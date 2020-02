Carolina Durante quiere un cambio para que su segundo disco suene "distinto"

Actualizada 25/02/2020 a las 11:12

El grupo Carolina Durante busca otros sonidos para su segundo disco, con el que no pretenden un "cambio radical" sino "probar cosas" y que suene "distinto" a su primer trabajo, con el que esperan empezar a hacer gira en América Latina, posiblemente "en mayo", aunque aún no tienen fechas anunciadas.



En una entrevista tras su paso por Escenario Santander, donde presentaron su primer disco "Carolina Durante", los cuatro componentes del grupo madrileño reconocen que no esperaban la respuesta de público que han tenido hasta ahora, ni siquiera haber cumplido el sueño de actuar en el Wizink Center -donde estarán en diciembre-, aunque siguen soñando con acabar tocando en el Bernabéu.



En vuestra primera gira habéis agotado las entradas en varias ciudades ¿Os lo esperabais?

Martín (bajista).- No, en ningún momento esperábamos estar donde estamos ahora. Son cosas que puedes llegar a esperar, pero en un principio no.

Diego (cantante).- Yo esperaba más esto (el resultado de su gira), que todo lo que nos ha ocurrido previamente.



Habéis sido mejor disco del año 2019 y algunos de vuestros temas se consideran himnos generacionales ¿Sentís presión a la hora de grabar nuevas canciones? ¿Habéis encontrado una fórmula que sabéis que funciona?

Diego.- Yo más que presión noto que somos más exigentes con lo que hacemos. La pauta principal sigue siendo que nos molen las canciones que hacemos, pero sí es verdad que al principio nos molaba absolutamente todo lo que tocábamos y ahora no. Ahora somos un poco más exigentes, es más fácil que digamos esto no nos mola, pero nunca ha habido una fórmula.

Martín.- Hay canciones que se componen de un modo muy diferente, porque no consideramos que haya una manera clara de componer. Hay muchas maneras de hacerlo.



Habéis hecho vuestro primer 'cameo' en una película ¿Pensáis que os puede abrir las puertas a un nuevo público?

Diego.- No lo sé, a lo mejor hay gente a la que le pica la curiosidad. A mi me han hablado bastantes personas conocidas que la han visto, y me han dicho que dicen muchas veces nuestro nombre. No creo que abra las puertas de nada, pero para gente curiosa que se entere de que existimos y nos escuche sí, eso seguro.



Habéis anunciado una nueva salida al extranjero ¿Cómo os habéis visto fuera de España? ¿Cómo ha sido la acogida del público?

Martín.- La verdad es que cuando fuimos a Berlín y a Londres fue una pasada. Fueron conciertos bastante diferentes. Yo creo que en Berlín si vino más público alemán que a Londres público inglés. En Londres fue todo público español, pero vimos que fuera la gente española también tiene ganas de vernos, y por eso volvemos.



¿Por dónde más un gustaría girar?

Diego.- Sudamérica. Yo creo que en mayo o por ahí, estamos a punto de anunciarlo.



¿Estáis pensando ya en un segundo disco? ¿Tenéis la idea de continuar con el mismo estilo de música o queréis experimentar sonidos y temáticas nuevas?

Mario (guitarrista).- La idea es cambiar, tampoco un cambio radical, pero no sé, nos gusta probar cosas y es que es muy aburrido estar haciendo todo el rato lo mismo. Entonces supongo que el disco sonará distinto.

Martín.- Todavía no creo que hayamos encontrado un estilo, sobre todo con un disco, porque en directo está muy trabajado, pero en grabaciones todavía no creo que hayamos encontrado el sonido más óptimo o el que más nos gustaría. Estamos haciendo pruebas ahora, acabamos de grabar y para el disco seguirá habiendo cambios seguramente.



¿Os gustaría tener una colaboración en ese disco?

Diego.- El disco lo reservamos un poco más para nosotros, no así en singles o canciones sueltas, que hemos tenido colaboraciones como el año pasado con Amaia. En este nuevo disco creo que, a lo mejor, podríamos hacer algo del estilo. Nos gustaría con muchísima gente. Hace poco estuvimos hablando con la gente de Él mató a un policía motorizado.

¿Por qué Carolina Durante está teniendo este éxito en tan poco tiempo?

Martín.- De alguna manera creo que se juntan sonidos de hace muchos años, que le gustan a todo el mundo como el rock, y eso juntado a la voz de Diego, que tampoco es una voz muy usual en el indie de hoy en día. Es decir, tener a alguien que te está gritando a la oreja no es lo que suele hacer la gente. Es esa mezcla de algo que te suena familiar y algo que de alguna manera es novedoso en la escena actual, además de que en los directos nos está yendo bien, nos lo estamos currando.



Empezasteis con la intención de tocar por salas de Madrid y vuestra aspiración era telonear a Los Punsetes. Ahora que lo habéis conseguido y que habéis tocado por todos los festivales y salas del país ¿Dónde os ha hecho más ilusión actuar?

Diego.- El otro día nos pusimos a pensar en conciertos que nos habían hecho especial ilusión y es que hay muchísimos. Nosotros antes de montar el grupo íbamos a festivales, bueno, seguimos yendo. Creo que el FIB, por ejemplo, ha sido algo que nos ha hecho especial ilusión porque llevábamos yendo desde los 16 años y de repente hay un año que no estás en el camping sino en el escenario tocando. Es un cambio que mola bastante.

Hace un año, os preguntaron qué os gustaría que pasara con el disco o cuál era vuestro objetivo y respondisteis: llenar el Wizink Center. Ahora que tenéis fecha para el concierto en diciembre ¿Qué sentís que os queda por hacer?

Martín.- Llenar el Bernabéu. El siguiente paso.



¿Qué banda española creéis que será la próxima Carolina Durante este año?

Martín: No sé, me gustaría que Yawners, Medalla o La Plata lo petasen, pero no va a pasar. Lo siento porque les quiero mucho. Son propuestas muy diferentes.

Diego.- Yawners tiene la cosa de que canta en inglés y eso ya te limita.

Juan (Batería).- Las Cariño, yo creo.

