El artista interdisciplinar libanés Rabih Mroué, invitado a Punto de Vista 2020

El artista libanés Rabih Mroué realizará dos actividades en el Festival Punto de Vista: el taller “Absent but Liable to Come Back” (“Ausente pero obligado a volver”) en Punto de Vista Labs y la conferencia no académica “Make Me Stop Smoking” (“Haz que deje de fumar”) en la sección DOKBIZIA.

Nacido en Beirut y residente en Berlín, Rabih Mroué es director de teatro, actor, artista visual y dramaturgo. Es cofundador del Beirut Art Center (BAC) y editor de la revista TDR/ The Drama Review. Ha actuado y expuesto a nivel internacional en dOCUMENTA (13), MoMa y el Centro Pompidou, entre otros. Cabe destacar sus colaboraciones en cine con los artistas Joanna Hadjithomas y Khalil Joreige, entre otros.

El taller se realizará en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte el viernes 6 de marzo. La inscripción se abrirá un mes antes de su realización en la web www.centrohuarte.es . 'Absent but Liable to Come Back' se centrará en la idea de la ausencia, reflexionando sobre ella a través de preguntas sobre cómo afrontar la desaparición, el vacío, la memoria, los rumores, la guerra y la muerte. La ausencia como la posibilidad de jugar con las nociones de verdad y falsedad, realidad y ficción, para eliminar las huellas, pasar de un lado a otro, invertir las señales, alterar las normas y revolucionar las certezas, que nos permite descubrir el papel de la política en la creación de una nueva realidad «irreal» o virtual. Se invita a los participantes a opinar y trabajar, individualmente o de forma colectiva, sobre propuestas que aborden la ausencia y la partida desde sus propias experiencias y sus circunstancias particulares.

La conferencia no académica “Make Me Stop Smoking” es una presentación de ideas en estudio en la que Mroué reconstruye el paisaje radicalmente heterogéneo del Líbano, destruido por crisis y guerras. Reúne innumerables documentos anónimos y personales, vídeos, fotografías, recortes de periódico y relatos de testigos para dar forma a un complejo sistema de sinuosas narraciones. Así se cuestionan la veracidad y la contundencia de los documentos de archivo; el artista negocia la validez de la reconstrucción de la «realidad». ¿Qué sucede cuando un paisaje perdido es reapropiado a través de sus representaciones archivadas? Se realizará el sábado 7 de marzo en Baluarte.

