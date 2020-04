El festival de festivales, en casa

28/04/2020 a las 06:00

Algunos de los principales festivales de cine del mundo se han unido en We Are One: A Global Film Festival, de diez días de duración, que tendrá lugar de manera exclusiva en YouTube de modo gratuito.

El festival, que comenzará el miércoles 29 de abril en YouTube.com/WeAreOne, contará con programación seleccionada por los festivales de Annecy, Berlín, Cannes, Guadalajara, Jerusalén, Karlovy Vary, Locarno, Londres, Macao, Marrakech, Mumbai, Nueva York, San Sebastián, Sarajevo, Sundance, Sydney, Tokio, Toronto, Tribeca y Venecia, entre otros, que ofrecerán al público historias procedentes de todo el mundo, proporcionando a los cineastas un altavoz en un escenario global.

Una parte esencial de los festivales de cine es la convicción de que los artistas y creadores tienen el poder de unir a las personas y generar conexiones significativas, en un momento en que el mundo más lo necesita. A través de We Are One: A Global Film Festival, el público no solo podrá conocer diferentes culturas a través de una nueva perspectiva, sino que también podrá apoyar a las comunidades locales mediante la donación directa a organizaciones que contribuyen a la asistencia de los afectados por la Covid-19. El festival destinará sus beneficios a la OMS, así como a las entidades de cada territorio. “A menudo hablamos del poder de las películas para inspirar y unir a las personas más allá de las fronteras y las diferencias para ayudar a sanar el mundo. Todo el mundo necesita sanarse en este momento”, señala Jane Rosenthal, cofundadora de Tribeca Enterprises, que organiza el evento con Youtube.