Un contratiempo obliga a Amaia a tener que parar su actuación en los Goya

La cantante navarra Amaia Romero junto a Rozalén y Judit Neddermann, con Manu Guix al piano, fueron las encargadas de interpretar un remix de las cuatro composiciones nominadas al Premio Goya a Mejor Canción Original. Pero antes de comenzar su actuación se produjo un error y la ganadora de Operación Triunfo, con la naturalidad que le caracteriza, salió al escenario y, ante los más granado del cine español y miles de espectadores, explicó que había habido un problema porque no se había oído el sonido de la claqueta que marcaba el inicio de la canción y pidió que se parara la música para poder empezar desde el principio.





"Vale, a ver, espera, que tenemos un problema. No se ha escuchado la claqueta o no sé qué ha pasado, pero hay un problema. Así que, por favor, si se puede quitar la música o algo... gracias", contaba mientras sonreía y miraba a su antiguo profesor en la Academia, quien le miraba desde el piano.

Un error que a cualquier otro cantante principiante le hubiera hecho olvidar hasta la letra, no tuvo ningún efecto negativo en la joven pamplonesa, que interpretó su fragmento de canción con total profesionalidad y con ese sentimiento que transmite y le hizo ganar la edición de Operación Triunfo 2017.

La reacción de Amaia interrumpiendo la actuación para poder comenzarla correctamente generó en los medios de comunicación y en las redes sociales multitud de reacciones y memes. En algunas informaciones se culpaba a la cantante navarra del error y ante esta afirmación salió en su defensa Manu Guix desde su cuenta de Twitter. El músico afirmó con rotundidad que Amaia había salvado el número.

No ha sido así!!!!! El fallo no ha sido de @amaiaromero, ha sido de sonido que no me han abierto monitores y no oía la claqueta ni nada y era imposible empezar el tema. Amaia lo que ha hecho ha sido salvar el número! #Goya2019 https://t.co/tylB4PEvpu