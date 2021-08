Amaya Romero: "Probar cosas nuevas es algo que me sale naturalmente"

no ha hecho mella en el ánimo de la artista navarra que ha hablado con este medio tan risueña como siempre, ni tampoco en el ánimo de sus seguidores que agotaron las entradas a las pocas horas de haber salido a la venta. Se encuentra en un momento especial preparando el que va a ser su nuevo proyecto discográfico/musical y que espera que salga a la luz a partir de otoño de este 2021, al menos sus adelantos en forma de singles. Rodeada siempre de ese halo de sorpresa como fue cuando hace cuatro meses publico una versión del tema Cuando zarpa el amor del grupo Camela y que no sólo obtuvo un éxito arrollador sino también la felicitación del propio Dioni Martín –voz masculina del dúo- Amaia en La pandemia de laque ha hablado con este medio, ni tampoco en el ánimo de sus seguidores que agotaron las entradas a las pocas horas de haber salido a la venta. Se encuentra en un momento especial preparando el que va a ser suy que espera que salga a la luz a partir de, al menos sus adelantos en forma de singles. Rodeada siempre de ese halo de sorpresa como fue cuando hace cuatro meses publico una versión del tema Cuando zarpa el amor del grupoy que no sólo obtuvo un éxito arrollador sino también la felicitación del propio–voz masculina del dúo-en Pamplona presenta tanto estos temas que le encanta preparar de otros artistas como los de su primer disco Pero no pasa nada (2019) como también la canción Luz y Sombra, tema principal de la banda sonora de la película Legado en los huesos de la cinematográfica Trilogía del Baztán de la novelista Dolores Redondo . Sobre el escenario cantará y tocará piano y guitarra acompañada por Nuria Graham en las guitarras y coros; Paula Vegas en los sintetizadores y coros; Miquel Sospedra en el bajo y Aleix Bou en la batería.

¿Ilusionada, por fin comienza a vislumbrar la luz al final de túnel?

Si parece que ya todo va cogiendo forma y se va desarrollando mejor y con más fluidez. Estoy contenta y tranquila. Estoy muy animada y súper ilusionada por el concierto de Pamplona, de que además sea en un sitio tan bonito como es la Ciudadela.

Se vendieron las entradas en pocas horas…

Al principio me preocupaba que por la pandemia salieran adelante los conciertos… hay miedo. Pero con esta respuesta me siento súper agradecida con toda la gente de Pamplona.

¿Se ha quedado muy “tocada” en su faceta creativa por haberse infectado por el virus en octubre del pasado 2020?

Cuando tuve el coronavirus para mí lo peor fue que tenía un concierto en Donosti, una ciudad en la que me apetecía muchísimo poder actuar. Se aplazó cuando di positivo. Y resulta que era un falso positivo. Pero dos semanas después volví a dar positivo y el concierto de nuevo se tuvo que suspender. Me sentí muy frustrada porque nunca he tocado allí y tengo lazos familiares porque mi abuela es de allí. Me hacía muchísima ilusión. Y se me ha quedado esa espinita clavada y me da mucha rabia. Pero me repuse. Esos días estuve tranquila en casa, incluso me sirvió para relajarme. Y me fui reponiendo con normalidad también en la faceta creativa. Para nada me quedé estancada.

Un tiempo después de su positivo en el que ha ido perfilando las ideas del nuevo disco…

Así es. Además ya lo vamos terminando y nos encontramos en la última parte de todo el proceso. Estoy con muchísimas ganas de terminarlo porque llevamos mucho tiempo en el disco. Tengo muchas ganas de mostrarlo porque estoy muy contenta, encantada, con el resultado.

¿Va a presentar algunas de esas nuevas canciones en el concierto?

Todavía no. Me encantaría pero aún no están preparadas para el directo. Las canciones del disco Pero no pasa nada van a ser las principales canciones del concierto así como los de otros que tengo este verano. Aunque en Pamplona tengo preparadas algunas versiones nuevas que voy a cantar solo aquí, como agradecimiento y homenaje a mi gente. Sí que es cierto que las nuevas canciones van a ir saliendo pronto, a partir de otoño. Ya veremos si el disco sale a finales de año o quizá un poco más tarde.

¿Le sorprendió el éxito que obtuvo con la versión de Cuando zarpa el amor del grupo Camela?

Sí, me sorprendió, no me lo esperaba. Aunque es una canción increíble. Me encantó hacerla. Y los componentes de Camela me felicitaron y mandaron mensajes por Instagram. Y yo les di las gracias, por supuesto. Me hizo mucha ilusión. A ellos aún no les conozco personalmente, me encantaría por supuesto.

¿Para su nuevo proyecto ha investigado nuevos sonidos, nuevos registros vocales?

Cada vez que me enfrentó a algo nuevo no me planteó la línea precisa que tiene que seguir. La verdad que probar cosas nuevas es algo que me sale naturalmente, no tengo que forzar situaciones. La evolución en la música va en paralelo a mi propia evolución vital. Y sin duda que me influye todo lo nuevo que voy escuchando. Ahora me gustan cosas que hace unos años no me gustaban. Creo que en mí es algo natural. Tengo 22 años y en ese sentido es muy normal que no me conforme y tenga ganas de hacer cosas nuevas. Quiero ir probando y divirtiéndome con esa forma de hacer las cosas. Lo importante es ponerse retos y ser fiel a una misma, haciendo lo que me apetece y me gusta.

¿Cómo será el concierto?

Va a haber un poco de todo. Me acompaña mi grupo habitual pero voy a cantar también temas a piano y voz. Hemos renovado la escenografía… estos conciertos de verano son como una transición a lo que va a venir después. Me gusta mucho crear un ambiente en el escenario y no sólo estar pendiente de las canciones y la música, teniendo muy cuidadas la escenografía, las luces, el vestuario de los músicos y el mío propio para que la gente pueda salir con la idea de que ha visto algo especial.

¿Ahora que toda va volviendo a cierta normalidad está planteando la posibilidad de hacer proyectos comunes con otros músicos?

Todo el proceso creativo del nuevo disco ha sido así y he podido trabajar y colaborar con artistas que me gustan mucho. Me encanta encontrarme con gente que admiro y tener la oportunidad de poder trabajar con ella. Para mí la pandemia no ha sido un parón y he podido trabajar con muchos. He seguido conociendo a gente.

¿Volverá en otoñó-invierno a Pamplona a hacer concierto en sala o auditorio para presentar esas nuevas canciones?

Eso espero. La gira todavía no la tenemos organizada porque ahora estamos en otro momento para ultimar el disco. Pero quiero venir a Pamplona porque además una de las canciones nuevas está dedicada a un parque de Pamplona. Los conciertos aquí son especiales porque son una mezcla de muchos sentimientos. Por un lado me da tranquilidad y seguridad ver s mis amigos, familia, a mi casa pero por otro lado me impone mucho esa responsabilidad y me saltan los nervios porque quiero hacerlo mejor que en ningún otro concierto, que el de Pamplona sea el mejor.

Un pensamiento para este concierto…

-“Sois el mejor público del mundo y también la mejor gente del mundo. Pamplona siempre será mi casa y siempre la voy a llevar conmigo”