HBO: series y películas gratis durante la cuarentena

Actualizada 07/04/2020 a las 12:21

Servicios de reproducción de música, plataformas audiovisuales, canales de televisión de pago como el caso de Movistar+ y, ahora, la plataforma de vídeo en streaming HBO. Muchas son las empresas de entretenimiento que en las últimas semanas han liberado contenidos de pago para contribuir a hacer más llevadera la vida en las casas durante el estado de alarma por la epidemia de coronavirus.

Los responsables de HBO, plataforma donde hemos podido ver series como 'Juego de Tronos', 'True detective' o, más recientemente, 'Big Little Lies' han decidido facilitar de manera gratuita las siguientes series para que cualquier ciudadano pueda verlas de manera totalmente gratuita en HBO NOW y HBO GO: 'Los Soprano', 'The Wire', 'Ballers', 'Barry', 'Silicon Valley', 'Six Feet Under', 'Succession', 'True Blood' y 'Veep'. También estarán disponibles los documentales 'The Apollo', 'Elvis Presley: The Searcher', 'The Case Against Adnan Syed', 'I Love You', 'Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter', 'The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley' y 'Jane Fonda in Five Acts', y películas como 'Pokémon Detective Pikachu' o 'The Lego Movie 2'. Así lo anunciaron a través de Twitter:

My bosses want me to tell you these series will be available to stream on HBO NOW and HBO GO for free starting tomorrow:@BallersHBO

Barry@SiliconHBO

Six Feet Under

The Sopranos

Succession

True Blood@VeepHBO

The Wire#StayHomeBoxOffice — HBO (@HBO) April 2, 2020

En total, la compañía ofrece desde el pasado viernes 3 de abril cerca de 500 horas de entretenimiento, entre series, documentales y películas de Warner Bros. que se pueden disfrutar de forma totalmente gratuita a través de las aplicaciones para móvil y tablet de HBO o bien accediendo a los portales hbonow.com y hbogo.com.

Te puede interesar

Te puede interesar