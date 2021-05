Lo que quiere Genaro...

Actualizada 22/05/2021 a las 20:01

Chispúm o, lo que es lo mismo, Sanseacabó. Adiós al año 2020/2021, a la temporada del Centenario rojillo, a la del asentamiento en Primera, esa LaLiga de las Estrellitas que vivirá bajo la amenaza de la Superliga de los abusones y que esperemos sobreviva por el bien de nuestros intereses. Adiós a la jornada pandémica, a esta campaña de querer pero no poder, de no disfrutar del remozado El Sadar, de hartarnos de ver los partidos en la tele, confinados, amascarillados, esperando la llamada para que nos chuten la vacuna y, con el remedio en las venas, pugnar para que regrese algo de lo que conocimos como "normalidad". Si es que alguna vez hemos sido normales, que uno no se tiene por tal. ¿Y ahora qué, Genaro?

Genaro somos todos, parafraseando al "todos somos Negan" de Walking Dead o cualquier iniciativa de agrupación social en torno a un nombre. Genaro es osasunismo, es ilusión, es afición y alegría, es pelea contra toda esta historia que nos ha tocado vivir blandiendo su sonrisa como espada y sin escudo, a porta gayola que dicen los que saben a cuernos o a lo norteño, sin miedos ni temores. Por eso el mérito de Genaro es mayor, porque hay que tener un nosequé especial para mirar la vida con un filtro como el suyo.

Genaro es rojillo. Como muchos de nosotros. Ese velo colorado es el que le acompaña desde años cada fin de semana y lo hace extensible al día a día. Dí que sí, Genaro. Que bastantes penurias padecemos como para no echarle a la vida un rojo y azul con el león en el escudo. Por eso mismo Genaro se plantea ahora una duda, una vez terminada esta temporada tras el choque contra la Real Sociedad a la que le hemos evitado jugar la Liga de la Pera, de nombre Conference. ¿Y ahora qué?

Ahora a El Sadar, Genaro. Ahora todos a curarnos, a ponernos buenos o evitar estar malos, a que se permita volver a ese estadio molón que si lo gozamos con las visitas, con público y durante un partido de competición tiene que ser la caña de España. ¿Te imaginas, Genaro, un Osasuna-Real Madrid con esa grada con asientos rail seat, con la gente cantando a lo loco, los nuestros apretando a los blancos y marcarles un gol? Canela fina y en rama, que dicen en la tele...

Ahora los viajes, Genaro. Poder ir a Vitoria, a San Sebastián, a San Mamés acompañando a los nuestros. Que la vida está muy cara, señorito, pero alguna salida podremos permitirnos, ¿no? Que no todo van a ser AstraZenecas y trabajar, que hay que divertirse, leñe, que nos lo hemos ganado con este año largo que se ha convertido en un túnel oscuro como el sobaco de un grillo y ahora parece que asoma la luz. Por lo menos una poca...

Ahora a Tajonar, Genaro. Que ya está bien eso de ver las ruedas telemáticas en Facebús, o Tutube o donde manden los que mandan. Que nosotros somos de buen obedecer desde chiquiticos, pero ya nos harta un poco la cosa. Que queremos ir a ver el Interescolar, los entrenamientos, al Chimy como un torico a metro y medio, al nuevo, Kike García, que nos va a marcar unos cuantos goles, a Jagoba y a Bittor Alkiza garabateando en sus papeles desde la lista de la compra hasta el 4-1-4-1 o el 5-3-1 o los números que sean, que se nos queda grande a los de letras.

Y a seguir gozando de los García, que con el nuevo delantero y los que ya tenemos vamos a pasar de ser Osasuna a Osasungarcía: Rubén, David, Kike, Unai... Esperemos que este último no se haya roto mucho, que pinta mal la cosa ¿Te imaginas que viene Javi Gracia? Ah, no, perdona. Que este es Gracia, como la que nos hizo cuando descendimos con él. Pobre, que lo han echado del Valencia. Bueno, ya le saldrá algo, no te preocupes. Nosotros a lo nuestro. ¿Y Budimir? Ya sería la repera que se quedara, si hace falta empeñamos el kiosko de la Plaza del Castillo para conseguir dinero y que juegue en nuestro equipo. Con esa delantera del Chimy, Budimir y Kike García, con Enric en la recámara, anda que no podríamos soñar...

Hasta el último partido, Genaro, hemos gozado. Casi le mojamos la oreja al Atlético de Madrid, y ahora a la Real con su pelea europea. Oye, que eso de pagar favores está bien, pero que la gente no se confunda, un favor no te obliga a empeñarte de por vida. Para eso ya tenemos la hipoteca... Pero al final nos sale la vena solidaria con el primo txuri-urdin y les damos lo que necesitan. Si hasta salió Jony al final, ¿qué más ventajas quieren? Tuvo que meter la cara Juan Pérez para marcar, que si es por ellos...

Me voy despidiendo, Genaro, que si no me cortan la luz y no me da tiempo a terminar. Ya puedes recuperar esa bandera que sueles agitar desde el balcón porque la temporada 2021/2022 se las promete felices. Sigue igual y a ver si un día de estos nos vemos, que a mí me falta poco para que me den el pinchazo y un pajarico ya me ha dicho que a ti ya te lo han dado. Podremos darnos un abrazo, nada de chocar los codos, y hasta con suerte y si mis horarios me lo permiten, coincidimos en el chulo El Sadar. Que suene por todo Unzu y alrededores el himno rojillo a todo trapo, Genaro, porque como tú, todos queremos volver a disfrutar de este deporte que nos encanta y, sobre todo, de esa pasión de cuatro sílabas: ¡O-SA-SU-NA!

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!