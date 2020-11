Actualizada 29/11/2020 a las 16:51

No voy a entrar en el juego fácil de la rima que tiene el homenaje, a esa parte del cuerpo que se va de viaje, pero es cierto que Osasuna se sumó sin problemas al adiós de Diego Armando Maradona tras su triste y repentino fallecimiento esta pasada semana. Que quien esperara un partido tipo el de junio, con unos culés sin nada que hacer, la llevaba clara. Pese a que enfrente tuviéramos la versión C, casi D, de un club sumido en el más absoluto de los pozos económicos y con un proceso electoral abierto en una temporada que empezó con el casi adiós de Messi. Pero...

Osasuna llegaba al feudo culé con bajas notables, añadidas a las de Chimy Ávila, Calleri y compañía. Ni David y con Aridane renqueante, Jagoba tiró de la veteranía de Navas para acompañar a Unai en el centro de la zaga, con un desconocido Nacho Vidal que nada tiene que ver con el de la pasada campaña en un lado y Facundo en el otro. El trivote de Oier, Íñigo y Moncayola dejaba a Jony y Rubén en la cal y con Budimir arriba, a ver si cazaba alguna. Y el arranque no estuvo nada mal, un equipo serio y otro, el culé, que no tenía fluidez por las ausencias en el once.

El homenaje comenzó pronto, para la media hora. Eso es lo que tardó el Barcelona en abrir la lata, merced a un fuera de juego mal tirado por Roncaglia que permitía en la banda contraria entrar sólo a un Jordi Alba al que no le puedes dar ni medio metro. Su pase de la muerte lo enganchó un Braithwaite que, haciendo una clamorosa falta a la segunda, marcó el 1-0 dejando la estampa de Messi arrollando a Oier sobre la línea y tirando la mano en plan la del Dios para marcar, pensando que ese sería un gran homenaje. Toca el VOR.

No sé qué cojona le pasa a los trencillas de turno del VOR en los partidos de Osasuna. La pasada jornada, penalti a Jony que se comieron. Esta, falta del goleador culé, que arrolla a Sergio Herrera en el segundo intento. Tenía pensado que el portero era intocable pero si los intocables son los porteros de los equipos mal llamados grandes, que lo avisen. Y que avisen si va a seguir actuando el VOR igual, que más parece que estén viendo la última temporada de 'Outlander' y que me andan embelesados con la belleza del adonis Frazer, del clan escocés de los Frisar (uno no entiende de acentos...).

Claro, ahora saldrá el listo de turno, que viste de blaugrana, como si lo viera, que eso no es excusa. Claro que no, pero también está claro que condiciona. Si Osasuna aguanta como lo estaba haciendo y se van 0-0 al descanso, me gustaría haber visto en qué quedaba la cosa. Que a este Barça, como dice el amigo JIM, le gana cualquiera. Sea Lokomotiv o sea Osasuna. Pero no. No se pitó falta, se le dio validez, se nos anuló un gol por claro fuera de juego de Oier y Antoine nos soltó un zambombazo, "oh là là alors enfants de la patrie" que mató el duelo deportivo y dio comienzo al homenaje.

Osasuna se fue a Barcelona al homenaje al 'Pelusa'. La defensa no acertó en ninguno de los fueras de juego que se les pudo pillar al Barça. ¿A estas alturas me van a decir que no saben que cuando Messi coge el balón busca a Jordi Alba más veces que errores en contra de Osasuna estamos padeciendo? Recuerdo cómo Josetxo Romero contaba que ellos jugaban como si estuviesen atados los cuatro o cinco defensas por una cuerda y que todos iban al unísono. No sé si es porque faltaban los titulares o porque no se trabaja, pero esta defensa está muy escalonada y se come los fueras de juego con patatas.

Perdimos a Jony, a ver si no es grave, pero volvió Darko Brasanac. De largo la única noticia buena que tuvimos. Porque hasta Ter Stegen se sumaba a los actos y evitaba cualquier conato de incendio. E incluso cuando Koeman empezó a sacar a los menos buenos, a los del D casi E, ni Torres que apuntó bien pero al palo ni Barja fueron capaces de horadar la meta del alemán. Mientras tanto, enfrente, Coutinho acertaba a la enésima y hasta Dembelé marcaba, pero el VOR lo anulaba (para esas aturas del partido se les había acabado la serie que estaban viendo y ya prestaban atención al partido).

Luego ya Messi tiró de comodín, de esa jugada que siempre hace y nunca le consiguen frenar, para marcar el 4-0 y poder rendir homenaje a Diego quitándose la camiseta de su equipo para enseñar la de Newell's que llevaba debajo. Me río de las protestas de la gente pidiendo que no le sacaran amarilla, solicitando esa bula papal que ya de por sí tienen los equipos grandes. ¿Ha cambiado la normativa?¿No? Pues entonces si se quita uno la camiseta, es amarilla y puntopelota. Luego llega la quinta y nos hacemos cruces. Pues pidan el libro de reclamaciones...

Nos sumamos al sentido homenaje a Maradona, un futbolista que sobre el verde dejó momentos gloriosos. Personalmente me ha gustado siempre más Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. Aunque para mí, como Xavi Hernández no ha habido ninguno. Cerebro y padre de un fútbol que hizo a los culés de Guardiola los mejores del mundo y que supo extrapolar con su maravilloso juego y sentido a la selección española con los títulos de 2008, 2010 y 2012. Dudo mucho que vuelva a ver un futbolista como aquél. Pero ya se sabe que las opiniones son como la parte final de la espalda, todo el mundo tiene una y para el resto, respeto.

Ahora Osasuna recibe al Betis. Llevamos un punto de los últimos 12 en liza. No toca otra que sacar tres puntos, adoptar la técnica de Aragonés y "ganar, ganar, ganar y ganar" para seguir en nuestra lucha. Llevamos 11 jornadas y esto no ha llegado ni a la mitad. No hay alarmas, ya que la cosa va a estar más apretada que una terraza de Pamplona tras la reapertura. A ver si con un poco de suerte los rojillos se reponen y empiezan a enchufar las ocasiones que tienen, porque crearlas, las crean. Esperemos dar malas noticias a la amiga Clara...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!