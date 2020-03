Los escolares de París y los indígenas del Amazonas comparten Punto de Vista

Actualizada 07/03/2020 a las 21:01

El festival Punto de Vista ha regalado un momentazo a la película que ruedan estos días en Pamplona varios adolescentes franceses. Protagonistas de 'Un film dramatique', en la que Éric Baudelaire retrata la rutina, las aspiraciones y la visión del mundo que anida en la escuela de secundaria Dora Maar, a las afueras de París, los protagonistas del filme decidieron seguir haciendo otra película una vez que el proyecto de Baudelaire había concluido. Por eso llegaron con una cámara al festival pamplonés y grabaron al público mientras presentaban el largometraje este viernes 6 de marzo en la Sección Oficial; el sábado también han podido captar para su futura película cómo 'Un film dramatique' ganaba ex aequo el Gran Premio Punto de Vista, el principal del certamen, dotado con 10.000 euros.

Los estudiantes del Dora Maar y Baudelaire, que en la presentación del viernes declaró su amor por Punto de Vista, "el mejor festival del mundo" según proclamó, comparten el premio con 'Apiyemiyekî?, de la brasileña Ana Vaz. El jurado considera que 'Apiyemiyekî?', de 27 minutos, es "una evocadora y lírica película que inventa un nuevo lenguaje de superposición para seguir el trabajo de un activista de derechos humanos que descubre la oscura y todavía vigente historia de crímenes genocidas contra pueblos indígenas de la Amazonía brasileña".

El Premio Jean Vigo a la mejor dirección, dotado con 5.000 euros, ha ido a parar a manos de Lawrence Abu Hamdan por la película sobre la guerra civil libanesa 'Once Removed'. El protagonista de su película es Bassel Abi Chahine, un escritor e historiador de 31 años que hace un gran inventario de objetos relacionados con la contienda y que se considera a sí mismo la reencarnación de un soldado muerto, con la capacidad de recordar detalles de una guerra que en su mayor parte tuvo lugar antes de que él naciera. "Es muy poco frecuente que una película pueda asombrar y enseñar al mismo tiempo", considera el jurado.

'Now, at Last!', la película sobre el oso perezoso de Ben Rivers, se ha hecho con el premio al mejor cortometraje, dotado con 3.000 euros. La obra, según el jurado, es "una alegre y profunda oda al tiempo cinematográfico". "Este absorbente retrato de un perezoso de Costa Rica combina el cine observacional en blanco y negro con vibrantes pasajes musicales para recordar al espectador el poder del cine para revelar y alterar respetuosamente la alteridad y la otredad", sentencia.

El público, por su parte, ha decidido a través de la urna instalada a la salida de las proyecciones, que la mejor película de este Punto de Vista ha sido 'Overseas'', de Sung-A Yoon. El premio, dotado con 1.650 euros, recompensa así este duro retrato de uno de los centros de formación por el que pasan las cientos de miles de mujeres filipinas que abandonan su país cada año para trabajar como empleadas domésticas en países ricos.

'Queen', de la británica Kathryn Elkin, por su parte, se lleva dos reconocimientos. Esta película que con humor aborda cuestiones como el embarazo de la propia artista, el trabajo y el arte, recibió una mención especial del jurado y el Premio de la Juventud (otorgado por un jurado de jóvenes con 1.500 euros). Ha habido una segunda mención especial del jurado oficial para la película 'Aquí y allá', de Melisa Liebenthal.

Por último, el proyecto ganador de X Films ha sido este año 'Tengan cuidado ahí afuera', de Alberto Gracia, "por su apuesta por lo politico en este tiempo convulso", según el jurado de este apartado. "El proyecto toma como punto de partida la subcultura punk y la juventud de los años 80 en Pamplona para traerla al presente y reflexionar sobre la pérdida de referentes", razona en su decisión.