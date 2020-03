Actualizada 10/03/2020 a las 11:29

La película 'Dolor y Gloria' y la serie de televisión 'Estoy vivo', han sido las triunfadoras de la noche en la 29 edición de los Premios de Unión de Actores y Actrices que se ha celebrado esta noche en el Circo Price de Madrid. La película del director manchego se ha hecho con tres galardones de los seis a los que optaba: mejor actor secundario, Leonardo Sbaraglia, mejor actor y actriz de reparto, Asier Etxaendia y Julieta Serrano, respectivamente.



En la categoría de mejor actriz y mejor actor protagonista, Karra Elejalde por 'Mientras dure la guerra' y Belén Cuesta por 'Trinchera infinita', respectivamente, ninguno de los dos actores ha podido acudir a recoger el galardón, pero han dejado un mensaje en el que han expresado su gratitud a los compañeros por reconocer su trabajo.



Etxaendia ha puesto el punto cómico de la noche al recoger tanto el premio de su compañero de reparto, Sbaraglia, como el suyo mismo: “Después de tantas nominaciones por fin me dan un premio por esta película, ahora manda narices que quienes me reconozcan seáis vosotros”, ha señalado el actor levantando las carcajadas de todo el público.



En la categoría femenina de reparto, la vencedora, Julieta Serrano ha mostrado de nuevo lo mucho que ha significado para ella este papel: “Yo creí que había acabado la vida de los premios, pero resulta que no y este, de todos los que me han dado este año me hace más ilusión porque me lo dais vosotros y vosotras”, decía orgullosa.



En cuanto al apartado televisivo, 'Estoy vivo' fue la ficción más premiada con galardones para Alejo Saura que recoge el premio a mejor actor secundario, y Goizalde Núñez como mejor actriz de reparto.



“Que hayáis considerado mi trabajo merecedero de nominación es la ostia, pero que me lo hayáis concedido es más aún que genial. Se lo quiero dedicar a las cuatro mujeres de mi vida porque gracias a ella mi vida es más fácil, me ayudan y apoyan constantemente y hacen que continúe por el buen camino”, agradeció emocionado Saura.



Por su parte, los ganadores tanto de mejor actor protagonista, Javier Cámara, como mejor actriz secundaria, Carmen Ruiz, han decidido dedicar este premio “tan importante” a sus representantes, ya que es “una profesión muy importante y está poco valorada”, señalaban.



Candela Peña, quien no pudo asistir a la gala por estar rodando la segunda temporada de “Hierro”, fue premiada como actriz protagonista por su papel en esta serie, mientras que Fernando Cayo hizo lo mismo en la categoría masculina de actor de reparto por su trabajo en 'La casa de papel'.



En teatro, la obra 'Las cosas que no son de verdad' ha hecho pleno de premios en cuanto a nominaciones se trataba, alzándose con el de mejor actriz protagonista para Verónica Forqué y mejor actriz secundaria para Pilar Gómez. Sin embargo, el discurso más aplaudido por la platea del Circo Price ha sido el del actor Fran Cantos al recoger el premio a mejor actor de reparto por la obra 'Jauría'.



“El machismo provoca obras y acciones como estas, por eso quiero dedicar este premio a todas las mujeres que salieron ayer a la calle y a las que no. No es necesario que sean nuestras hermanas, madres, esposas o hijas agredidas para que nos duela, no, cada vez que una mujer sufre una agresión nos tiene que doler por igual, por eso hay que erradicar estos maltratos”, dijo el actor entre lágrimas.



En la categoría masculina de mejor actor protagonista y mejor actor secundario, han recaído sobre Nacho Guerreros por 'Juguetes rotos' y Víctor Clavijo por 'Lehman trilogy', respectivamente.



LOS PREMIOS MÁS ESPECIALES DE LA UNIÓN DE ACTORES

En esta edición, marcada por una clara reivindicación de la mujer por la igualdad de derechos y de profesión, la polifacética actriz Pilar Bardem ha recogido el premio “Mujeres de la Unión” y que ha dedicado a todas aquellas mujeres que sufren maltrato. “Hay que seguir luchando por nuestros derechos y apoyando a nuestras hermanas de otros países que están peor que nosotras”.



El galardón “A toda una vida”, un premio que pone en valor la dedicación, la entrega y la pasión por la profesión cinematográfica, lo recibió Carmen Maura, quien no ha podido venir a recoger el premio al estar actuando en París, pero ha mandado un mensaje de agradecimiento.



“Muchas gracias a la Unión por darme este premio, premio que además me lo entregáis por mi carrera por lo que estoy doblemente agradecida. Para mí ser actriz ha sido y es maravilloso. Entré muy perdida en la profesión, pero gracias a la ayuda de todos los compañeros que he tenido soy la actriz que soy ahora”, afirmaba.



En cuanto al Premio Especial, un premio que otorga la Junta de Gobierno de la Unión de Actores y Actrices y en el que se destaca la ayuda al campo de la interpretación, en esta 29 edición ha recaído sobre el Sindicato de guionistas de España, ALMA, por desempeñar un papel tan fundamental en la cultura del país.