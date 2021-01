Actualizada 24/01/2021 a las 06:00

¿Qué supone este doble debut, de ayer y hoy, en el escenario del Teatro Gayarre?

Ahora mismo (por ayer) estoy muy nerviosa, porque va a venir a verme mucha gente que no me esperaba, y estoy muy emocionada. Además, esta gira la estamos viviendo de una manera muy extraña, siempre con la incertidumbre hasta el último momento. Ves las noticias y no sabes si la función va a seguir adelante o no... A veces no te quieres ilusionar. Teníamos un ‘bolo’ en Huelva que se nos cayó justo cuando estábamos yendo a coger el tren.

¿Cómo surgió su incorporación a Un marido ideal?

Tres de los actores que estaban en el reparto inicial abandonaron el proyecto y se convocaron unas audiciones. Mi representante me consiguió una audición, me pasaron el texto, me dieron una separata y me preparé la prueba con un profesor que tuve en la escuela [el Laboratorio William Layton de Madrid]. Hice la audición con el director de la obra, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Él me daba la réplica. Una semana después, me dijeron que me habían cogido para el personaje de Laura Cheveley. Íbamos a empezar los ensayos en marzo, pero tuvieron que cancelarse por la pandemia y hubo que esperar dos meses más... Por suerte, pudimos sacar la obra adelante y con más ganas aún.

Su personaje, la periodista Laura Cheveley, desencadena el conflicto al chantajear al protagonista, Sir Robert Chiltern (Juanjo Artero). ¿Qué destacaría de su papel?

Es un personaje que tiene mucha riqueza, con muchas aristas y mucho mundo interior. Nunca sabes qué está pensando y qué está tramando por dentro. Laura se adapta a la sociedad en la que le ha tocado vivir. De puertas para afuera, tiene la etiqueta de “malévola y seductora”, pero ella es más que eso. Yo la veo como una gata solitaria que ha tenido que hacer de todo para sobrevivir. Lo que más me gusta de ella es que tiene muchas caras, y según con qué personaje esté, muestra una cara diferente. Es un auténtico camaleón, y estoy aprendiendo muchísimo.

Debutó como Laura Cheveley en el Teatro Cervantes de Sonseca (Toledo), el pasado septiembre. ¿Cómo recuerda aquella primera actuación?

¡Fue súper emocionante! La tarde anterior hicimos un ensayo general y por primera vez me puse el vestuario. Hay otra anécdota curiosa, y es que hasta entonces habíamos estado ensayando con mascarillas. Antes de salir a estrenar, Juanjo Artero dijo: “¿Nos quitamos las mascarillas y nos vemos las caras?”. Fue alucinante, porque estábamos a punto de estrenar y no conocíamos del todo las expresiones de los otros actores. Pero todos esos nervios y esa incertidumbre nos dieron una energía especial y la función salió redonda.

Una de sus primeras experiencias fue en la película No tengas miedo de Montxo Armendáriz.

Sí, aunque en realidad dije una frase. Abrieron el casting en Pamplona y yo me presenté con una amiga. Yo no tenía ningún tipo de experiencia, pero me seleccionaron y me encantó ver todo aquello por dentro. Fue maravilloso.

¿Qué le impulsó a querer dedicarse al mundo de la interpretación?

Yo estaba estudiando Derecho en la UPNA y me enteré de que había un grupo de teatro. Era algo que siempre me había interesado, así que me apunté. Fue un descubrimiento, me di cuenta de que aquello me encantaba. Luego me apunté a la Escuela de Actores Butaca 78 y me recomendaron hacer un curso de verano en el Laboratorio William Layton de Madrid. Allí me sumergí por completo en el teatro. Me enamoré de la escuela y de lo que hacíamos allí, así que decidí hacer el curso entero, de tres años. Terminé en 2018.

¿Su participación en Un marido ideal puede ser un salto importante?

Es una obra que te da visibilidad y, por qué no, a lo mejor me puede abrir puertas. El otro factor importante es el aprendizaje, el poder trabajar con un director como Juan Carlos Pérez de la Fuente, que dirigió el Teatro Español y ha hecho un montón de montajes. Él es un referente en la escena teatral. Además, mis compañeros son unos actores maravillosos. A nivel personal me ha servido para reafirmarme en que esto es lo que quiero.

¿Qué otros proyectos tiene?

Ahora estoy pendiente de otros dos proyectos teatrales. Uno de ellos es una producción propia que queremos sacar adelante con gente de Madrid y de Pamplona. Todavía estamos en una fase muy primaria, pero me hace muchísima ilusión. También me estoy formando para actuar ante la cámara, porque requiere un conocimiento y un control del cuerpo diferente. Ojalá me salgan más proyectos audiovisuales.

DNI

Ainara Arizu Delgado Pamplona, 1989. Estudió en el colegio San Juan de la Cadena y en el IES Navarro Villoslada. Licenciada en Derecho por la UPNA, hace cinco años decidió formarse como actriz en el Laboratorio William Layton de Madrid. Ha participado en nueve obras de teatro, algunas de ellas bajo la dirección de Ángel Sagüés.