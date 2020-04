Dónde ver películas y series gratis durante la cuarentena por coronavirus

Actualizada 07/04/2020 a las 13:22

Durante el confinamiento por la epidemia de coronavirus, muchos son los que están haciendo acopio de películas, series y demás contenidos audiovisuales para pasar los días de la forma más entretenida posible. A continuación, recogemos algunos de los servicios de entretenimiento disponibles a día de hoy y, lo más importante, que ofrecen el primer mes gratuito de suscripción, la mejor manera de acceder a las mejores series y películas sin salir de casa y de manera totalmente legal. Son los siguientes:

1. Movistar+ Lite. La compañía ha reforzado recientemente su oferta infantil con motivo del estado de alarma, así como sus contenidos deportivos, y ha decidido ofrecer el acceso totalmente gratuito a cualquier interesado durante el primer mes, sea o no cliente. Para darse de alta solo hay que dar nombre, apellidos y número de DNI, además del número de cuenta bancaria, que no se utilizará salvo en el caso de que el usuario quiera seguir suscrito vencido ese primer mes. A su oferta estándar suma canales infantiles como Nickelodeon Junior, Disney Channel o Disney Junior, entre otros, y la oferta deportiva de su canal propio, #Vamos.

2. Amazon Prime Video. La del servicio VOD de Amazon es una de las ofertas más ambiciosas y variadas del mercado. Contiene contenidos para todas las edades y en todos los géneros, entre series y películas. También ofrece la posibilidad de disfrutar del primer mes de forma totalmente gratuita, aunque hay que tener cuenta Prime previamente. Contiene series de éxito como 'La maravillosa Sra. Maisel', 'The Expanse' o 'Downton Abbey' y películas como 'Estafadoras de Wall Street' o 'Beautiful boy, siempre serás mi hijo'.

3. Sky. Series, películas, programas infantiles y también contenidos en directo. Sky tiene de todo y muy variado, y también ofrece el primer mes de manera gratuita. Contiene material de AXN, el canal Fox, TNT, Syfy, Calle 13, MTV, TCM, Fox Life, AXN White, Canal Historia, Comedy Central, National Geographic, Nickelodeon y Disney Junior. Los interesados en darse de alta para este primer mes solo tiene que registrarse en su página web, sky.es.

4. YouTube Premium. Aunque la plataforma de vídeo de Google ya ofrece muchos contenidos en abierto, la suscripción, aunque sea solo en el caso de un mes gratis, brinda la ventaja de evitar toda la publicidad dentro y fuera de los contenidos. Es ideal para padres que utilizan YouTube para buscar canales infantiles para sus hijos como 'Los Cantajuegos' o 'Baby Einstein'.

5. HBO. Es la única plataforma que ofrece solo dos semanas de suscripción gratuita en vez de un mes entero, pero merece mucho la pena echar un vistazo a su catálogo. 'The New Pope', 'A dos metros bajo tierra', 'Juego de Tronos', 'Big Little Lies'... HBO contiene muchas de las mejores series de los últimos tiempos y es ideal para programar maratones en casa. También cuenta con contenidos infantiles como 'Looney Tunes' o 'Doraemon'. Además de esas dos primeras semanas gratuitas, desde el pasado 3 de abril HBO ha liberado series, películas y documentales sin necesidad de suscripción.

