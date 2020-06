Actualizada 06/06/2020 a las 20:29

Anne Lukin, la joven artista de ideas propias, vive los días "más felices" de su vida tras su salida como quinta expulsada de 'Operación Triunfo 2020' y haber alumbrado ya dos sencillos con los que, por fin, cree haber demostrado qué camino quiere trazar dentro del mundo de la música.

"Yo quería hacer algo que no había podido demostrar dentro de la academia, cantar mi propia música y con mi propio estilo”, declara visiblemente orgullosa en una entrevista tras sacar este 5 de junio su segundo sencillo, 'Volver a mí', en todas las plataformas digitales.

Lukin (Pamplona, 2001), que ha aprovechado estos meses de confinamiento para la creación artística, define su nueva canción como un tema "soñador y nostálgico, expresado con melodías sencillas y armonías profundas".

"La canción habla sobre lo que yo estaba viviendo en ese momento. Era la primera semana dentro de la Academia y no acababa de encontrarme ahí dentro. Veía que mis compañeros se estaban adaptando, empezaban a componer... Tenía miedo a quedarme estancada, a no sacar lo que yo soy realmente. Habla sobre el miedo a no ser tú y querer volver a serlo", confiesa.

Tras su éxito con 'Salté', su primer sencillo tras salir del programa, la concursante más joven de la actual edición de 'OT' lanza esta canción que compuso dentro de la academia y que ha sido producida por Ricky Falker, artista que jugará un papel importante en la composición de su primer EP.

"Cuando le mandé la canción a Ricky pensé que no tenía ninguna esperanza porque, joder, es Ricky Falker, un genio. Pero cuando la escuchó le encantó, por lo que tuve mucha suerte, enseguida a partir de la maqueta que yo tenía empezamos con la producción hasta llegar al resultado final", declara la pamplonesa.

Además, añade que, está "muy orgullosa" tanto de cómo ha quedado la canción como de su trabajo junto a Falker. "Desde el primer momento él entendió lo que yo quería hacer, cómo lo quería expresar y la sonoridad que quería darle, por lo que ha sido un proceso de producción muy fácil".

A sus 18 años, la joven artista ha descubierto un don innato para componer, puesto que ya lleva escritas seis canciones, de las cuales, algunas de ellas formarán su primer EP.

"Todavía no tengo claro qué canciones lo conformarán, queda mucho tiempo todavía por delante para tomar esta decisión; lo que sí sé es que ni 'Salté' ni 'Volver a mí' van a entrar. Son canciones que están ligadas a 'OT' y a lo que viví dentro, y con el EP quiero mostrar otra cara diferente”, cuenta.

Aunque se define como 'indie' -porque señala que es lo que le sale componer- le apetece experimentar dentro del mundo musical: "Me apetece probar diferentes campos, me gustaría hacer algo más movido estilo La Casa Azul o Zahara (grupo y artista con los que le encantaría colaborar). Tengo muchas influencias y quiero ir probando".

La navarra, que estrenará el EP en exclusiva en el Festival de Pedralbes de Barcelona a finales de verano, declara que no se pierde ni una sola gala de sus compañeros, cada miércoles por la noche se queda pegada al televisor a ver lo que pasa.

Y, aunque el programa de La 1 está por finalizar, no se decanta por quién va a ganar: "Son mi familia, es imposible elegir entre ellos, no me sale", concluye entre risas.

