libres para soñar’. Actuación de ‘Las Poderosas’ Plaza el Ferial, 19 horas. Son un grupo de mujeres inmigrantes que trabajan juntas desde 2018 y que nació de la asociación Acción contra la trata.

Faneca Brava En el Paseo de Lodosa a las 12.30 horas.

Korrontzi-Larrantza. Jardines Estella, espacio cultural los Llanos. 20h. Entradas 5€.

Los mariachis de Chuchín Ibáñez Plaza de los Fueros de Corella. Dentro del ciclo ‘Música en la noche’. Entrada libre hasta completar aforo. 21.30 horas.

Dasoul + Cheti a las 20.30 en Contrebia Arena de Cintruénigo. Venta en www.cintruenigo.com.

Ana Alcaide “Luna Sefardita”. Hora: 20:00 h. Lugar: parque municipal de Burlada. Desde su lanzamiento ha estado en el top de los WMCE (WorldMusic Charts Europe), así como en los Transglobal World Music Charts. Alabada por la crítica internacional, ha alcanzado varios números uno en alguna de las radios nacionales de Australia, Canadá, USA o EUROPA. La prestigiosa revista Songlines Magazine le dio la crítica de 5 estrellas y el reconocimiento Top of the World. El repertorio ofrece un paseo musical por la España de las culturas: canciones a ritmo de pasacalles, melodías orientales, leyendas sefardíes y nuevas composiciones de inspiración antigua con letras en castellano y en judeoespañol o ‘ladino’.

Concierto organizado por las txoznas de Burlada. Carpa Plaza Eras (Burlada). 18h.

Actuación del grupo falcesino Danzas Makaia. Plaza de los Fueros de Falces. A las 21 horas.

Concierto del grupo Los Habituales. En la terraza del restaurante Sarasate Truck Shop. De 17 horas a 19 horas. Versiones de los 70, 80 y 90 muy conocidas.

Concierto de Alfredo e Iker Piedrafita. En la Plaza Eguzki de Berriozar. Para todos los públicos. A las 20 horas.

Gira Xacobea ‘El camino del agua’. Embalse de Alloz a las 19 horas. Entradas: 10 €, recomendada la reserva online en www.pianodulac.eu. El pedalopiano es un concierto flotante.

Danzas o Fanfarre Ortzadar. Plaza Doctor Gortari de San Jorge a las 19.30 horas.

Flamenco on Fire

Pansequito con Miguel Salado, Antonio Reyes con Dani de Morón e Israel Fernández con Diego del Morao. ‘Libertad’. Baluarte a las 21.30 horas.

Frank Maza. Escenario Ciudadela S.XXI a las 18 horas.

Niño de Elche. ‘Antología del cante flamenco heterodoxo’. Escenario Ciudadela S.XXI a las 19.30 horas.

Niño de Elche y Raúl Cantizano. Balcón del Ayuntamiento de Pamplona a las 12 horas.

On Fire Kids. Baluarte, Sala de Cámara a las 13 horas.

Juanjo Navas y Enrique ‘El Vaca’. Civivox Condestable a las 19 horas.

David Carpio y Francisco Vinuesa Palacio Ezpeleta a las 20 horas.

‘De la noche a la mañana’. Presentación de un libro con José María Velázquez - Gaztelu y Fermín Lobatón en Librería Katakrak a las 13 horas.

Cine

Cine al aire libre: ‘Akelarre’. En la Plaza Consistorial de Villava. A las 22 horas. No recomendada para menores de 12 años. Sinopsis: País Vasco, 1609. Los hombres de la región se han ido a la mar. Ana participa en una fiesta en el bosque con otras chicas de la aldea. El juez Rostegui, encomendado por el Rey para purificar la región, las hace arrestar y las acusa de brujería. Decide hacer lo necesario para que confiesen lo que saben sobre el akelarre, ceremonia mágica durante la cual supuestamente el Diablo inicia a sus servidoras y se aparea con ellas.

Teatro

‘La reina del Arga’ De Estefanía de Paz Asín. En la Presa de Zacoa, junto al paseo del Arga. A las 20 horas. Homenaje teatral inspirado en Remigia Echarren. Mujer excepcional, funambulista, artista, conocida en la Pamplona de entre siglos XIX y XX.

‘Turistreando’. Por el Grupo Trapu Zaharrak. En la Plaza Eguzki de Berriozar. A las 12 del mediodía. Para todos los públicos. En castellano.

‘O me atienden o me voy’ de Trokolo teatro dentro de Tierras de Iranzu. Polideportivo del Valle de Guesalaz en Muez a las 21 horas.

Circo

‘Sacred’, de La Glo Circo Presa de Zacoa, junto al paseo del Arga. A las 22 horas. Espectáculo de danza vertical y video mapping creado en colaboración por La Glo Circo y Tracken Studio.

Danza

Korrontzi - Larainza. Centro cultural Los Llanos de Estella. A las 20 horas. Precio de entrada: 5 euros.

Otros

‘Ujué, el universo del reino: ciencia para todo género de artes’. Ujué. 28 de agosto, sábado. Invitaciones mediante inscripción. 10:30h apertura con autoridades; 11:00h El patrimonio cultural, auxilio para el cuerpo y el alma: algunos ejemplos con Agustin Azkarate Catedrático de Arqueología, Dir. Cátedra Unesco Paisajes Culturales y Patrimonio (UPV/EHU), académico de Jakiunde; 2:30h De familias y otros habitantes, Maite Apezteguía Arquitecta, fundadora Apezteguía Architects; 17:00h visita guiada al patrimonio histórico-cultural de Ujué, Esther Leza, maestra de Ujué; 19:00h Dolor, consuelo y alabanza en la música sacra, Lorenzo Ondarra y el romanticismo alemán. Orfeón pamplonés dirigido por Igor Ijurra Académico de Jakiunde. domingo 29 de agosto.

Baja montaña Wine Fest. En el castillo de Javier. De 11 horas a 15 horas. Catas de vermut y de rosados de la baja montaña. Degustación de productos de caviar pirinea. Comida merindad. Sorteo de packs de vinos y fin de semana enoturístico. Aforo limitado. Inscripciones: bajamontanawinefest@gmail.com

Semana de apoyo al sector taurino local en Marcilla. Exhibición de recortadores de Navarra. A las 18 horas. Ganadería Garde Sarrasqueta.

DOMINGO 29

Con niños

Mago Hodei Plaza de los Fueros de Corella a las 20 horas dentro del ciclo ‘Domingos infantiles’. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Nada en su lugar’. Por Almozandia. En la carpa de la Plaza Euskal Herria. A las 20 horas. En castellano.

Música

Euskal Dantzak Aoiz. Agoizko Dantzariak. Plaza Baja Navarra. 12 horas.

Coral Virgen de la Paz Plaza de toros de Cintruénigo. Entrada 1 euro. A las 20.30 horas.

Concierto de Daniel Penalva: tributo a Camilo Sesto. En Marcilla. A las 12:30 horas. Con todos los éxitos de sus épocas, incluído Jesucristo Superstar.

Concierto Chuchín Ibáñez y los Charros. Plaza de Sumbilla a las 12:30 horas del mediodía .Entrada Libre hasta completar aforo. Concierto organizado por Comisión de Cultura y Ayuntamiento de Sunbilla.

La Coral de Cámara de Pamplona dentro de ‘Tierras de Irantzu’. Iglesia de San Martín de Azcona a las 12:30 horas.

Gira Xacobea ‘El camino del agua’. Embalse de Alloz a las 19 horas. Entradas: 10 €, recomendada la reserva online en www.pianodulac.eu. El pedalopiano es un concierto flotante.

Flamenco On Fire

Buika ‘World tour 2021’. Artista invitado: Josemi Carmona. Baluarte a las 21.30 horas.

Big Lois. Escenario Ciudadela S.XXI a las 18 horas.

Juanito Makandé. ‘La raíz del viento’. Escenario Ciudadela S.XXI a las 19.30 horas.

Pansequito y Miguel Salado. Balcón del Ayuntamiento de Pamplona a las 12 horas.

On Fire Kids. Baluarte, Sala de Cámara a las 13 horas.

Yerai Cortés Civivox Condestable a las 19 horas.

Diego del Morao e Israel Suárez ‘Piraña’. Palacio Ezpeleta a las 20 horas.

‘¡Dame más reverb!: Flamencos en el estudio. Josemi Carmona, José Manuel Gamboa y Javier Limón. Modera: Fernando Vacas. Mesa redonda en la Sala Gola de Baluarte a las 13 horas.

La Pamplona de Sabicas, visita guiada. A las 11.30 horas. Entradas: https://entradium.com/events/ruta-sabicas?_ga=2.235469124.457264953.1629998102-422593753.1629901217.

Cine

Ciclo ‘Los Caminos del encuentro’. En el claustro de la Iglesia de Santa María, de Los Arcos. A las 22:00h. Acogerá la serie ´La casa de Champagne. Teobaldo I, Teobaldo II (reyes de Navarra). Trovadores y troveros´. Contará con Jokin Zabalza a la guitarra, y con la voz de Mariaje Abaigar, así como con la interpretación de una actriz y actor.

Visitas

Visita guiada con Mikel Belascoain. Iglesia de Santa María (Sanguësa) a las 19 horas. Aforo limitado. Retirada de invitaciones: Casa de Cultura, llamando al 948 870 251 o en infocultura@sanguesa.es.

Otros

53 edición Artzai Eguna (Día del pastor) 2021. En Uharte Arakil. De 10.30 a 14.30 horas en el frontón será el XL Concurso Navarro de Quesos elaborados con leche cruda de oveja Latxa. Geinbera a las 17 horas será el LIII Campeonato Navarro de Perros Pastores.

‘Ujué, el universo del reino: ciencia para todo género de artes’. Ujué. 29 de agosto, domingo. 10:30h El patrimonio de los ancestros de Navarra: lo que nos dicen los huesos humanos, Concepción de la Rúa Catedrática de Antropología Física, UPV/ EHU; presidenta Comité de Ética para la investigación con Seres Humanos (CEISH); académica de Jakiunde. 12:15h Musica y emociones, Conferencia-concierto Jokin Zabalza y Jaime Berrade Leza Conservatorio Superior de Música de Navarra. Madalena D’Oliveira Investigadora sociología de las emociones;16:00h Ujué: pasado, presente y futuro de un paisaje singular, Juan José Pons. Prof. Geografía y Ordenación del Territorio, Universidad de Navarra; 17:00h patrimonio inmaterial de Ujué, Alfredo Asiain Ansorena Dir. Cátedra Patrimonio Inmaterial de Navarra, Upna. Isabel Merino González Investigadora Cátedra Patrimonio Inmaterial de Navarra, Upna. 18:30h visita guiada al patrimonio histórico-cultural de Ujué, Esther Leza, maestra de Ujué. 19:30h clausura con Humberto Bustince Sola Cat. Ciencias de la Computación e IA, Upna; coordinador cursos Ujué. Académico Jakiunde.

‘La casa de Champagne. Teobaldo I, Teobaldo II (reyes de Navarra. Trovadores y troveros’ Claustro de la Iglesia de Santa María, en Los Arcos, a las 22 horas.. Dentro de ‘Los caminos del encuentro’, proyecto compuesto por series teatralizadas, conciertos, conferencias y el espectáculo ‘Hic sunt dracones’, y se desarrollará entre los meses de julio, agosto y septiembre. El hilo conductor del proyecto son los Caminos de Santiago y las rutas de la Seda.

Semana de apoyo al sector taurino local en Marcilla. Exhibición benéfica con recortadores veteranos. A las 18 horas. Participará también la Ganadería Merino Garde.