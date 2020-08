Icíar Bollaín: "Mucha gente se va a quedar a la intemperie, vamos a salir tocados"

Actualizada 18/08/2020 a las 18:33

La cineasta Iciar Bollaín estrenará el próximo viernes 21 de agosto su nueva película 'La boda de Rosa', una apuesta en "un momento incierto" por la crisis del coronavirus que va a dejar "a mucha gente en la intemperie". "Vamos a salir tocados, porque ha sido todo muy bestia", ha lamentado en una entrevista la directora.

"A veces soy optimista y a veces me asusto, porque vamos a convivir con esto un tiempo hasta atajarlo. Y me da pena y miedo la crisis económica que se nos viene encima. Ojalá aprendamos cosas con todo esto, pero me siento muy poco visionaria", ha señalado Bollaín.

La directora, que ha vivido el confinamiento y la posterior desescalada "con perplejidad", reconoce que la pandemia de coronavirus "ha dejado en evidencia las desigualdades". "El virus no ha sido igual para todos, ha dejado más tocada a la gente con menos dinero. Pero también ha puesto en valor otras, como una salud pública que es una joya y que han mermado con políticas", ha afirmado.

'La boda de Rosa' es una película que aborda con humor el momento vital de su protagonista, interpretada por Candela Peña, que decide renunciar a las obligaciones con sus familiares y personas cercanas para casarse consigo misma. Rodada en Valencia antes de la pandemia, la cinta será la encargada de abrir el Festival de Cine de Málaga.

Precisamente, la propia Peña ha defendido el momento elegido para estrenar este título porque "el cine es un lugar seguro". "No he visto aún la película. Llevo en la isla del Hierro desde febrero y cuando me la mandaron para que la viera en un ordenador, decidí esperar al cine. "Invito a ir a la gente, porque es el mejor lugar para estar", ha señalado.

Además, ha mostrado su incomprensión hacia determinadas decisiones de los políticos respecto a las limitaciones en el mundo de la cultura. "Entiendo que la pandemia es un alboroto para todo, pero hombre...también es economía. No entiendo que vaya un avión petado y que nos hayan tenido cerrados los cines y teatros. Hay que pelear por nuestra cultura", ha destacado.

EL CINE, "ZONA SEGURA"

En esta misma línea, Bollaín ha indicado que la decisión de estrenar ahora se produce "en un momento muy incierto, pero ha animado la película de Santiago Segura, que ha tenido gran taquilla". "Si hay algo en el cine que la gente quiere ver, se anima. A mí me da más seguridad ir al cine que meterme en un tren, donde estoy sin distancia", ha añadido.

En cualquier caso, la directora reconoce "no saber lo que viene" a partir de otoño. "Si no hay virus habrá un montón de estrenos. De todas formas, nosotros dijimos que esta era una película de verano, un buen momento anímico para ver algo alegre, positivo y vital y que recuerda las cosas buenas frente a los momentos trágicos que hemos pasado", ha destacado.

Peña ha reconocido que durante su estancia de siete meses en El Hierro apenas se ha "enterado de nada" respecto al coronavirus. "La primera mascarilla me la puse ayer cuando vine. Allí ha habido tres casos en toda la isla. Eso sí, sabía de la situación porque leo prensa y no soy una tarada: estoy en contra de este movimiento antimascarillas porque la situación ha sido terrorífica", ha criticado.

LA CUARENTENA DE BOLLAÍN

La actriz, quien ha aprovechado el confinamiento para escribir ocho capítulos de la serie 'Puerto y camino', todavía cree que no está "en el mejor momento" de su carrera. "Como llevo tanto tiempo y sé lo que es, esto es una playa y a veces la marea está más alta o mas baja. Igual que estoy ahora golosona, dejaré de estarlo porque la marea volverá a bajar, pero también volverá a subir", ha incidido.

Por su parte, Bollaín, quien está preparando una nueva película y escribiendo un proyecto de serie, ha destacado que con estos últimos meses ha podido teletrabajar bastante tiempo. "Hubo un momento de bloqueo, en que el mundo entero estaba parado y era una cosa distópica, pero luego lo entiendes mejor", ha concluido, recordando que los quince días de cuarentena que tendrá que pasar al volver a su residencia de Reino Unido "es lo de menos".