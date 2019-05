Knopfler, el señor de la guitarra

05/05/2019 a las 06:00

La de Pamplona es la última de sus seis citas en esta gira por España en la que está presentando su último trabajo 'Down the road wherever', el número 11 de una discografía en solitario que comenzó a desgranar en 1996 con su Golden Heart. Knopfler es de escocés y ha vivido parte de su vida en Newcastle. A Mark se le considera como uno de los guitarristas más importantes de la historia del rock desde que comenzara una andadura de éxitos tremendos con Dire Straits en 1977 publicando un primer disco de título homónimo al año siguiente.

Aquel rock salpicado de blues y de otras influencias tuvo varias etapas. Y aunque el grupo se mantuvo oficialmente hasta 2006 fue casi una década antes cuando dejó de publicar discografía nueva. Desde entonces Knopfler ha estado labrando una carrera en solitario en la que ha sabido confluir musicalmente en un sonido muy personal con algo de rock pero mucho de folk, de country y hasta de música celta. En esa carrera sin los Dire Straits ha participado en otros proyectos compartidos como los de Booze Brothers, The Notting Hillbillies, otro junto a Chet Atkins y otro más junto a la gran cantante country Emmylou Harris.

Zurdo que sin embargo toca la guitarra con la derecha, sin púa y estirando completamente el dedo pulgar casi a modo de palanca (aunque pueda parecerlo no es el único que toca así) se ha convertido con los años en un guitarrista indispensable cuyos riffs intentan imitar muchos de los alumnos de guitarra eléctrica -aunque Knopfler es también un maestro en el toque de las guitarras acústicas- . Posee una colección de alrededor de 120 guitarras de las mejores marcas del mundo que oscilan en precios de entre 50 a 20.000 libras. Es amante de los coches de carreras (también tiene una buena colección). Su última distinción o premio es su reconocimiento en haber ingresado junto a Dire Straits en el Salón de la fama del rock and roll.

SU DIRECTO EN PAMPLONA

Es muy probable que Knopfler presente en el Navarra Arena un repertorio de una veintena de temas (bises incluidos) en los que tocará cinco que corresponden a grabaciones realizadas con su grupo Dire Straits. Tres de los otros temas pertenecen al último disco publicado. El resto repasa su discografía en solitario y algunas de las bandas sonoras de sus películas (ya ha publicado nueve, la última es Altamira de 2016).

En el directo le acompañan Guy Fletcher (teclados), Richard Bennett (guitarra), Jim Cox (piano), Mike McGoldrick (flauta), John McCusker (violín y cistro), Glenn Worf (bajo), Danny Cummings (percusión) e Ian Thomas (batería).

Mark ya reconoció hace unos años a los medios respecto a la forma de armar el repertorio de los conciertos que “la gente siempre quiere escuchar canciones del tu cancionero, y eso es parte de tocar en directo. Tienes que complacerte a ti mismo pero al mismo tiempo es un momento de celebración, están todos ahí para pasarlo bien juntos. Disfruté escribiendo las canciones y disfruté grabándolas así que voy a disfrutar también tocando esas canciones. Son importantes porque han creado hitos en la vida de la gente. Así que cuando subo al escenario y las puedo tocar lo considero un gran privilegio. Y estoy eternamente agradecido por tener esta extraña profesión”.

EL REPERTORIO

Los temas que va a interpretar son Nobody Does That (de Down the Road Wherever), Corned Beef City (de Privateering), Sailing to Philadelphia (de Sailing to Philadelphia), Once Upon a Time in the West (Communiqué), Romeo and Juliet (Making Movies), My Bacon Roll (de Down the Road Wherever), Matchstick Man -en el que aprovechará para presenter a la banda que le acompaña- (de Down the Road Wherever), Done With Bonaparte (de Golden Heart), Heart Full of Holes (de Kill To Get Crimson), She’s Gone (del film Metroland), Your Latest Trick (Brothers in arms), Silvertown Blues (de Sailing to Philadelphia), Postcards from Paraguay (Shangri-La), On Every Street (de On Every Street), Speedway at Nazareth (Sailing to Philadelphia) y Telegraph Road (Love over Golld). Y finalmente en los bises Money for Nothing (Brothers in Arms) y Going Home (del film Local Hero).

