¿Alguien dijo UEFA?

Bueno, venga, vale, mente fría, tranquilidad, calma, sosiego, pausa, racionalidad... ¡Dios, si es que estamos que nos salimos!¿Cómo vamos a estar tranquilos, sentados como un niño en el banco de la iglesia el día de su primera comunión, si llevamos nueve puntos de los últimos 15, con un solo gol en contra que encima nos lo marcamos nosotros, con 11 puntos respecto al descenso a falta de siete partidos?¿Quién puede ser cerebral a estas alturas? Como no nos paren me veo en la UEFA, Intertoto, Europa League o como leñe se llame, que ya tenemos a la Real, quinta, a diez punticos de nada...

Osasuna recibía al Elche, rival que marcaba el límite de los puestos de la quema, tras haber ganado en La Cerámica a todo un semifinalista europeo como el Villarreal. Y somos muy capaces de emborronar lo bueno con un mal partido, de ahí la importancia del choque. Para encadenar dos victorias consecutivas, para enlazar cinco encuentros sin perder, para meter tanta tierra de por medio con el descenso que salvo una hecatombe o una pandemia mundial (lo digo con la boca chiquita) nos haga perder esta Liga de las Estrellitas.

Bueno, o lo que quede de ella. A ver qué pasa con la Superliga esa que promueve el Madrid en Europa, que sería el adiós de merengues, culés y colchoneros de la doméstica y a ver qué derechos de Champions, Uefas y demás se quedarían para el resto, los pobres. Pero oigan, sarna con gusto... ¿Que se quieren ir? Pues ya saben, tanta paz encuentren como dejan. Que no nos hacen falta, máxime a aquellos que estamos acostumbrados a seguir a nuestro equipo de toda la vida, a sufrir más que a alegrarnos, a llegar al final del año con más derrotas y empates que victorias en el balance del último día. Y tan felices...

Tan felices con la pareja de centrales de moda, el Pelocho y David, con Manu y Vidal en las bandas, con el triángulo de las Bermudas rochapeanas formado por Darko, Monca y Torró, con los taconazos de Rubén, los esláloms de Barja, la calidad y el peligro de Budmir. Felices con las órdenes de Jagoba y Alkiza, con Oier, Torres, Gallego, Calleri, Roncaglia, con el Chimy. Y hasta con Ramalho y los menos habituales, Juan Pérez y Rubén. Somos felices con Osasuna, con la pelea y su juego, con la racha positiva que hemos pillado pero también con los 12+1 partidos sin ganar que tuvimos en la primera vuelta.

Los rojillos cumplieron. Sabían que una victoria nos dejaba un tramo final de Liga plácido, como estanque en naturaleza salvaje. El único peligro vendrá, seguramente, de los buitres que querrán quitarnos efectivos. Por eso hay que empezar a apuntalar proyectos, empezando con Moncayola. El de Garínoain, chuletones aparte, es el futuro de Osasuna. En la sub-21, titularísimo en Osasuna, un todoterreno que destruye a la par que construye y al que encima le quedan ganas, y muchas, de llegar a rematar. No marcó al Elche en dos ocasiones por un pelo...

No es cuestión de nombres. Es cuestión de equipo. La fortaleza de Osasuna es que, más que nunca, van todos a una. Se pierde el cuero y se presiona. Se sale en conjunto, se cierra en conjunto, Jagoba ha implementado unos automatismos en los que el equipo late al mismo ritmo en todas sus líneas. Y eso mola. Mola tanto que hasta este año incluso podamos soñar con Europa. Vale, bien, que es una meta imposible, que no hay que volverse locos, que con la permanencia nos basta, que somos modestos y con poco nos conformamos. Pero se está empezando a parecer este año al inal de la pasada campaña. Ahí lo dejo...

Barja on fire, con esa manera de desequilibrar que sólo tiene el de Noáin, con desparpajo, siempre buscando la verticalidad contra el rival para generar peligro y poder asistir a sus compañeros. O dejarse asistir. Porque la segunda asistencia consecutiva del chavalín Manu Sánchez sirivó para abrir la lata de un Elche que no parecía que se jugaba la vida. Y eso que el suplente de Edgar Badía, el tal Paulo Gazzaniga, sacaba dos manos, a Moncayola sobe todo y a Barja, que evitaban minutos antes lo que no pudo evitar minutos después.

Con el paso por los vestuarios tras un gran primer tiempo tocaba ver si se bajaban las revoluciones o si el Elche despertaba. Pues ni lo uno ni lo otro. Los rojillos aguantaron el cuarto de hora de rigor a verlas venir, y a partir de entonces empezaron a percutir en busca de la sentencia. Los de Escribá no encontraba resquicio en una zaga cuyo mayor castigo eran las amarillas de los laterales, con Aridane y David García en plan emperadores y con Sergio Herrera que, si era necesario, estaba presto a actuar. Y adelante las contras con pelotazos largos buscaban la salida inteligente de Darko o el hueco ganado de Budimir.

Precisamente la pareja balcánica la lió en el segundo tanto. El enésimo pelotazo lo ganó sobre el alambre de la línea de fondo Darko, se fue de su par, como un funambulista recorrió la cal y vio el movimiento de Budimir para darle el pase de gol. Diego González llegó antes que el croata, pero el resultado fue el mismo. Gol, en propia meta, pero gol. 2-0 y 20 minutos para dejarse llevar, para hacer como ramita de árbol en la corriente del río en plena deshelada: ponerse cómodo y pillar velocidad de crucero.

Regresó Roncaglia, debutó Ramalho, saltó Nino, que siempre debe estar sobre un campo de fútbol. Y el Chimy siguió con su terapia de minutos para ir fortaleciendo su regreso y recuperando sensaciones de futbolista. Superioridad total y manifiesta de Osasuna sobre el Elche, media permanencia asegurada y la duda de que si este equipo es capaz de hacer partidos tan buenos, ¿será capaz de superar los guarismos del pasado año? La cifra, 52 puntos. Y el séptimo va a Europa, ojito...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!