Esto no es Hollywood

Actualizada 20/03/2021 a las 20:55

Estaba tratando de encontrar a las musas para ver qué diantres tecleaba al finalizar el partidazo este que nos hemos merendado en la tarde sabatina cuando un tuit me dio la respuesta. Siempre el cine, séptimo arte y fuente de ideas que bien pueden reflejar la realidad o decir que cualquier parecido con esta es mera coincidencia, fue el que me puso sobre la pista para arrancarme nada más concluir el choque de El Alcoraz. La culpa, Twitter.

Porque tengo por costumbre, no muy buena en los tiempos que corren, de soltar lindezas en la red social del pajarito azul durante los partidos de Osasuna bien para comentar lo que acontece o para explayarme ante la evolución de tamaño deporte. No soy influencer, ni lo seré, pese a tener cuentas en varias redes, y mi uso se reduce a Osasuna y en los días de partido, poco más. Y de la fuente en la que vierto mi simpar sabiduría me rebotó el hilo del que tirar...

Godzilla vs. Kong. No me digáis de quién fue el tuit, de alguna productora seguramente. El caso es que la semillita se quedó ahí, metida, grabada. Y la comparación fue inevitable. Porque la lucha entre dos de las fuerzas más poderosas de la naturaleza marca el penúltimo estreno de la película que tiene pinta de mostrarnos el secreto de la mente humana y sentar las bases para una convivencia harto pacífica y equilibrada. Y me pregunté, ¿por qué no?

¿Por qué el Huesca-Osasuna no puede ser un Godzilla-Kong?¿Por qué ese espectáculo llevado a la gran pantalla no puede estar protagonizado por oscenses y navarros?¿Por qué la pelea en el mar que sea no la trasladamos al campo de El Alcoraz y hacemos del encuentro una batalla épica, deportiva, un canto a la competición y a este deporte que tanto amamos, pese a lo despelotado que se ha quedado con la pandemia?

Porque no. Porque Hollywood es lo que es, y LaLiga es la que es. Pese a que los que mandan en uno y otro lado son Scarfaces, mafiosillos de medio pelo cuyo único interés es seguir haciendo caja a costa de los demás, sin pegar palo al agua y vendiendo como espectáculo lo que no lo es. Ni con efectos especiales, oigan. Ni comentándolo el mismísimo Al Pacino. Un Huesca-Osasuna es lo que es y da para lo que da...

Si para salpimentar el show añadimos a la fórmula los opiáceos comentarios de Santiago Segurola y si encima Jagoba pone un once amarrategi y de Jagobismo puro y duro, la mezcla se aleja de Hollywood, de Bollywood y de los Goya. No llega a Aranguren Televisión, y que me perdonen mis compis del medio, porque la cosa baja y mucho. He visto a Iratxe hacer cosas más espectaculares en el canal del valle que lo que hicieron los rojillos en el Pirineo.

"Y por soñar lo imposible, soñé, que la nieve ardía", dice la jota. Pues antes arderá la nieve a que un Huesca-Osasuna se catalogue como un choque de fieras, un Godzilla-Kong. Y es que los unos, colistas, andan con más necesidad que el que suscribe de un aumento de sueldo. Y los otros, rojillos que se ataviaron de blanco, siguen rezando para no perder, sumar aunque sea uno y ver si el Chimy lo arregla esto, capote de por medio.

Con Calleri en punta, con tres sabuesos en el centro como son Darko, Monca y Torró, con defensa de cuatro y Juan Pérez sustituyendo a Sergio Herrera por culpa del dichoso bichito, que a ver cuándo se ponen las pilas las autoridades y nos chutan la vacuna para empezar a deja atrás esta locura de pesadilla. Y en las alas con Barja y Jony, Jonygrynsky para los amigos. El 7 sigue a los suyo, saliendo con ganas, cansándose para el minuto 10 de partido y haciendo que juguemos con uno menos. Sin paños calientes.

Las pocas ocasiones de gol fueron del Huesca. Un zapatazo de Vavro lo deslizó Juan Pérez al travesaño. Osasuna en el primer tiempo ni chutó. Y en el segundo tiempo poco, porque Jony tuvo una para callar bocas pero perdió la ocasión, y Barja, en la más clara de los nuestros, demostró que con los pies te teje un jersey para el invierno pero con la cabeza, ni para llevar boina.

Escriche la tuvo en el 95 pasado, pese a que el trencilla de turno diera cinco de añadido, pero son así. Por una parte ojalá hubiese marcado, a ver qué hubiera pasado. Pero al final la cosa se quedó como al principio. Cerocerismo y nosotros con 30 puntos, a falta de 10 jornadas. Y con el parón de las selecciones por delante, tiempo para recuperar al Chimy con garantías, para descansar los heridos, para que vuelvan los contagiados y, de paso, para ir al cine. Un Huesca-Osasuna no será un Godzilla-Kong, pero LaLiga tampoco es Hollywood. Ni Bollywood. Ni, si me apuran, los Premios Kino...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muete!