Actualizada 20/08/2019 a las 11:08

El rockero Elliot Murphy, que ha colaborado en conciertos de Bruce Springsteen y que cuenta con una dilatada trayectoria musical, actúa esta semana en Sangüesa en el marco de los festivales Kultur.

Este programa, impulsado por el Departamento de Cultura y Deporte para llevar espectáculos culturales a todos los rincones de Navarra, llega esta semana a Donamaria (día 22), Sangüesa (día 23) y al Monasterio de Leyre (día 24).

El jueves 22, Javier López Jaso y Marcelo Escrich Quartet, presentan su último disco Aporía en la Torre Jaureguía de Donamaría a las 20:00. Se trata de un proyecto musical que bajo el prisma del jazz y la música improvisada cuenta, también, con influencia de la música argentina, francesa y del folklore vasco. Un laberinto de sensaciones y amalgama de ritmos e influencias a priori incompatibles pero que confluyen y se aúnan en un todo.

El viernes 23 destaca la actuación de la Elliott Murphy Band, en la Plaza Las Arcadas de Sangüesa a las 23:00. Elliot Murphy es un músico rockero neoyorquino con más de 25 años de carrera y que ha editado más de 35 álbumes durante toda su trayectoria musical. Destacan, entre otros, los discos Lost Generation (1975), realizado por el productor de The Doors, Paul Rothschild, el album Night Lights (1976) con la colaboración de Billy Joel y el disco Just a Story from America (1977) con Phil Collins y Mick Taylor.

Recientemente, en 2017 presentó su último disco de estudio Prodigal Son y, en 2018 publicó su último disco en directo “Elliot Murphy is alive” grabado en una famosa sala de conciertos de Bélgica.

Además, ha participado en numerosos conciertos actuando a dúo con Bruce Springsteen durante sus giras europeas.

Murhy también es escritor y ha publicado varios relatos cortos, Café Notes, y dos novelas; Marty May, y el neo western Justicia Poética. También, suele colaborar en revistas como Rolling Stone (USA) o Vanity Fair (Francia), entre otras publicaciones.

En 2015 Elliot Murphy fue nombrado Caballero de las Artes y de las Letras por el Ministro de Cultura de Francia.

Finalmente, el grupo vocal Elkhos actúa el sábado 24 en la iglesia del Monasterio de Leyre a las 19:45. El grupo de música coral, creado en 2004, interpreta obras profanas y sacras de diversas épocas y estilos y, además, fusiona y armoniza obras del folklore vasco.

Selección DN+