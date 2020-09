Qué hacer este lunes 28 de septiembre en Navarra

Actualizada 28/09/2020 a las 06:00

Humor

Martita de Graná. Baluarte. 20 horas. La humorista granadina,q ue ya llenó ayer en dos funciones el Balaurte, ha progrmado una tercera actuación. Marta Martínez (Granada, 1989), más conocida como Martita de Graná, es una de las influencer más influyentes en la actualidad. Con más de 1 millón de seguidores en Facebook, otro millón en Instagram y 75.200 suscriptores en YouTube, la granadina ha conseguido convertirse en una referencia nacional del humor tanto en redes sociales como en directo. Iba para maestra pero un día grabó un vídeo sobre Granada que se hizo viral y desde entonces no ha parado de subirse a escenarios para hacer reír a un público muy fiel (el 86% son mujeres) contando chistes que se inspiran en su propia vida y cotidianidad.

Feria del libro

Horario de la Feria: 10.30 a 14 y 17 a 21. 19 horas: conferencia Iparrorratza bilduma: egungo eztabaidak interpretatzeko gakoak, con Floren Aoiz y Andoni Olariaga.

Charlas

‘Journalism on trial. Who is Julian Assange and why is he considered an enemy of the state?’ Biblioteca de Barañáin. 19.30 horas. Charla en inglés con Richard Weyndling.