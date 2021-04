La ruleta y el tito Florentino

Actualizada 21/04/2021 a las 21:57

Cardíaca. Se ha liado cardíaca, oigan, con el anuncio del tito Florentino, Pérez de apellido, cuando hace dos días que promulgaba a los cuatro vientos la noticia de la creación de la madre de todas las ligas, la Superliga europea del Padre, Hijo y Espíritu Santo con el que ha conseguido levantar una polvareda de reacciones en contra que ha dejado la cosa en un Clásico, Madrid contra Barça, tras descabalgarse el resto de equipos europeos y el Atlético de Madrid incluido. Bajo la premisa de "yo tengo estrellas, ergo brillo más y vosotros sois tontucos", el tito Flo se lanzó a la piscina y se dio cuenta al estamparse contra el fondo de que no había agua en el vaso. ¡A la ruleta de la suerte tendría que ir!

Más que nada porque en ese programa que solemos ver Siempre Hambriento y yo, acompañados de nuestros corazoncitos, (pobre Irene), hay un gajo que es el de 'Empiezo Yo', y eso es lo que quiere el mandatario madridista. Empezar y terminar él. "Yo, yo, yo..." resuena cuando algún concursante cae en la casilla mencionada, endiosándolo y catapultándolo a un plano más divino que mortal. No, no es el de Doble Letra, el Comodín, el Express o el gajo de Me lo Quedo, aunque bien podría haber sido este último. Y es que el presi es lo que busca, quedarse con todo el pastizal, con la tarta, con lo malo que es el azúcar a depende qué edades...

Ha naufragado la Superliga, pero estoy convencido que esta maniobra no ha sido sino un globo sonda para testar a la peña y, viendo la respuesta, se le dará otra vueltica para regresar con más ganas y alguna que otra variación en unos meses. Al tiempo. Y es una pena. Porque tenemos a Osasuna que, si Sabalza es listo, conforme se iban bajando los Manchester, Chelsea y Juventus de turno tendría que haber llamado al tito Flo para pedir plaza, que ya va siendo hora de que los más modestos, que no pobres, tengamos dulce en el plato. Encima viendo cómo va el equipo...

De dulce. Ya me oyes, tito Flo. De dulce nos anda este Osasuna, con 40 puntos y apuntando a Europa, que quedan seis jornadas, 18 puntos en juego y acabamos de meterle tres de una tacada, que podían haber sido más si no llega a estar en la meta Jaume Doménech, a un Valencia que hace nada se paseaba por Europa, aunque a ellos tampoco les hayan invitado al invento ese de competición. Y encima rotando, variando, moviendo el banquillo para dar descanso a los hipotéticos titulares y apostando por los menos frecuentes. El resultado, el mismo...

Ahí que se estrenaba Javi Martínez, el chaval, que apunta más lejos que la Superliga europea tras la presión de la salida rival y con asistencia de Calleri. Y se repitió la situación poco más tarde, a la inversa, -con el tropiezo del gol de Gameiro, que nuestros centrales también tienen dercho a relajarse, leñe-, para volver a ponernos por delante con el tanto del argentino. 2-1 y al descanso. ¿Y el Madrid qué, otra vez campeón de Europa? Pues no, oigan, que hay mucho contagiado con el bicho en las filas blancas. Valverde el último...

Y tras el descanso más de lo mismo. Para mejor. Osasuna dominando, el Valencia apático, sin gracia pese al técnico navarro. Y los nuestros creciditos, fallando Torres un penalti en la esperpéntica jugada que terminó en córner y que propició el segundo penalti consecutivo, a lo Cádiz hace temporadas y en Segunda, pero sin que el capitán fallara. No diga solvencia, diga don Roberto Torres. Una me pararás, la segunda no olerás. ¡Zas, zas, zas! 3-1 y sonando los ecos del sopapo en los morros al tito Flo, que te has quedado sin Superliga europea por listillo, aunque se tate de una persona que no pierde ni en las partidas de mus familiares...

40, que no fastidian ni atormentan. No son cartas ni el tute, ni el mus. Es la Liga de las Estrellitas, esta competición donde lo bonito es que monstruos de cienes de millones de presupuesto puedan cascar (o empatar) contra modestos equipitos como el nuestro. Lo que no saben es que Osasuna, en nuestro caso, es lo más grande, lo más bonito, lo más enorme y lo que no tiene parangón. Se ponga delante quien se ponga. Y qué mejor que seguir en esta línea, a ver en Balaídos si rascamos algo ante un buen equipo como el Celta y, una jornada después y en el campito que llamaba Klopp de entrenamiento merengue, podemos demostrar al tito Florentino que estaba equivocado y que le queda mucho para desligarse de la competición nacional. Sin Comodines, sin gajo Express y sin Ayuda Final. Que se quede sólo con lo que nos quedamos todos, el abrazo de Laura antes de dar paso a Sandra Golpe en las noticias de Antena 3.

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!