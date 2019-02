Rozalén: "La rapidez, profesionalidad y naturalidad de Amaia nos salvó"

Actualizada 04/02/2019 a las 17:02

La actuación que protagonizaron Rozalén, Amaia Romero y Judit Neddermann fue una de las más esperadas en los Premios Goya 2019.



Las artistas interpretaron los cuatro temas nominados a la Mejor canción, pero un fallo técnico en la música obligó a Amaia a salir al escenario y dar explicaciones al público.



Muchos se tomaron esta disculpa como una metedura de pata de la ganadora de 'Operación Triunfo 2017' y criticaron su intervención en redes sociales. Pero Manu Guix salió en defensa de la de Mendillorri. "No ha sido así!!!!! El fallo no ha sido de Amaia, ha sido de sonido que no me han abierto monitores y no oía la claqueta ni nada y era imposible empezar el tema", escribió en Twitter.

No ha sido así!!!!! El fallo no ha sido de @amaiaromero, ha sido de sonido que no me han abierto monitores y no oía la claqueta ni nada y era imposible empezar el tema. Amaia lo que ha hecho ha sido salvar el número! #Goya2019 https://t.co/tylB4PEvpu — Manu Guix (@ManuGuix) 3 de febrero de 2019



Además, un día después de la ceremonia, Rozalén compartió imágenes de la gala en Instagram en la que aprovechó para agradecer a Amaia su "rapidez, profesionalidad y naturalidad". "Nos salvó de poder interpretar la canción como ensayamos", dijo la cantante.



"Me pareció una gala maravillosa y aún no me creo haberme cruzado con tanta gente que admiro... Sí. Tengo toda la suerte del mundo", concluyó.



