La razón del monedero

Actualizada 22/02/2021 a las 23:12

No, tranquilos. No me he enrolado en las filas moradas de Podemos o me acuerdo de su otrora tesorero, Monedero. Por mí los políticos, junto al estamento arbitral, los metía en un contenedor y les pagaba un crucero submarino a las fosas marianas. Razas crueles ambas, que decía la madre de Bridget Jones. Me refiero a la money, a la pastuki, a los leuros o a la importancia del poderoso caballero es don Dinero, que ya se sabe que entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero. Y en el fútbol, más.

Si no, ¿de qué se iba a ir Lionel Messi de Barcelona? Y eso por poner el primer ejemplo que me viene a la cabeza, cuando el club catalán ha empeñado hasta la Moreneta para que el argentino se jubile allí y ahora que no hay tela marinera, adiosito que dicen en la Pampa y a ver quién lo tiene más gordo. El monedero, malpensados. Porque es lo que manda en esta cruel vida. Ni coronavirus, ni mascarillas, ni vacunas, ni geles. La vil plata que nos vuelve locos y que dicta el ritmo en todo el planeta que habitamos.

La Liga española ha dado un bajón, que se lo digan a Tebas y Rubiales, candidatos a Corleones que con el bicho se han quedado en chuletas de barrio. Ahí andan los equipos en las competiciones europeas sin poder sacar una triste eliminatoria adelante. Y si Barça o Sevilla no pueden, ¿qué vamos a hacer los que no vamos por Europa ni para ver al hermano que tengo en Hamburgo? Bonita ciudad de gratos recuerdos rojillos que, hasta que no pase la movida y se asiente el monedero, seguiré guardando en el recuerdo tal y como la vi por 2006.

El Sevilla y la libreta de Monchi pasaron por el casi terminado Sadar y, sin apenas mancharse, se llevaron la victoria. Claro, no tenían enfrenta a Halaand y así se puede abusar. Pese a la arrancada de galgo de los rojillos, que tras el cabezazo de Oier al palo votaron republicanos y se quedaron con el trote de burro todo el choque. A trote de asno fue Nacho Vidal cuando Munir se le colaba por todas partes por su banda, a trote de pollino iban los centrales en el córner que remató plácidamente Diego Carlos en el primero. A trote de rucio iba Torró cuando Fernando le levantó la cartera, que no el monedero, y enfiló para meter a Munir y este a De Jong en el segundo.

Ni rastro de Osasuna. Rastro sevillista por todas partes. El monedero es lo que tiene. Que los andaluces, mejor dicho Monchi, no ficharán a Halaand porque cuesta un riñón de la cara. Pero se trae a cuatro de notable alto que los convierte en sobresaliente y santas pascuas. Y a seguir en la Champions, pasando una rondita y poniendo el cazo. Y en semifinales de la Copa, y terceros en la tabla y todo ello merced al metal, que envilece al que no lo tiene pero ansia poseerlo.

Un Sevilla físico sin Ocampos, sin Acuña, sin En Nesiry de inicio. Pero con Koundé, con Jordán, con Torres, con Fernando, con Munir, De Jong, Suso... ¿Seguimos? Y para enfrentarlos, Oier, Moncayola, David García, Kike Barja. Que no son estrellones, pero para nosotros son lo mejorcito del mundo. No sabemos en qué va a quedar esta temporada, o cómo serán las cosas cuando vuelva la normalidad que todos ansiamos, acompañada del Chimy. Lo que está claro es que la pasta va a seguir siendo siempre lo que marque la distancia. ¿O no?

Pues sí. Tan claro como que ya podemos ver cómo esta jornada el Cádiz, que fichó a Negredo y a otros, rascó un punto del Camp Nou del supuesto todopoderoso Barcelona. Pero es que el dinero es lo primero y tal y como andan las arcas culés, lo lógico es que cualquier equipo les moje la oreja. Ya no hay estrellas y la que les queda está a un telediario y medio de huir a donde los ceros le hagan más feliz.

En su día me referí al Sevilla en un blog en el que ansiaba tener la libretita de Monchi, y un entonces directivo de Osasuna de aquellos que a punto de oler presidio han estado contestó en foros periodisticos que él también fichaba con la pasta que manejaba el Sevilla. Claro, claro. A estas alturas en las que aquellas palabras me vienen a la memoria me ratifico más en la importancia del dinero. Mientras que el conjunto andaluz y, por ende, su director deportivo, se encargaban de gastar el dinero en fichajes, por estos lares en el club osasunista se hacía otras cosas con el vil metal...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!