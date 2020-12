Dichosa Ley de Murphy

Actualizada 31/12/2020 a las 18:13

Adiós, 2020. Adiós, dichoso, odioso, asqueroso, horroroso año que no ha dejado más que lástima y dolor y que en lo futbolístico, pese a la holgada salvación de la pasada campaña, todo han sido sinsabores y errores humanos que condenan la ilusión osasunista, que nos hacen sospechar cuando menos sobre la imparcialidad de ese videoarbitraje que se supone llegaba para hacer justicia. Ja, ja, ja. Justicia dicen. Al final es un ser humano el que toma la decisión y está visto que, en el caso de Osasuna, la balanza se inclina hacia el mismo lado. Ante la duda, la Ramona Pechugona...

La Ley de Murphy se basa en poner la venda antes que la herida. El ingeniero de cohetes que dicen la enunció basaba la seguridad en los ensayos para salvaguardar al ser humano que viajara sobre el artefacto. Es una norma preventiva, podríamos decir. Pero a lo largo de la historia ha pasado como un principio que aplica la frase de que "si todo te va mal, puede ir peor". Y está claro que Murphy, o era rojillo, o tenía parentela en Navarra. La gente de Osasuna estamos hasta el moño, no lo digo de forma más grosera porque si no fijo que me multan a mí también, de los trencillas de turno. Somos la mantequilla de la tostada, el coche que se estrella contra la puerta del garaje, la llave que se queda puesta en la cerradura de casa por dentro cuando salimos...

Minuto 6, cabalgada de Calleri por la izquierda, gana línea de fondo, mete pase de la muerte y Budimir estrella su chut raso y potente en el palo. El rechace lo despeja un defensa y se lleva por delante al croata. ¿Penalti? Para nada. Fuera de juego de Calleri, que se aparta de la jugada para no entorpecer, y según el listo del VOR, le debe echar mal de ojo a Pachecho, al defensa o al Susun Corda porque su papel es fundamental en la jugada. ¡JA!

Minuto 8. Cabecea un centrocampista rival y Deyverson, en una posicióin más que ajustada, recibe el cuero y Rubén se lo lleva puesto sacudiéndole una patada que casi lo desgracia. Falta y roja. ¿Justa? Más que el ego de un árbitro tratanto de entrar en los túneles de Belate. Pero en caso de duda, si es Osasuna, arrea con Murphy y a por la mantequilla. Lo dicho, minuto 8 y contra uno más. Apaleados, en nuestra casa y chuleados por los de siempre, que ya llovía sobre mojado. ¿Expulsión clara?¿JA y JA!

Todo el plan trabajado al garete, toda la semana untando la mantequilla para que venga uno más chulo que un ocho, acompañado por otro que mira el VOR como le da la gana, y van dieciséis, y te sacuden la tostada hacia abajo. Adiós, Budimir, a la caseta, saco a Herrera y a tratar de ganar un partido para despedir el innombrable 2020 con una victoria, la primera en ocho encuentros, con semejante panorama.

Osasuna nunca se rinde, y así lo demostró el equipo. Rubén García casi nos manda al descanso con 1-0, pero el cuero volvió a salir escupido por la madera. Y en la segunda parte, Torres descargó la mala uva de toda la hinchada para mandar el cuero a la red en una de las pocas contras. Pero claro, Osasuna es muy de Murphy, o Murphy es muy de Osasuna. No podemos ganar ni aún cuando con uno menos le han echado más ganas que jeta tienen los trencillas...

Un despeje a destiempo de Oier derriba a un rival en la frontal. Dentro del semicírculo. Amarilla para el de Estella. Y cuando todo el mundo decíamos que la ocasión era peligrosa, el de amarillo decide, a instancias de los del VOR, que no. Que la falta se comete sobre la línea, y como si se tratara de Roland Garrós, la línea en este caso es buena. Para ellos, para nosotros es mala. Es la mantequilla en el suelo, vamos, penalti en contra y a callar. ¿Justo? Tranquilo, que te lo muestra el VAR. ¡JA, JA, JA, Y REQUETEJÁ!

Hasta el pepino, que diría la Aranda, de los del colectivo arbitral. Porque te ponen la repetición en el momento en el que puede parecer, cuando debe ser el trencilla el que vea la jugada. ¿No quedamos en que cuando se pita una cosa, si el VOR corrige al incapaz que decida tirar su vida arbitrando debe acudir a la pantalla a verla?¿Cuántas veces fue el tonto del pito esta vez?¿Hubiese seguido en sus trece, que es fuera del área, o que era expulsión la de Rubén, si las ve repetidas? Pues eso, fue las veces que nos han hecho justicia este año. Cero patatero...

Murphy, estate calladito y quédate en 2020, con todos los errores que habéis cometido con nuestro equipo. Penalti contra el Huesca, penalti contra el Betis, penalti contra el Valladolid, lo de Elche, lo de esta vez... Con el coronavirus, con los hidrogeles, con las mascarillas, con las UCI'S atestadas, con la incapacidad de muchos seres humanos para estarse quietos en casa, pelear para evitar los contagios, no irse de vacaciones ante el panorama, no salir a comer, cenar, tapear, bailar, andar en moto, ir a los columpios o a los estadios. Quedaos 2020 y Murphy juntitos, y si aprovechamos y os metemos en un contenedor y os tiramos a las fosas Marianas, mejor que mejor. Ya puestos, ¿habrá sitio para los colegiados y los políticos? Pese a todo, esperemos que 2021 nos traiga mejor panorama en todos los aspectos. ¡Feliz Año Nuevo 2021, rojill@s del mundo!

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!