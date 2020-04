Rozalén presenta 'Aves enjauladas', una canción solidaria sobre el coronavirus

Actualizada 17/04/2020 a las 16:38

Rozalén ha presentado en sociedad ‘Aves enjauladas’, una canción que, como ella misma explica nació “en las primeras semanas de este confinamiento”. Con una letra que recoge los sentimientos y emociones que están trayendo esta época de confinamiento, la canción tiene un objetivo social, ya que todo lo recaudado irá destinado a una red de pisos para mujeres y familias en riesgo de exclusión social que apoya la ONG @entreculturas. “Si esto es difícil para la mayoría, aún lo es más para las personas que de por sí no tienen una vida fácil... GRACIAS infinitas a todos los artistas que, desde sus hogares, la han vestido de esta manera tan preciosa en tiempo récord”, explica Rozalén en sus redes.

Estas son las personas que han participado en la creación de ‘Aves enjauladas’: Arreglo musical y guitarras: Juan Guevara Piano: Alvaro Gandul Batería: Tony Mateos Bajo: Guillermo Vadalá Mezclas: Felipe Guevara Mastering: Carlos Hernández A&R: Javier Portugués Ayudante de producción: Diego Montoto Lyric Video: Alba Fernández Producido por Ismael Guijarro.

Os dejamos el vídeo y la letra de esta canción, que nos invita a reflexionar sobre todo lo que se está viviendo durante estas semanas de encierro en nuestros propios hogares.

Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte

Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos

Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos

Para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo

Me pondré ante mi abuela y de rodillas

Pediré perdón por las veces que la descuidé

Brindaremos por los que se fueron sin despedida

Otra vez, otra vez

Pero mientras los pájaros rondan las casas nido

Una primavera radiante avanza con sigilo

He zurcido mis telitas rotas con aguja e hilo

Me he mirado, valorado, he vivido

Somos aves enjauladas

Con tantas ganas de volar

Que olvidamos que en este remanso

También se ve la vida pasar

Cuando se quemen las jaulas

Y vuelva a levantarse el telón

Recuerda siempre la lección

Y este será un mundo mejor

Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte

Sonreiré, le daré las gracias a quién me cuide

Ya nadie se atreverá a burlar lo importante

La calidad de la sanidad será intocable

No me enfadaré tanto con el que dispara odio

Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio

Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría

Construir, construir