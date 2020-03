Coronavirus en Navarra: La cultura navarra, en suspenso

13/03/2020 a las 09:19

El coronavirus está cerca de fulminar la actividad cultural en Navarra durante al menos las próximas dos semanas. El Teatro Gayarre, salas de cultura de varias localidades, la Federación de Coros de Navarra, el Orfeón Pamplonés o escenarios de conciertos como el Zentral, Subsuelo o Tótem, entre otros lugares y entidades, suspendieron este jueves toda su actividad para evitar la propagación de la enfermedad. Sí hay quien tratará de mantener su programa, ateniéndose a las restricciones marcadas por el Gobierno de Navarra: en la Casa de Cultura de Villava, la Escuela Navarra de Teatro el Museo Universidad de Navarra, por ejemplo, reducirán sus aforos en varios conciertos y espectáculos.

Las cancelaciones hechas públicas se suman a las que se conocieron ya el martes y miércoles, cuando se suspendieron entre otros eventos, el festival Iruña Rock en el Navarra Arena o el concierto Sigo siendo Joven. Viaje a los 90 que iba a tener lugar este fin de semana en Tudela.



EL GOBIERNO ENDURECE LAS CONDICIONES

En su comparecencia de la tarde de ayer, en la que la presidenta María Chivite anunció entre otras medidas el cierre de los colegios, puso condiciones más dura para la celebración de eventos a cubierto. El miércoles el Ejecutivo ordenó aplazar los eventos donde se esperaba público de las zonas de contención reforzada y prohibió eventos de más de 1.500 espectadores. Ayer ese máximo se redujo a 1.000 y, además, en espacios cerrados, se ha reducido a un tercio el aforo permitido.



CIERRE DEL GAYARRE Y LA RED CIVIVOX

Pasadas las 18.30 horas el Ayuntamiento de Pamplona anunciaba una decisión que se llevaba discutiendo durante casi todo el día: el cierre de buena parte de los servicios municipales, entre ellos el Teatro Gayarre y la red Civivox. En el auditorio municipal habían seguido trabajando con normalidad para cubrir su apretada agenda del fin de semana. Nadie les había informado del posible cierre, y todavía ayer por la mañana habían celebrado una rueda de prensa para presentar el espectáculo de Les Ballets Jazz de Montreal, una prestigiosa compañía de danza, previsto para hoy. No saldrá a escena, del mismo modo que se cancelan la obra El juicio final. Juan Amodeo de mañana, el concierto Spartacus del domingo y la ‘performance’ La memoria de la carne del lunes. La suspensión de las actividades del teatro, como ocurre con todo el resto del programa municipal, se alargará durante 15 días y afectará también, entre otras, a la comedia No te metas en política de dentro de dos fines de semana o al montaje de magia y circo Acróbata y arlequín.

Tampoco habrá actividad cultural en los centros Civivox, en la que iba a representarse estos das las distintas obras que conforman la Quincena de Teatro Universitario o un concierto de flamenco jazz con Ekhi y Urko Ocaña, entre otras actividades.



BALUARTE APLAZA SUS ESPECTÁCULOS

Ya durante la mañana de ayer, Baluarte anunció que, para cumplir la indicación del Gobierno de Navarra de no superar los dos tercios del aforo total en espacios cerrados, que después el Gobierno además a restringir más, se habían cancelado finalmente las funciones de Los Luthiers de hoy y mañana. La devolución del importe de las entradas se realizará por el mismo medio en el que fueron adquiridas, se indicaba en el comunicado.

Ya por tarde, la Fundación Baluarte señala que aplazaba los espectáculos previstos para las próximas dos semanas. Se trata de la función del programa Baluarte Txiki Quién teme al lobo feroz, el concierto Voces de Cine del ciclo Baluarte Cámara , y los conciertos de abono que la Orquesta Sinfónica de Navarra tenía programados para las días 19,30, 26 y 27 de mayo. “Fundación Baluarte ha tomado esta decisión al no poder garantizar que no se superará la indicación en cuanto a aforos máximos dentro de las salas. En el momento en que sea posible Fundación Baluarte dará a conocer las nuevas fechas de celebración de los espectáculos” que se dio a conocer por la tarde.

Horas antes había sido la Orquesta Sinfónica de Euskadi la que había anunciado la cancelación de los cinco conciertos del programa Fantastique que estaban previstos entre el 16 y el 21 de marzo “debido a lo instado por las instituciones públicas y por un principio de responsabilidad social”. La gira comenzaba este lunes en el Baluarte.

Sí continua abierta en el Palacio de Congresos la exposición Van Gogh Alive-The Experience, una muestra audiovisual basada en la obra del pintor holandés. Los responsables de la muestra ya anunciaron el miércoles que iban a reducir su aforo a la mitad, extremar las medidas de higiene y limpieza y aumentar las distancias entre asientos y pufs.



LA ESCUELA NAVARRA DE TEATRO, A LA MITAD

El centro de la calle Compañía señaló ayer, a primera hora de la tarde, antes de la comparecencia de Chivite, que iban a reducir a la mitad el aforo de su auditorio para cumplir la normativa que había establecido el Gobierno foral. La ENT tiene previstas varias obras en los próximos días: la función Eché mi corazón a freír en la sartén, desde ayer al domingo, la obra Kokkak del grupo Pez Limbo el miércoles y la comedia Everybody Needs Heroes!, con Xabier Artieda el siguiente fin de semana.



LOS COROS DE NAVARRA, CALLADOS POR EL VIRUS

Entre las actividades canceladas por el Ayuntamiento de Pamplona también está el tradicional festival de Música Sacra, un programa de nueve conciertos que iban a celebrarse en la Catedral y varias iglesias de Pamplona, además de en Baluarte, como antesala de la Semana Santa.

En realidad, la actividad de los coros de música se ha parado en su mayor parte. La Federación de Coros de Navarra decidió posponer todos los conciertos en los que iban a participar sus agrupaciones en los próximos días. “Según se desarrollen los acontecimientos relacionados con la propagación del virus, se señalarán nuevas fechas en las que puedan celebrarse los conciertos programados”, decía el comunicado que firmó el presidente de la Federación, Carlos Gorricho. Se trata de una agenda intensa, ya que estaban previstos a lo largo de marzo y abril una docena de recitales en distintas localidades de Navarra. Gorricho confirmó además que con seguridad cuatro de los coros integrados en la Federación y probablemente varios más habían decidido suspender los ensayos.

También el Orfeón Pamplonés y su Escuela Coral suspendieron desde ayer sus ensayos y clases, así como un concierto en Puente la Reina y unas convivencias previstas en Estella este fin de semana. Otras dos convivencias de la Escolanía y el Coro Infantil, previstas ya para abril, quedan a la espera de cómo evolucionen los acontecimientos, informó la entidad, cuyos trabajadores han reforzado además el teletrabajo.



ESTRENO EN MADRID FRUSTRADO

Por su parte, a la Coral de Cámara de Navarra el coronavirus les ha frustrado su estreno en el Auditorio Nacional, donde el sábado 21 iban a presentar su programa Johann Sebastian Bach: alfa y omega, un concierto de música coral con órgano basado en Bach y con composiciones de Mendelssohn, Eslava, Liszt, Brahms o Gorriti. Ese recital lo iban a repetir el miércoles en la Catedral de Pamplona, dentro del Festival de Música Sacra que ha cancelado el Ayuntamiento. La Coral ha suspendido ensayos, que suelen hacer en la casa de cultura de Noáin, también cerrada como precaución ante el coronavirus.

Por su parte, a la Coral de Cámara de Pamplona le tocaba cerrar el 8 de abril el cancelado festival de Música Sacra en la iglesia de los Carmelitas Descalzos, con Membra Jesu Nostri, una de las composiciones más destacadas de Dietrich Buxtehude.



EL MUN ESPACIA AL PÚBLICO

El Museo Universidad de Navarra fue probablemente el espacio cultural navarro que estrenó la fórmula de espaciar al público para cumplir con la norma del Gobierno de Navarra de reducir el aforo en los espacios cerrados. Lo hizo ayer en el concierto de música experimental del grupo gallego Vertixe Sonora, dentro del ciclo Cartografías de la Música. Según señalaba Marta Martínez Arellano, directora de comunicación del centro, el aforo del teatro, 700 asientos, y la afluencia de público prevista les iba a permitir cumplir “las indicaciones de las autoridades locales y sanitarias, así como las líneas marcadas por la Universidad de Navarra”. En la entrada al teatro, que había sido desinfectado el sábado y que iba a volver a serlo tras el concierto, el personal del Museo les indicaba la necesidad de separarse lo más posible.

El MUN, sin embargo, no podrá hacer lo mismo en toda su programación. El concierto de arpa contemporánea programado para hoy en dos sesiones se aplazó debido a que parte de la formación musical procede de zonas de riesgo, Vitoria en concreto. También se suspendieron las actividades destinadas al público infantil durante marzo, y los eventos para alumnos La Noche en Blanco y la final del concurso La Voz de tu Facultad. Sí mantiene dos proyecciones de cine.



MUSEOS ABIERTOS

El Museo Universidad de Navarra, en todo caso, continúa abierto al público y permite las visitas tanto a la colección como a las exposiciones temporales, y “estudia en cada caso las actividades programadas”, dice una nota del centro.

Del mismo modo, el Museo Oteiza no había recibido ninguna indicación para su cierre y en principio iba a seguir abierto. Eso sí, se han cancelado visitas escolares y se ha reforzado el control de las entradas.

SE SUSPENDEN LAS ACTIVIDADES EN LAS BIBLIOTECAS

El Ayuntamiento de Pamplona señaló ayer que las bibliotecas, cuya gestión depende del Gobierno de Navarra, no contarán con actividades organizadas por el Consistorio pamplonés. En realidad, se han suspendido prácticamente todas las actividades programadas en estos centros. Al menos hasta primera hora de la noche de ayer, no había noticias de que las bibliotecas fueran a cerrar, aunque algunos municipios, como es el caso de Aranguren, sí lo hizo.

APLAZADAS LAS SEMIFINALES DEL CERTAMEN 'BARDOAK'

La Asociación Navarra de Amigos del Bertsolarismo (Nafarroako Bertsozale Elkartea) anunció ayer el aplazamiento de las dos últimas semifinales del certamen Bardoak de competición por equipos, que se iban a celebrar mañana en Goizueta y Jaunsarats. Según detallaron, próximamente se darán a conocer las nuevas fechas de ambas semifinales. Bardoak también tiene en el aire la celebración de la final, prevista en Estella el próximo día 28.

La Asociación Navarra de Amigos del Bertsolarismo (Nafarroako Bertsozale Elkartea) anunció ayer el aplazamiento de las dos últimas semifinales del certamen Bardoak de competición por equipos, que se iban a celebrar mañana en Goizueta y Jaunsarats. Según detallaron, próximamente se darán a conocer las nuevas fechas de ambas semifinales. Bardoak también tiene en el aire la celebración de la final, prevista en Estella el próximo día 28.

PROYECCIONES CON AFORO REDUCIDO EN LA FILMOTECA



La Filmoteca de Navarra mantuvo ayer su proyección de la tarde, la película Basque Selfie, si bien con la reducción de aforo recomendanda, hasta 117 butacas como máximo. A primera hora de la noche, mantenía igualmente la proyección de hoy (20 horas, 3 euros) de Torre. El día luminoso, una película dirigida en 2017 por Jagoda Szelc que está incluida en el marco del ciclo Cine Polaco, organizado con el Instituto Polaco de Cultura de Madrid junto al Polish Film Institute.

APLAZAN EL CONCURSO DE MONTADICOS Y PULGUICAS

La Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (anapeh) ha aplazado el III Concurso de Montadicos y Pulguicas que debía celebrarse a partir de hoy . La asociación en un comunicado afirma que “espera poder retomar el evento pasada la crisis” y transmite “un mensaje de tranquilidad” asegurando que “en los establecimientos hosteleros se están llevando a cabo todas las medidas necesarias para limitar la trasmisión del virus”.

¿SUSPENDER O REDUCIR AFORO?

¿Cerrar la casa de cultura o mantener la programación con el aforo reducido? Durante el día de ayer jueves, los ayuntamientos fueron adoptando diferentes medidas, cada uno según su criterio

Desde la suspensión o aplazamiento de las actividades culturales programadas hasta el mantenimiento de la programación con el aforo reducido. Durante el día de ayer, los ayuntamientos navarros fueron adoptando diferentes medidas para tratar de contener la epidemia del coronavirus en las casas de cultura.

“Los eventos que se celebren en espacios cerrados, en los que no haya estimación de afluencia de público o participantes procedentes de zonas declaradas de contención reforzada, se limitarán a dos tercios de la capacidad del aforo, con un máximo de 1.500 personas”, dictaba la Orden Foral que se había publicado el día anterior.

Uno de los primeros ayuntamientos en anunciar el cierre de su Casa de Cultura fue el del Valle de Aranguren. Ayer por la mañana ya se podía leer la resolución que había adoptado el consistorio en su página web: “Se acuerda posponer todas las actividades culturales que se celebran en espacios cerrados, por lo que la Casa de Cultura de Mutilva permanecerá cerrada, incluida la biblioteca”. Un aviso similar se podía encontrar también en la web del Ayuntamiento de Ansoáin: “Quedan suspendidos todos los actos programados hasta nuevo aviso”. El Ayuntamiento de Estella también anunciaba en su página web la “suspensión de eventos deportivos, sociales, culturales, de ocio y taurinos previstos en instalaciones municipales cerradas”.

Por su parte, el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea también decidió cerrar su espacio escénico durante los próximos 15 días, aunque en la web del Ayuntamiento no constaba ninguna resolución al respecto. Ayer por la tarde, solo se podían comprar entradas para los eventos programados a partir del 1 de abril.

Desde la Red de Teatros confirmaban la suspensión de la obra ¡Estás en Babia!, prevista para el domingo en la Casa de Cultura de Valtierra.



“SIN COORDINACIÓN"

El Ayuntamiento de Burlada también decidió cancelar todas las actividades culturales, deportivas y de ocio, a partir de hoy viernes y hasta nuevo aviso. “Hemos suspendido toda la actividad de la Casa de Cultura. Se atenderá al público en horario de oficina, pero la Casa de Cultura estará cerrada. Hemos cancelado actividades hasta mediados de abril”, confirmaba ayer Iñaki Gordejuela, gerente del Patronato de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Burlada. “Ante la duda, es mejor cancelar con suficiente antelación. A ver qué pasa en los próximos 15 días”, comentaba. “Pensaba que habría algún tipo de resolución, vía Gobierno o vía Federación de Municipios, para que todos los ayuntamientos adoptáramos una postura conjunta”, señalaba. “No ha habido una coordinación supramunicipal”.

Mientras la Federación Navarra de Municipios y Concejos permanecía reunida ayer por la tarde, cada ayuntamiento iba tomando la iniciativa de manera individual. En el Centro Cultural de Noáin optaron por suspender las dos funciones que tenían previstas hoy viernes y el domingo. “De momento se ha cerrado la biblioteca y se han suspendido los espectáculos de este fin de semana. Nos han dicho que no se pueden concentrar más de doce personas en un espacio cerrado”, detallaba Yolanda Marco, administrativa del Centro Cultural. En otros espacios, como el Auditorio del Carmen de Sangüesa o el Centro Cultural Iortia de Alsasua, aseguraban que no les habían dado ninguna instrucción. “Hemos recibido muchas llamadas para saber si manteníamos el cinefórum de esta tarde”, señalaban desde el Centro Iortia.

Por su parte, la Casa de Cultura de Villava optó por mantener su programación con el aforo reducido. “Afortunadamente, hemos llegado a tiempo de bloquear un tercio del aforo”, confirmaba José Vicente Urabayen, técnico de Cultura de la Casa de Villava. Por tanto, se mantenían las dos funciones de La mordaza, el nuevo montaje del grupo El Bardo, programada para mañana y el domingo.

Asimismo, Villava especificó el aforo con el que se celebrarán los espectáculos programados para este mes. Con capacidad para 290 espectadores, el aforo máximo quedará restringido a 193.

JUAN CARLOS CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS (FNMC): “A DÍA DE HOY, NO HAY OBLIGACIÓN DE CERRAR LAS CASAS DE CULTURA"

La Federación Navarra de Municipios y Concejos mantuvo ayer por la tarde una larga reunión para plantear posibles medidas de cara a contener el contagio del coronavirus. “En Peralta hemos decidido suspender todas las actividades desde mañana sábado hasta el 29 de marzo”, señalaba ayer Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta y presidente de la FNMC. “Entendemos que es una medida necesaria de cara a evitar las posibilidades de contagio, pero a día de hoy no hay ninguna obligación más allá de la que establece la orden foral que se ha publicado para regular este tipo de situaciones”. En opinión de Castillo, dicha orden “es un poco ambigua y difícil de concretar”. Hoy, la Federación mantendrá otra reunión para ver lo que se está haciendo en cada ayuntamiento. “Trataremos de ver si se puede unificar algún criterio a la hora de tomar medidas, pero será a efectos de recomendación y no de obligado cumplimiento”, comentó. Según contó, algunos ayuntamientos contactaron con la Federación para preguntar cómo debían proceder a la hora de concretar medidas. “Salvo que haya una orden foral que vuelva a decir algo diferente a lo que se ha dicho hasta ahora, a día de hoy no se puede obligar a una casa de cultura a que cierre o suspenda toda su actividad”, explicó.