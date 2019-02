Punto de Vista propone a varios artistas reflexionar sobre la voz

22/02/2019 a las 06:00

La ecléctica artista neoyorquina Meredith Monk afirma que la voz nunca miente, una premisa que el Festival Punto de Vista ha lanzado como punto de partida para su sección Dokbizia, un encuentro interdisciplinar fuera de la pantalla que quiere provocar el cruce entre lenguajes y artistas que trabajan en torno a lo real. Para esta edición, que se celebrará en Pamplona del 11 al 16 de marzo, el festival cuenta con cineastas, teóricos, artistas sonoros, escritores y performers como Niño de Elche, Lawrence Abu Hamdan, Xabier Erkizia, Idoia Zabaleta o Érik Bullot.

“La voz es un canal universal pero también un instrumento propio, con matices infinitos, texturas y tonos, que a veces contiene significado y otras propone nuevas formas de comunicación alejadas de la palabra”, explican desde el festival, que remarca lo sugerente “a la par que provocadora” de la premisa de inicio “la voz nunca miente” de Meredith Monk.

Ya están programados los días de los encuentros, que tendrán lugar en Baluarte. El 12 de marzo (martes), a las 20 horas, el artista sonoro y comisario Xabier Erkizia propone “cine para los oídos” en la sesión La voz como interferencia. Ciega, infantil, fantasiosa, cósmica, fundida, multiplicada, diluida, susurrada, amplificada, impostada, doblegada, excitada, recreada... Las principales bases de las teorías sobre la comunicación reposan sobre la voz y se construyen en la palabra. La voz hablada, vocalizada y razonada es el centro en el que pivota toda idea de comprensión, el lugar donde reposa el sentido.

La escritora y académica Erika Balsom intervendrá al día siguiente, a las 17 horas, con la conferencia Amor mundi: documental, arte contemporáneo y el poder descriptivo de la captura de la mente, que identificará y establecerá un diagnóstico de una tendencia clave en las recientes teorizaciones del documental que emergen de este escenario: la denigración de la apariencia superficial. Algo más tarde, a las 20 horas, la escritora Ixiar Rozas ofrecerá la sesión de cine susurrado en 'El mapa no es el paisaje'.

El día 14 habrá tres sesiones: el público podrá asistir a los mantras sobre los males contemporáneos y sus cuidados que propone la bailarina Idoia Zabaleta en la pieza escénica Tengo Tiempo (17 horas); al cine y la investigación de escucha forense del artista libanés Lawrence Abu Hamdan (17 horas) con el programa de películas Double take: leader of the syrian revolution commanding a charge, Walled unwalled, Rubber coated steel y The all-hearing Performance, y a la sesión experimental Los aires llevan mentiras de Niño de Elche.

Para terminar la semana, el cineasta y teórico francés Érik Bullot ofrecerá el viernes (17 horas) la conferencia performativa En voz alta, una reflexión filosófica y divertida sobre la tarea del traductor en el cine, su voz, su presencia física o virtual, jugando con las imágenes proyectadas, el uso de diferentes idiomas (español, francés, inglés) y la traducción simultánea.

