“Tocar al piano la música de Pedro Iturralde siempre produce emoción”

Actualizada 14/11/2020 a las 06:00

La música de Pedro Iturralde, fallecido el pasado 1 de noviembre, volverá a sonar esta tarde (19 horas) en Falces, su tierra natal. Será a través del pianista Jesús María Gómez Rodríguez que interpretará distintas piezas de saxofón adaptadas al piano por el propio Iturralde y que el músico alicantino reunió en Old Friends, el disco que publicó en 2017 y con el que se rendirá un homenaje al pionero y maestro del jazz en España. Organizado por el Ayuntamiento de Falces, el concierto no se centrará unicamente en el jazz, sino que ofrecerá un recorrido por los distintos estilos en los que se adentró Pedro Iturralde con sus composiciones e interpretaciones. “Habrá jazz, pero también mucha música popular porque Pedro (Iturralde) era un hombre al que siempre le gustó y le preocupó la música étnica”, señala Jesús María Gómez.

El programa del concierto se centrará en once de las doce canciones de Old Friends, un trabajo discográfico en el que trabajaron mano a mano Pedro Iturralde y Jesús María Gómez, pues el compositor falcesino se encargó de la selección y adaptación de las obras al piano, mientras que Jesús María Gómez se hizo cargo de la interpretación. Salvo dos obras que originalmente fueron compuestas para piano, el resto de las obras fueron concebidas para saxofón y piano, para ensemble de saxofones o para cuarteto de jazz. “Fue un trabajo bonito, pero también laborioso. Pedro Iturralde hizo la selección de las obras, realizó todos los arreglos. Yo le daba algunos consejos, pero lo hizo él”, recuerda Gómez que también señala que las adaptaciones musicales entre instrumentos tan diferentes como el saxofón y el piano no es tarea sencilla. “Fácil no es. Cuanto más reduces el número de instrumentos, más complicado. Pero el piano tiene esa versatilidad”.

RELACIÓN PERSONAL

Músico de formación clásica, a Jesús Gómez siempre le ha gustado el jazz, un género musical en el que se adentró en los años 80 cuando acompañaba a grupos de saxofonistas en Madrid. Fue entonces cuando conoció a Pedro Iturralde . “Yo era muy joven, empecé a acompañar a saxofonistas en el año 1983. Ibamos a las noches a escuchar o tocar jaz en Madrid. A través de Joaquín Franco, un saxofonista que fue uno de sus alumnos predilectos, me acerqué mucho más a Pedro Iturralde. Hemos tocado varias veces juntos y eso te influye porque conoces su estilo, la esencia, su forma de ser, lo que te acerca más a la persona. Iturralde era una persona muy cercana, muy afable y cordial. Siempre atendía y ayudaba a todo el mundo”.

Desde aquellos años 80, la relación entre ambos creció tanto a nivel musical como personal y Gómez reconoce que nunca dejó de seguir la música del compositor falcesino. “Aparte de tocar a Beethoven o Ravel, tocar música de cámara o actuar como solista de piano en conciertos, he seguido tocando su música, también con saxofones. Y humanamente, he seguido estando cerca de Pedro Iturralde. Cuando viajaba a Madrid, siempre iba a saludarle y él hacia lo mismo cuando iba a Alicante o Valencia. Hemos tenido una relación humana muy estrecha”.

Cuando Jesús María Gomez piensa en el concierto de hoy, tiene claro que, además de un homenaje, será un acto emotivo. Tanto para él como para los vecinos de Falces. Y considera que este homenaje será el primero de los reconocimientos que se celebrarán para recordar la labor de Pedro Iturralde en la música. “Estoy convencido de que habrá más homenajes, debe haberlos. Ha significado mucho para la música y se le debe reconocer la labor que ha hecho como compositor, como intérprete, como docente y como persona. Iturralde tiene la suerte, además, de que ha sido profeta en su tierra, algo que es muy dificíl en España pero que él ha conseguido”.

EL HOMENAJE

Jesús María Gómez sentirá cierta emoción cuando suba al escenario del Centro Cívico Pedro Iturralde de Falces. Al menos, así lo explica el pianista alicantino que recuerda también que la actuación permitirá conocer otras facetas de Iturralde además de la de saxofonista. “Aparentemente, a Pedro Iturralde no se le relaciona con el piano , pues todo el mundo lo conoce como saxofonista. Pero es un error, porque también tocaba el piano y no lo hacía nada mal, al igual que tocaba el violín, la guitarra y el clarinete, que tocaba muy bien. Pedro (Iturralde) siempre componía al piano y cuando estaba conmigo y me veía tocar, me decía: ¡qué rapido mueves los dedos! Y yo le contestaba: ¡hombre Pedro, soy pianista! Pero él también lo hacía, se sentaba y tocaba a su manera”. Por todos estos recuerdos, Gómez es consciente de los sentimientos que aflorarán en el concierto. “Es un concierto de los que emocionan. Es en su pueblo natal, en el centro cívico que lleva su nombre y, además, voy a tocar con el piano de cola de Iturralde, era suyo y lo donó al pueblo”.

El músico alicantino insiste en el legado que deja el compositor navarro y destaca su versatilidad, su capacidad de trabajo y su cercanía con los demás. “Era una persona fantástica y un trabajador incansable porque la música era su pasión. Aportó a muchos estilos, desde acompañar a Mari Trini o Joan Manuel Serrat hasta tocar jazz en Beirut en los años 50. Tantos años de dedicación y su buen hacer lo dice todo. Empezó muy joven y le tocó vivir épocas muy duras, cuando había que salir de España para ganarse la vida como músico, todavía más si eras músico de jazz”.

Un repertorio con referencias a Lorca, el jazz y la música popular

Las obras que centrarán el concierto muestran distintos estilos y referencias. En el auditorio se podrá escuchar Zorongo Gitano, obra que grabó en los años 60 “ y se basa en motivos populares de Andalucía”, así como Homenaje a Granados. Gómez también interpretará música popular como El Molino y el Río “que está inspirada en el molino que la familia, más bien el abuelo, tenía en el pueblo”, además de jazz puro con Tribute to Trane. El programa incluirá un fragmento de Memorias, “una de las piezas más famosas de su obra” y Elegía, pieza que compuso para la película Viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez. “Son canciones que llegan a la gente. La música de Pedro Iturralde es muy pegadiza y gusta al público”.

DNI

Jesús María Gómez Rodriguez nace en Callosa de Segura (Alicante). Estudia en los conservatorios de Alicante, Murcia y Sevilla y en la Ecole Normale de Musique de París. Ha ofrecido conciertos en España, Francia, Bélgica, Alemania y Argentina. Es vicedirector del Conservatorio Superior de Música de Alicante. Ha presentado el disco Old Friends en Madrid, Valencia, Alicante, Murcia, Torrevieja, Xátiva y Sevilla.