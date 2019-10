Diez años de los premios Teobaldo a los periodistas navarros

20/10/2019 a las 06:00

En 2009 la entonces junta de la Asociacion de Periodistas tuvo un sueño: Reconocer el trabajo de los compañeros periodistas. "Vosotros sabéis lo complicado que esto, cómo es la jungla en la que estamos. El periodismo es vocación, pasión... es vuestra vida. Y la sociedad a la que servís en ocasiones no os defiende como debería". Miguel Ángel Barón era el presidente de aquella junta que soñó los Teobaldos y ayer, en el décimo aniversario del certamen, tuvo palabras para todos los premiados que a lo largo de estos años han recogido su galardón en Olite. Porque es allí donde se celebra siempre la gala. No podía ser otro lugar que el que fue la casa del rey Teobaldo, ahora convertido en Parador. "Espero que cada año podamos seguir reuniéndonos aquí para aplaudir el buen hacer de compañeros que engrandecen la profesión, que nos reconcilian con el periodismo", afirmó Patxi Pérez, presidente actual de la Asociación de Periodistas. "Compañeros conocidos e incluso desconocidos en ocasiones que se dejan la piel en este mágico modo de vida que eligieron con el objetivo de hacerlo lo mejor posible". Los nueve premiados recogieron emocionados los galardones que representan al rey Teobaldo.

La primera en hacerlo fue la periodista y escritora Begoña Pro, que publica todos los viernes en Diario de Navarra reportajes históricos y que dijo sentirse "muy afortunada por poder dedicar gran parte de su tiempo a lo que ama; la literatura, el periodismo y la esgrima". Pro, en esta impronta de llevar la historia a la sociedad de manera rigurosa y amena, en este último año ha publicado una 'Historia de Navarra para niños'. Así divulga y acerca a los más pequeños nuestra historia, los personajes, los espacios y las tradiciones en un ejercicio de periodismo literario basado en un esfuerzo didáctico. La escritora tuvo en su dicurso un mensaje para los demás premiados "que este premio os dé alas para sobrellevar la jungla informativa".

El propietario de Tierra Estella de comunicaciones que emite para Cadena Cope yCadena 100, Alberto Aráiz fue el siguiente en levantar la estatuilla. Y aprovechó su discurso para reflexionar sobre la despoblación y la "falta de expectativas para el relevo de nuestras generaciones". Y mirando a la presidenta María Chivite a los ojos, asistente a la cena, pidió desde el atril "que los gobiernos trabajen en ello". Chivite asintió desde su asiento.

El periodista deportivo de Diario de Navarra Josetxo Imbuluzqueta recogió su Teobaldo "orgulloso" de poder recibirlo nueve años después de que lo hiciera su padre Gabriel, periodista también de Diario de Navarra hasta su jubilación. "Mi referente, mi maestro y en buena parte el culpable de que yo lleve en la sangre este veneno del periodismo". Imbuluzqueta, como le presentaron durante la entrega de premios "donde mejor se halla es en la montaña, lo mismo en carreras o en cualquier tipo de competición con la naturaleza de fondo, maratones y medias carreras, escalada, expediciones, travesías y aventuras". Y escribe sobre ellos. "Los mal llamado deportes minoritarios. Todos tienen su encanto", defendió. Y dedicó el premio a su familia "que son realmente quienes sufren los extraños horarios que llevamos los periodistas deportivos. Asu familia y a "dos grandísimos periodistas deportivos que nos han dejado hace pocas semanas: Fermín Zariquiegui y Javier Martínez de Zuñiga", dijo emocionado.

Miguel Bidegáin recibió otro de los premios por sus Entrevistas de trabajo en el medio digital Navarra Capital. "Entrevistas que me han permitido conocer a personas que de otra manera hubiera sido imposible" agradeció. Dijo humildemente no creer merecer el galardón. "No me puedo comparar con el resto de premiados", dijo con admiración". Yo sólo he hecho mi trabajo, un trabajo que me gusta". Y recordó en su discurso la precariedad que muchas veces rodea esta profesión. "Tantos compañeros que viven con la angustia de haber perdido su trabajo o con el miedo a hacerlo".

Dos de las mejores fotografías de prensa de este año fueron de Daniel Ochoa de Olza. Tomadas desde el muro que separa Estados Unidos de México salieron publicadas en enero en las portadas del New York Times y el Washington Post. Ayer el navarro recibió por ello un Teobaldo. "No os olvidéis de los hijos pródigos aunque no hayamos vuelto", dijo en un discurso cargado de ironía por ser éste su primer premio en Navarra después de los muchos recibidos internacionalmente. "Me hace especial ilusión porque me lo dan en casa y porque mi padre era periodista y escritor".

Mikel Bernués fue reconocido el viernes por su reportaje Historia de la casa del tejado colorado aquel hospital fundado en 1904 para ser el manicomio Vasco-Navarro. "Cuando son tus compañeros quienes te dan un premio hace más ilusión", aseguró. Bernués en su reportaje describe en tono costumbrista, sencillo y cercano, la vida y la envergadura que tuvieron sus llamados pabellones "de idiotas e imbéciles, furiosos, gritadores, tranquilos o suicidas, locos, orates o alienados" cuidando en marcar el paso del tiempo, ahora que la batalla por borrar del mapa losestigmas asociados a la enfermedad mental. "Mi reconocimiento a todos los periodistas en estos tiempos tan difíciles para la profesión. Que tal y como están las cosas salga diariamente un periódico es un milagro y eso es porque hay grandes profesionales", aseguró.

Por su importante labor de comunicación en la Fundación Xilema Marta Lachén Montes recibió un Teobaldo que dedicó a su abuela María Asunción Díaz Ilarregui, "la verdadera periodista de mi familia, que a sus 91 años me sigue llamando o enviando whatsapps para comentar noticias, artículos e incluso fallos de ortografía o de expresión lingüistica que encuentra en las radios y en la prensa". Xilema es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja con menores, familias, mujeres víctimas de violencia de género, persona sin hogar y personas con patología múltiple, para lograr el bienestar integral de las personas que están pasando por un momento complicado de su vida, persiguiendo la igualdad en todos los aspectos de su significado. "Quiero aprovechar para reivindicar la importancia de la comunicación y más en un ámbito como al que se dedica Xilema. Visibilizar estas realidades difíciles es necesario para que se den cambios de mentalidad, para que se mejoren los recursos, para que se trabaje la prevención que es básica o simplemente para que la gente sepa que puede que a la vuelta de la esquina de su casa haya familias o personas que no lo están pasando bien" reflexionó Lachén en su discurso.

Por su defensa del periodismo en la calle Blanca Basiano recogió también uno de los galardones. A la que durante siete años ha sido la corresponsal de Antena 3 en Cataluña le fue imposible no hablar de los "altercados violentos de estos días que han convertido Cataluña en un campo de batalla". Ella conoce bien lo duro de esas retransmisiones. "Algo muy grave está pasando cuando la prensa se convierte en objetivo de los que solo quieren escuchar a los suyos", dijo explicando cómo en muchas ocasiones le ha tocado trabajar con casco, chaleco y brazaleta de prensa mientras volaban a su lado botellas y adoquines y mientras le insultaban, le gritaban y le escupian. "Insultar y afredir al que está delante de la cámara o al que la lleva al hombro es muy fácil y muy cobarde. Falta mucha empatía, respeto y serenidad. Creo que hoy, más que nunca, toca defender el periodismo, el derecho a la información y denunciar a quien y enseñar a quien la coarta porque el acoso y las agresiones nos convierten en una sociedad menos libre".

Y el Teobaldo al periodista del año fue para Sara Romero Estella por su intensa labor de servicio a la sociedad durante cinco años destacada por Antena 3 noticias en China y Corea del Norte, países donde la libertad de expresión está constantemente amenazada. "Allí he aprendido que en esta profesión es mejor pedir perdón que permiso y que rascar debajo de un titular supone, muchas veces, desobedecer. Durante cinco años, junto con mi compañero Dani Esparza hemos reportajeado el ascenso de Xi Jinping como líder más poderoso desde Mao; el uso de la tecnología punta para controlar a la población… y nos ha costado más de una detención, nervios porque la censura hace que Internet vaya a pedales, alguna lágrima y alguna discusión también", dijo agradecida de "recibir este reconocimiento de manos de los colegas de mi tierra".

La gala terminó con un discurso de la presidenta del gobierno María Chivite en el que tuvo palabras para cada uno de los premiados. También para todos los demás periodistas. "Os pedimos una colaboración leal para que transmitáis verdad con honestidad. No exenta de crítica, por supuesto. A nadie pedimos una adhesión incondicional. Como decía Walter Lippman: donde todos piensan igual nadie piensa mucho".

Etiquetas Sara Nahum

