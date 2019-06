El Holika de Cortes llega a su recta final

Actualizada 30/06/2019 a las 09:13

La ola de calor que sufre la Ribera no detuvo este sábado 29 de junio las ganas que tenían los ‘holikers’ de darlo todo en la tercera y última jornada del festival musical Holika de Cortes. Si el viernes, según la organización, fueron más de 9.000 las personas que pudieron disfrutar de las actuaciones de artistas como Alfred García, Andrés u Ocer y Rade, entre otros muchos, las previsiones para este ‘asalto’ final eran las de superar los 10.000.

Todos ellos pudieron disfrutar de un buen número de conciertos. Entre los mismos está el que ofreció la ex concursante de la edición de 2017 de ‘Operación Triunfo’, Mimi, con su grupo Lola Índigo, o los previstos, ya de madrugada, de C. Tangana, Albert González, Don Patricio, Luc Loren o Tallarina On Tour.

Medidas contra el calor

Como informaron ayer desde la organización del festival, el viernes se pudo “minimizar en la medida de lo posible las consecuencias de esta extraordinaria ola de calor en estrecha colaboración con las instituciones públicas y con la ayuda de un pueblo de Cortes totalmente volcado con el Holika 2019”.

Unas medidas que, según recordaron, consistieron en instalar numerosos puntos de agua, duchas gratuitas, barras reforzadas y en “el doble de personal sanitario”. “Solo algunos casos puntuales necesitaron de asistencia médica a lo largo de toda la jornada”, valoraron desde la organización. Las citadas medidas continuaron también este sábado..

